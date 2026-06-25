অসমকে ধৰি দেশৰ ১৬ খন ৰাজ্যত চিবিআইৰ বৃহৎ অভিযান
দেশজুৰি চাইবাৰ অপৰাধ চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাৰ অভিযান । বহু ভয়ংকৰ তথ্য উন্মোচন ।
Published : June 25, 2026 at 1:17 PM IST
নতুন দিল্লী : চাইবাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি চিবিআইয়ে বৃহৎ অভিযান চলাইছে । বৃহস্পতিবাৰে কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে ১৬ খন ৰাজ্যৰ ৮০ টাতকৈও অধিক স্থানত চাইবাৰ অপৰাধ চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায় । শ্বেল কোম্পানী আৰু ভুৱা বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে চাইবাৰ অপৰাধীক ধন সৰবৰাহত সহায় কৰা দুজন লোককো চিবিআইৰ দলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।
অপাৰেশ্বন চক্ৰ-৬ৰ অধীনত চিবিআইয়ে এই অভিযান চলায় । অভিযান চলোৱা ৰাজ্যসমূহ হৈছে ক্ৰমে অসম, পঞ্জাব, গুজৰাট, দিল্লী, মহাৰাষ্ট্ৰ, হাৰিয়ানা, তামিলনাডু, তেলেংগানা, অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ, উত্তৰ প্ৰদেশ, মধ্যপ্ৰদেশ, ৰাজস্থান, পশ্চিমবংগ, মণিপুৰ, কৰ্ণাটক আৰু ওড়িশা । এই ৰাজ্যবোৰত পৃথক পৃথক ৬০ টা দলে অভিযান চলায় । তদন্তকাৰী সংস্থাটোৰ মতে সমগ্ৰ দেশতে দাখিল হোৱা ডিজিটেল জালিয়াতিৰ ২০০ ৰো অধিক গোচৰ সন্দৰ্ভত চাইবাৰ অপৰাধ চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱা হয় ।
In a major crackdown on the cybercrime infrastructure facilitating digital arrest scams, the Central Bureau of Investigation (CBI), under Operation Chakra-VI, constituted 60 special teams and conducted coordinated searches at more than 80 locations across 16 States, namely… pic.twitter.com/ppRgMWkYS7— IANS (@ians_india) June 25, 2026
চিবিআইয়ে চেন্নাইৰ বি নৰেশ আৰু কলকাতাৰ সঞ্জীৱ সাহা নামৰ দুই অভিযুক্তকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে দাবী কৰিছে যে দুয়োজনে শ্বেল কোম্পানী স্থাপনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল আৰু ভুৱা বেংক একাউণ্ট চলাইছিল যিবোৰৰ সহায়ত অপৰাধৰ সন্দেহযুক্ত ধনৰ প্ৰায় ২ কোটি টকা স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল । বিষয়াসকলে সন্দেহ কৰিছে যে এই বেংক একাউণ্টবোৰে কেলেংকাৰীত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল ।
তদন্তৰ সময়ত চিবিআইয়ে ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ চৰকাৰী ৱেবছাইটৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে মিল থকা এটা ভুৱা ৱেবছাইটো উন্মোচন কৰিছে ।
সংস্থাটোৱে জনোৱা মতে চাইবাৰ অপৰাধীসকলে এই ভুৱা ৱেব ছাইট ব্যৱহাৰ কৰি আইনী বিষয়াৰ পৰিচয় দি ভুক্তভোগীক ভয় খুৱাই তেওঁলোকক 'ডিজিটেল গ্ৰেপ্তাৰ' বুলি দাবী কৰিছিল বুলি অভিযোগ উঠিছে ।
উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পঞ্জীয়কে অভিযোগ দাখিল কৰাৰ পিছতে এই সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰা হয় । কেৱল এয়াই নহয় তেওঁলোকক ভুক্তভোগীক ভাবুকি দিবলৈ আদালতৰ ভুৱা নথি-পত্ৰও ব্যৱহাৰ কৰিছিল । আদালতৰ ভুৱা আদেশৰ নথি-পত্ৰৰে একাংশ লোকক এই চক্ৰটোৱে ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল । অভিযানৰ সময়ত চিবিআইৰ দলবোৰে মোবাইল, লেপটপ, ডিজিটেল সঁজুলি, বিত্তীয় নথি আৰু অন্যান্য নথি-পত্ৰ জব্দ কৰে । এই সামগ্ৰীবোৰ এতিয়া ফৰেনছিক বিশেষজ্ঞই পৰীক্ষা কৰি আছে ।
তদন্তত এই কথাও পোহৰলৈ আহিছে যে এই চক্ৰটোৱে ভাৰতৰ বাহিৰৰ লোককো লক্ষ্য কৰি লৈছিল । চিবিআইয়ে উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰয়োজন অনুসৰি আন দেশৰ প্ৰশাসনকো তেওঁলোকে এই তথ্যবোৰ প্ৰদান কৰিছে । তদন্তকাৰী বিষয়াসকলৰ মতে এই সন্দৰ্ভত অধিক লোক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
লগতে পঢ়ক :
চিএপিএফ বিধেয়কৰ বিৰোধিতাৰে বাৰ্তা; চিআৰপিএফৰ ডিআইজিক নিলম্বন