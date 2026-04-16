সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত জ'জিলা পাছ সুৰংগ পথ, লাডাখৰ সৈতে নিৰবিচ্ছিন্ন পথ যোগাযোগ

জ'জিলা পাছ সুৰংগ পথ নিৰ্মাণৰ কাম
Published : April 16, 2026 at 9:56 PM IST

শ্ৰীনগৰ: দেশৰ নিৰাপত্তা তথা কৌশলগত পথ ব্য়ৱস্থাপনাত গুৰুত্ব থকা জ'জিলা সুৰংগৰ নিৰ্মাণকাৰ্য এতিয়া শেষ পৰ্যায় পাইছে । পৰ্বতীয়া এলেকাত চলি থকা আন্তঃগাঁথনিমূলক কাম-কাজৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰকল্পই বিশেষ স্থান পাইছে । এই জ'জিলা সুৰংগৰ নিৰ্মাণ মে' মাহৰ শেষ পৰ্যায়ত সমাপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্য়ক্ত কৰা হৈছে । কাশ্মীৰ আৰু লাডাখৰ মাজৰ পথ সংযোগক সুগম কৰি তোলাৰ বাবে নিৰ্মিত বহু প্ৰতীক্ষিত এই সুৰংগ পথে যিকোনো প্ৰতিকূল বতৰত পথ যোগাযোগ বাহাল হৈ থকাৰ ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । এই সুৰংগ পথৰ বাবে খনন এতিয়া শেষ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে ।

সাগৰপৃষ্ঠৰ পৰা ১১,৫৭৮ ফুট উচ্চতাত নিৰ্মিত ১৩.১৫৩ কিঃমিঃ দৈৰ্ঘৰ এই জ'জিলা সুংৰগ পথে জটিল শ্ৰীনগৰ-লেহ-কাৰ্গিল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বৰ্ষজোৰা পথ যোগাযোগ ব্য়ৱস্থাক চালু ৰখাৰ লগতে বৰফেৰে ঢাকি ৰখা, হিমবাহ পৰা তথা হিমস্খলন হৈ থকা জ'জিলা পাছ এলেকাটোক সুৰংগ পথ নিৰ্মাণ কৰি বাইপাছ ব্য়ৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে । উল্লেখ্য় যে এই জ'জিলাত হোৱা হিমস্খলন, হিমবাহে লাডাখ অঞ্চলটোক শীতকালত কেইবামাহৰ বাবে দেশৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰি ৰাখে ।

হায়দৰাবাদস্থিত প্ৰকল্প উন্নয়ন কোম্পানী 'মেঘা অভিযান্ত্ৰিক আৰু আন্তঃগাঁথনি সীমিত' চমুকৈ এমইআইএলে উল্লেখ কৰিছে যে মাত্ৰ ৩২৫ মিটাৰ খন্দাৰ পাছতে কাশ্মীৰ আৰু লাডাখৰ ফালৰ পৰা ভূতলত খনন কৰি থকা দুয়ো দিশৰ দল একেলগ হোৱাৰ লগে লগে এই প্ৰকল্পই এক উল্লেখনীয় সফলতা লাভ কৰিব ।

এমইআইএলৰ যুটীয়া মুখ্য় কাৰ্য্য়বাহী বিষয়া হৰপাল সিঙে পৰ্বতীয়া দুৰ্গম ভৌগোলিক পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰি কাৰিকৰী দলে যুদ্ধগতিত কাম কৰি আছে ।

"আমি আশাবাদী যে খননৰ কাম মে' মাহৰ ভিতৰত শেষ হৈ পৰিব । এতিয়া মাত্ৰ অলপ অংশৰ কাম হ'বলৈ বাকী আছে । হেণ্ডশ্বেক মুহূৰ্ত বুলি অভিহিত কৰা অভিযন্তাৰ সেই ক্ষণ শীঘ্ৰে আহি আছে" - সিঙে কয় ।

তেওঁ লগতে কয় যে বলতাল আৰু মিনামাৰ্গৰ সংযোগ অভিযান্ত্ৰিক সফলতাতকৈও অন্য় এক সফলতা বুলি অভিহিত হৈ ৰ’ব ।

কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰণালয়ৰ মতে এই সুৰংগ পথ প্ৰকল্পত তথা সুৰংগলৈ অহা সংযোগী পথৰ দৈৰ্ঘ ১৭.০৩ কিঃ মিঃ পথ সম্পূৰ্ণ হৈ মুঠ প্ৰকল্পত হোৱা বিনিয়োগ ৬,৮০৯.৬৯ কোটি টকা খৰচ হ'ব । ২০২৬ বৰ্ষৰ ছেপ্তেম্বৰ মাহত এই প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে । এই প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত শ্ৰীনগৰৰ পৰা ড্ৰাছ আৰু কাৰ্গিল হৈ লেহলৈ পথ যাত্ৰা সম্পূৰ্ণ দ্ৰুত আৰু সুৰক্ষিত হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে ।

কেৱল জনতাৰ যাতায়াত নহয়, এই পথে কৌশলগত দিশটো দেশক যথেষ্ট সহায় কৰিব । জ'জিলা অঞ্চলত হৈ থকা প্ৰবল তুষাৰপাত, হিমবাহ আদিয়ে লাডাখৰ সৈতে দেশৰ সংযোগ প্ৰায়ে বিচ্ছিন্ন কৰি ৰাখে । এই সুৰংগ পথে সেই সমস্য়া সমাধা কৰাৰ আশা কৰা হৈছে ।

কাশ্মীৰৰ পৰা ইটিভি সংবাদদাতা মহম্মদ জুলকাৰনেইন জুল্ফীৰ সহযোগত এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।

