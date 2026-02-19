ETV Bharat / bharat

'বিনামূলীয়া খাদ্য, চাইকেল, বিদ্যুৎ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে নিয়োগৰ পথ মুকলি কৰক : উচ্চতম ন্যায়ালয়

ৰাজ্যসমূহে দুখীয়াক সহায় কৰিলে সেয়া বুজিব পৰা যায় যদিও এনে উদাৰ বিতৰণে দেশৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নত বাধাৰ সৃষ্টি কৰে বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠৰ মতামত ।

উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ফাইল ফটো (Getty Images)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 19, 2026

নতুন দিল্লী : উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বৃহস্পতিবাৰে এক শুনানীত দেশৰ ৰাজনীতিত প্ৰচলন থকা বিনামূলীয়া সামগ্ৰী বিতৰণৰ সংস্কৃতিক সমালোচনা কৰি কয় যে দেশৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নত বাধাৰ সৃষ্টি কৰা এনে নীতিসমূহ পুনৰ বিবেচনা কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়, আৰু সৰ্বোচ্চ ন্য়ায়ালয়ে লগতে প্ৰশ্ন কৰে, “এয়া তুষ্টিকৰণৰ নীতিৰ সমান নহ’বনে ?”

ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মল্য বাগচি আৰু বিপুল এম পাঞ্চোলিৰে গঠিত বিচাৰপীঠে কয় যে, "দেশৰ বেছিভাগ ৰাজ্যই ৰাজহ ঘাটিৰ ৰাজ্য, আৰু তথাপিও তেওঁলোকে উন্নয়নক আওকাণ কৰি বিনামূলীয়া সামগ্ৰী বিতৰণ কৰি আছে ।"

তামিলনাডু শক্তি বিতৰণ নিগম লিমিটেডে দাখিল কৰা আবেদনৰ বিষয়ে বিচাৰপীঠে বিবেচনা কৰে, য’ত গ্ৰাহকৰ আৰ্থিক অৱস্থা যিয়েই নহওক কিয়, সকলোকে বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ প্ৰদানৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল । বিচাৰপীঠখনে পৰ্যবেক্ষণ কৰে যে ৰাজ্যসমূহে দৰিদ্ৰক সমৰ্থন কৰাটো বুজা যায় যদিও এনে উদাৰ ভাগ-বতৰাই দেশৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নত বাধাৰ সৃষ্টি কৰে।

দাখিল কৰা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য্য কান্তৰ নেতৃত্বত চলা বিচাৰপীঠে লক্ষ্য কৰে যে বিনামূলীয়া সামগ্ৰীসমূহে গ্ৰাহকৰ আৰ্থিক অৱস্থা যিয়েই নহওক কিয়, সকলোকে বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ প্ৰদান কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে । উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয় যে ৰাজ্যসমূহে যদি দুখীয়াক সমৰ্থন কৰে তেন্তে সেয়া বুজা যায় ।

বিচাৰপীঠে মৌখিকভাৱে কয়, "ভাৰতত আমি কেনেধৰণৰ সংস্কৃতি গঢ়ি তুলিছো ? বুজা যায় যে কল্যাণমূলক ব্যৱস্থাৰ অংশ হিচাপে আপুনি বিদ্যুতৰ চাৰ্জ দিব নোৱৰাসকলক দিব বিচাৰে ..."

বিচাৰপীঠে জোৰ দি কয় যে ৰাজ্যসমূহে সকলোকে বিনামূলীয়াকৈ খাদ্য, চাইকেল, বিদ্যুৎ যোগান ধৰাৰ পৰিৱৰ্তে কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ সৃষ্টিৰ বাবে কাম কৰিব লাগে । বিচাৰপীঠে কয় যে উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পত খৰচ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজ্যসমূহে দুটা কাম কৰে- দৰমহা দিয়া আৰু এনে উদাৰতা বিতৰণ কৰা ।

বিচাৰপীঠে সোধে, "আপুনি সামৰ্থ থকা আৰু কৰিব নোৱৰাৰ মাজত পাৰ্থক্য নকৰাকৈয়ে বিতৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ?" চি জে আইয়ে সোধে, "এয়া তুষ্টিকৰণৰ নীতি নহ'বনে ?"

বিচাৰপীঠে প্ৰশ্ন কৰে যে বিদ্যুতৰ শুল্ক অৱগত হোৱাৰ পিছত তামিলনাডু প্ৰতিষ্ঠানটোৱে কিয় হঠাতে ধন খৰচ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল । বিচাৰপীঠে কয়, "ৰাজ্যসমূহে কৰ্মসংস্থাপনৰ পথ মুকলি কৰিবলৈ কাম কৰিব লাগে । যদি আপুনি পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে বিনামূলীয়াকৈ খাদ্য দিবলৈ আৰম্ভ কৰে, তাৰ পিছত বিনামূলীয়া চাইকেল, তাৰ পিছত বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ, তেন্তে কোনে কাম কৰিব, আৰু কৰ্ম সংস্কৃতিৰ কি হ'ব ?"

যুক্তি শুনানিৰ পিছত বিচাৰপীঠে ডি এম কে নেতৃত্বাধীন বিদ্যুৎ বিতৰণ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে দাখিল কৰা আবেদনৰ ওপৰত কেন্দ্ৰ আৰু অন্যান্যসকলক জাননী জাৰি কৰে, যিয়ে বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ প্ৰদানৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে । বিদ্যুৎ সংশোধনী নিয়ম, ২০২৪ৰ এটা নিয়মক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে শক্তি প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ।

