এআইৰ বহুল ব্যৱহাৰে ভাৰতৰ চাকৰিক্ষেত্ৰক কিমান প্ৰভাৱিত কৰিব ?
এইক্ষেত্ৰত এআয়ে ভাৰতৰ দৰে দেশৰ কৰ্মচাৰীসকলক চাকৰিৰ পৰা বাদ পৰাৰ পৰিৱৰ্তে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিৰে সহায়হে কৰিব পাৰে ৷
By ANI
Published : October 8, 2026 at 7:27 PM IST
নতুন দিল্লী: এতিয়া AI অৰ্থাৎ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ যুগ ৷ এআইৰ বহুল ব্যৱহাৰ আৰু প্ৰচাৰে প্ৰায় প্ৰতিখন ক্ষেত্ৰলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই অনাৰ শংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে ৷ ভাৰতত এআইৰ বহুল ব্যৱহাৰে প্ৰায় চাৰি শতাংশতকৈ সামান্য বেছি চাকৰিক প্ৰভাৱিত কৰাৰ আশংকাই দেখা দিছে ৷ অৱশ্যে অধিকাংশ উন্নত অৰ্থনীতিৰ দেশত এই পৰিসংখ্যা ১৫ শতাংশ ৷ যি পৰিসংখ্যা ভাৰতৰ তুলনাত যথেষ্ট বেছি ৷ বিশ্ব বেংক গোটৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক নীলকান্ত মিশ্ৰই শেহতীয়াকৈ এই কথা সদৰি কৰিছে ৷
‘ইণ্ডিয়াএআই মিছন’ আৰু ‘বিশ্ব বেংক গ্ৰুপ’ৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা বিশ্ব উন্নয়ন প্ৰতিবেদন ২০২৬ মুকলিৰ পিছত সংবাদ সংস্থা এএনআইৰ সৈতে মিশ্ৰই এক সাক্ষাৎকাৰত মিলিত হয় ৷ এই সাক্ষাৎকাৰত মিশ্ৰই কয় যে, এই প্ৰতিবেদনখনত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাক এক মাধ্যম হিচাপেহে উল্লেখ কৰা হৈছে, যিয়ে কৰ্মচাৰীসকলক সহায় কৰিব পাৰে ৷ উন্নয়নশীল অৰ্থনীতিৰ দেশসমূহত এআইৰ বাবে চাকৰি হেৰুওৱাৰ আশংকা তেনেই কম বুলি প্ৰতিবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে ৷
মিশ্ৰই কয়, ‘‘উন্নয়নশীল অৰ্থনীতিৰ দেশসমূহত চাকৰি হেৰুওৱাৰ আশংকা তেনেই কম ৷ উদাহৰণস্বৰূপে উন্নয়নশীল দেশত চাকৰি হেৰুওৱাৰ আংশকা প্ৰায় চাৰি শতাংশতকৈ সামান্য বেছি ৷ আনহাতে, উন্নত দেশসমূহত এই পৰিসংখ্যা ১৫ শতাংশ ৷’’ এইক্ষেত্ৰত এআয়ে ভাৰতৰ দৰে দেশৰ কৰ্মচাৰীসকলক চাকৰিৰ পৰা বাদ পৰাৰ পৰিৱৰ্তে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিৰে সহায়হে কৰিব পাৰে ৷
তদুপৰি মিশ্ৰই কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ সদব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে অৰ্থনৈতিক লাভালাভ বৃদ্ধি কৰাৰ বিষয়টোত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৷ ভিন্ন ধৰণৰ যেনে- ইউপিআই, আধাৰ, ক’-ৱিনৰ দৰে ডিজিটেল প্লেটফৰ্মসমূহে এআই ব্যৱহাৰ কৰিও কেনেদৰে লক্ষাধিক লোকক উপকৃত কৰি আহিছে তাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ৷
তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ, শস্যৰ উৎপাদন আদি এআইৰ সহায়ত কেনেদৰে কৰিব পাৰি, সেই বিষয়তো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৷ আনকি বতৰৰ পূৰ্বানুমানৰ ক্ষেত্ৰতো কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই সহায় আগবঢ়াই আহিছে ৷ মুঠতে এআই যে এক বৃহৎ পৰিসৰৰ প্ৰযুক্তি আৰু ইয়াৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন তাৰ ওপৰত মিশ্ৰই আলোকপাত কৰে ৷
ভাৰতৰ ডিজিটেল গোপনীয়তা আইনখনে কোম্পানীসমূহৰ হাতত মজুত থকা তথ্য প্ৰকাশৰ ক্ষেত্ৰত এক সুৰক্ষিত নীতি সৃষ্টিত সহায় কৰিব পাৰে ৷ যিয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত এআই মডেলসমূহ শক্তিশালী কৰিব পাৰে । মিশ্ৰই কয়, ‘‘ইয়াত চৰকাৰৰ কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নাই । চৰকাৰে যি দিব পাৰে, সেয়া হৈছে শক্তি, পানী, ভূমি আৰু বিত্তীয় সাহায্যৰ সুবিধা ৷’’
এআই নিয়ন্ত্ৰণৰ বিষয়ত ভাষণ প্ৰদান কৰি মিশ্ৰই কয়, ‘‘নতুন নিৰাপত্তাজনিত সমস্যাৰ উদ্ৰেক হোৱাৰ লগে লগে আনুষ্ঠানিক সুৰক্ষা ব্যৱস্থা অতি প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে । অৱশ্যে প্ৰযুক্তিগত উদ্ভাৱনৰ মাত্ৰা যাতে অধিক লেহেমীয়া নহয়, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিহে নিয়ম-নীতি তৈয়াৰ কৰিব লাগিব ৷’’
লগতে পঢ়ক: প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা ইণ্ডিয়া মোবাইল কংগ্ৰেছ ২০২৬ উদ্বোধন; ৬জি আৰু এআইক গুৰুত্ব প্ৰদান