ৰন্ধন গেছৰ নাটনি: সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ পূৰ্বে সংসদ ভৱনৰ চৌহদত বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদ

ৰন্ধন গেছৰ নাটনি: সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ পূৰ্বে সংসদ ভৱনৰ চৌহদত বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদ
ইতিমধ্যে দেশজুৰি ৰন্ধন গেছৰ নাটনিয়ে দেখা দিছে ৷ ৰন্ধন গেছৰ অভাৱৰ ফলত বিভিন্ন হোটেল বা খাদ্য সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা দোকান অচল হৈ পৰিছে ৷
Published : March 25, 2026 at 1:50 PM IST
নতুন দিল্লী: পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাত সন্দৰ্ভত আয়োজন কৰা সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ পূৰ্বে বুধবাৰে সংসদ ভৱনৰ চৌহদত ৰন্ধন গেছৰ নাটনিক লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বিৰোধী সাংসদসকলে ৷ পশ্চিম এছিয়াত চলি থকা সংঘাতে চাৰি সপ্তাহত ভৰি দিলে, এই সংঘাতৰ ফলত হৰমুজ জলদ্বীপৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা বাণিজ্যিক পথত প্ৰচুৰ ব্যাঘাত জন্মিছে ৷ আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলী সেনাই যৌথভাৱে যোৱা 28 ফেব্ৰুৱাৰীত চলোৱা আক্ৰমণত ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেইনীৰ মৃত্যু ঘটে ৷ তাৰ পাছতেই হৰমুজ জলদ্বীপত সংকট বৃদ্ধি পায় ৷
এই আক্ৰমণৰ প্ৰত্য়ুত্তৰত ইৰাণে উপসাগৰীয় কেইবাখনো দেশত ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাৰ সম্পত্তিক লক্ষ্য কৰি জলপথত অধিক ব্যাঘাত জন্মাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শক্তি বজাৰৰ লগতে বিশ্বৰ অৰ্থনৈতিক স্থিতিশীলতাত প্ৰভাৱ পেলায়। যাৰ প্ৰভাৱ ভাৰততো পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ ইতিমধ্যে দেশজুৰি ৰন্ধন গেছৰ নাটনিয়ে দেখা দিছে ৷ ৰন্ধন গেছৰ অভাৱৰ ফলত বিভিন্ন হোটেল বা খাদ্য সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা দোকান অচল হৈ পৰিছে ৷ ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰতো উপলব্ধতা হ্ৰাস পোৱাত চিন্তিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালসমূহ ৷
বুধবাৰে সংসদ ভৱনৰ চৌহদত কৰা প্ৰতিবাদৰ মাজতে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ সৌগত ৰয়ে কয়, ‘‘ৰন্ধন গেছৰ নাটনিৰ সমস্যাৰ সৈতে সঠিকভাৱে মোকাবিলা কৰা নাই ৷ বহুতো মানুহ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ৷ আমি বিচাৰোঁ অতি শীঘ্ৰে এই সমস্যাৰ সমাধান হওক ৷’’
শিৱসেনা (UBT)ৰ নেতা সঞ্জয় ৰাউটে কয়, ‘‘যদি প্ৰধামন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী এই বৈঠকত উপস্থিত থাকে, তেন্তে আমি আমাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াম ৷ আমাৰ হাতত বহুকেইটা পৰামৰ্শ আছে ৷ প্ৰথম আৰু প্ৰধান কথাটো হ’ল বৰ্তমান বিশ্ব সংকটত ভাৰতৰ ভূমিকা কি? পাকিস্তানৰ দৰে দেশ এখনেও আজি স্পষ্ট স্থিতি ল’লে; তেওঁলোকে ট্ৰাম্পক কয় যে তেওঁলোক মধ্যস্থতা কৰিবলৈ সাজু, আৰু ট্ৰাম্পে ইয়াক আদৰণি জনায় । ট্ৰাম্পে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক মুৰ্খ সজাইছে... কেৱল ট্ৰাম্পৰ লগত নহয়, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিৰোধীৰ লগতো কথা পতাটোৱেই ভাল হ’ব ।’’
কংগ্ৰেছৰ সাংসদ প্ৰমোদ তিৱাৰীয়ে কয়, "তেওঁলোকে (বিজেপি) মিছা কথা কৈছে যে সকলো ঠিকেই আছে—গাঁৱলৈ যাওক, চহৰলৈ যাওক—সকলোতে এল পি জিৰ নাটনি হৈছে । নৱৰাত্ৰি আৰু ৰমজান মাহত সকলোতে এই নাটনি স্পষ্টকৈ দেখা গৈছিল । গতিকে বিৰোধী দল হিচাপে আমি এই বিষয়ত সংসদৰ দুৱাৰমুখত প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ । আমি ৰাইজৰ হৈ মাত মাতিম ।"
ইয়াৰ এদিন পূৰ্বে ভাৰতৰ দুখন এল পি জি কেৰিয়াৰ—জগ বসন্ত আৰু পাইন গেছে কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৰমুজ জলদ্বীপ সফলতাৰে পাৰ হৈ শক্তি পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল । পাইন গেছ এল পি জি বাহক জাহাজখনে গুৰুত্বপূৰ্ণ সাগৰীয় পথটো অতিক্ৰম কৰাৰ সময়তে ৯২,৬১২.৫৯ মেট্ৰিক টন এল পি জি কঢ়িয়াই আনিছিল ৷ এই জাহাজকেইখন ফটোত ধৰা পৰিছে ।
এই বৃহৎ জাহাজসমূহৰ সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিবলৈ ইয়াত ক্ৰমে ৩৩ আৰু ২৭ জন ভাৰতীয় নাৱিক থাকে ৷ তেওঁলোকে জাহাজসমূহ অঞ্চলটোৰ মাজেৰে পাৰ কৰাৰ সময়ত দক্ষতাৰে পৰিচালনা কৰি আহিছে । তেওঁলোকৰ সফল যাত্ৰাৰ পিছত এতিয়া জাহাজসমূহে দেশৰ শক্তি যোগান শক্তিশালী কৰিবলৈ ভাৰত অভিমুখে ৰাওনা হৈছে । উপসাগৰীয় অঞ্চলৰ মাজেৰে যাত্ৰা সম্পূৰ্ণ কৰি ২৬ৰ পৰা ২৮ মাৰ্চৰ ভিতৰত ভাৰতৰ বন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই জাহাজকেইখন ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পশ্চিম এছিয়াত চলি থকা সংঘাতৰ মাজতে দেশে সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰিবলৈ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাৰ আহ্বান জনায় ৷ ৰাজ্যসভাত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিশ্বজুৰি শান্তি আৰু আলোচনাৰ প্ৰসাৰৰ বাবে এক ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ আহ্বান জনায় ৷ পশ্চিম এছিয়াত চলি থকা সংঘাতে বাণিজ্য আৰু শক্তি যোগানত ব্যাঘাত জন্মাইছে, আৰু উপসাগৰীয় দেশসমূহত বাস কৰা লাখ লাখ ভাৰতীয়ৰ সুৰক্ষাত প্ৰভাৱ পেলাইছে ।
আগন্তুক সময়ক দেশৰ বাবে ‘বৃহৎ পৰীক্ষা’ বুলি অভিহিত কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ পৰা সহযোগিতা বিচাৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ অন্ন যোজনা কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ কয় ।
সংসদৰ উচ্চ সদনত ভাষণ দি তেওঁ কয়, "আগন্তুক সময়ত এই সংকট আমাৰ দেশৰ বাবে এক ডাঙৰ পৰীক্ষা হ'ব, আৰু সফলতাৰ বাবে ৰাজ্যসমূহৰ সহযোগিতা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব । সেয়েহে এই সদনৰ জৰিয়তে সকলো ৰাজ্য চৰকাৰলৈ দুই-এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ । সংকটৰ সময়ত দৰিদ্ৰ, শ্ৰমিক, প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকসকল আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় । সেয়ে এইটো নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ অন্ন যোজনা সময়মতে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাব লাগে ।’’
