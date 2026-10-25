অপাৰেশ্বন ট্রাইডেণ্ট : তিনি ৰাজ্যত ১,৪২৪টা বেংক একাউণ্ট জব্দ, ১৮ জনক গ্ৰেপ্তাৰ
অসম, মিজোৰাম আৰু মণিপুৰৰ ৩৮টা স্থানত ইডি, আৰক্ষী আৰু নিচাজাতীয় দ্ৰব্য বিৰোধী সংস্থাৰ ব্যাপক অভিযান ৷
By ANI
Published : October 25, 2026 at 6:19 PM IST
নতুন দিল্লী : উত্তৰ-পূবৰ তিনি ৰাজ্যত ইডি, আৰক্ষী আৰু নিচাজাতীয় দ্ৰব্য বিৰোধী সংস্থাৰ ব্যাপক অভিযান ৷ 'অপাৰেশ্বন ট্রাইডেণ্ট'ৰ অধীনত অসম, মিজোৰাম আৰু মণিপুৰত নিচাজাতীয় দ্ৰব্য আৰু হাৱাল ধনৰ লেনদেনৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায় ১৮ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিযানকাৰী দলে ৷
দেওবাৰে এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এক্স যোগে কয়, "মোদী চৰকাৰে অপাৰেশ্বন ট্ৰাইডেন্টৰ জৰিয়তে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আন এক বৃহৎ অভিযান চলায় সফলতা লাভ কৰিছে । আমাৰ সংস্থাসমূহে ২৩ অক্টোবৰত অসম, মিজোৰাম আৰু মণিপুৰৰ ৩৮টা স্থানত একেলগে ধাৰাবাহিক অভিযান চলাই এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী চক্ৰ গোটক উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷"
Modi Govt deals another lethal blow against drugs with Operation Trident. Our agencies launched a barrage of simultaneous crackdowns across 38 locations in Assam, Mizoram and Manipur on 23 October, smashing an international narco-cartel. The operation revealed ₹100 crore worth of hawala transactions, froze 1,424 bank accounts, attached properties worth ₹17.82 crore, seized 500 detonators and ₹12 lakh in cash, and led to the arrest of 18 people. The network trafficked narcotics across the borders of India, Myanmar and Bangladesh through the Death Triangle Corridor. The offensive attests to India’s Himalayan resolve to realise the mission of eradicating every drug network by 31 December 2029. India will hammer until the last nail is driven into the coffin of drug cartels. Heartiest congratulations to the anti-narcotics team comprising central agencies, and police forces of the three states.— Amit Shah (@AmitShah) October 25, 2026
গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "এই অভিযানত ১০০ কোটিৰ হাৱালা জৰিয়তে ধনৰ লেনদেনৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ লগতে ১,৪২৪টা বেংক একাউণ্ট জব্দ বা সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ৷ অভিযানকাৰী দলে ১৭.৮২ কোটি মূল্যৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰাৰ লগতে ৫০০ টা বিস্ফোৰক সামগ্ৰী আৰু ১২ লাখ নগদ ধন জব্দ কৰিছে ৷ বৰ্তমানলৈকে ১৮ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ।"
তেওঁ কয়, "এই চক্ৰটোৱে 'ডেথ ট্ৰায়ংগেল কৰিডৰ'ৰ (Death Triangle Corridor) জৰিয়তে ভাৰত, ম্যানমাৰ আৰু বাংলাদেশৰ সীমান্তৰে নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সৰবৰাহ কৰিছিল । এই অভিযানে ২০২৯ চনৰ ৩১ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত প্ৰতিটো ড্ৰাগছ চক্ৰক নিৰ্মূল কৰাৰ লক্ষ্য বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ ভাৰতে গ্ৰহণ কৰা দৃঢ় সংকল্পক প্ৰমাণ কৰে ।"
যৌথ অভিযানত জড়িত সুৰক্ষা কৰ্মীসকলক অভিনন্দন জনাই গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "কেন্দ্ৰীয় সংস্থাসমূহ আৰু তিনিখন ৰাজ্যৰ আৰক্ষী বাহিনীক লৈ গঠিত নিচাজাতীয় দ্ৰব্য বিৰোধী দলটোলৈ মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন ।"
উল্লেখ্য যে, ইয়াৰ পূৰ্বে ২১ অক্টোবৰত নতুন দিল্লীত আৰক্ষী স্মৃতি দিৱসত ভাষণ প্ৰসংগত গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে ঘোষণা কৰিছিল যে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে সিদ্ধান্ত লৈছে যে ২০২৯ চনৰ ভিতৰত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে এক ঐক্যবদ্ধ যুঁজ চলোৱা হ'ব ৷ ২০২৯ চনৰ ৩১ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত দেশখন ড্ৰাগছৰ সমস্যাৰ পৰা মুক্ত কৰা হ’ব ।
লগতে পঢ়ক: ২০২৯ চনৰ ভিতৰত দেশত কাৰ্যক্ষম হ'ব ৪ টা উৎক্ষেপণ কেন্দ্ৰ : ইছৰো