ETV Bharat / bharat

পিঁয়াজৰ কন্দোন: শস্যৰ ক্ষতি-ভঁৰালত লোকচানে নৱেম্বৰলৈ মূল্য়বৃদ্ধিয়ে জনসাধাৰণক কন্দুৱাব সমগ্ৰ দেশত

ব্যৱসায়ী আৰু বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে যেতিয়ালৈকে প্ৰধান উৎপাদনকাৰী অঞ্চলৰ পৰা নতুন যোগানত অগ্ৰগতি নহয় তেতিয়ালৈকে পিঁয়াজৰ মূল্য অস্থিৰ হৈ থাকিব পাৰে...

ONION PRICE IN INDIA
পিঁয়াজৰ পাইকাৰী বজাৰ ফাইল ফটো (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 10, 2026 at 6:12 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : এলপিজি চিলিণ্ডাৰ, তেল আৰু চেনিৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ পিছত এতিয়া পিঁয়াজে ঘৰুৱা বাজেটত তীব্ৰ চাপ প্ৰয়োগ কৰিছে । বতৰৰ লগত জড়িত শস্যৰ ক্ষতি, মজুতকৰণ অৰ্থাৎ ভঁৰালত লোকচান আৰু বজাৰৰ যোগানৰ মাজত ব্যৱধানৰ বাবে মূল্য তীব্ৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ।

মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে চৰকাৰে হস্তক্ষেপ কৰি নিয়ন্ত্ৰিত মূল্যত গ্ৰাহকক পিয়াঁজ যোগান ধৰিবলৈ বাধ্য হৈছে । চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা সচিব নিধি খাৰে কয় যে আকাশলংঘী মূল্য ৰোধ কৰাৰ লক্ষ্যৰে ৰাজসাহায্যযুক্ত বিক্ৰীৰ প্ৰথম দহ দিনত চৰকাৰে ১৭ খন চহৰত প্ৰায় ৪ হাজাৰ টন বাফাৰ পিঁয়াজ বিক্ৰী কৰিছে ।

ONION PRICE IN INDIA
দোকানত বিক্ৰীৰ বাবে সজাই থোৱা পিঁয়াজ ফাইল ফটো (ANI)

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনস্থ সংস্থা এনচিচিএফ (ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সমবায় গ্ৰাহক ফেডাৰেচন) আৰু নাফেডৰ (ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি সমবায় বিপণন ফেডাৰেচন) জৰিয়তে ২০২৬ চনৰ বাবে ১.২১ লাখ টন পিঁয়াজৰ বাফাৰ ষ্টক থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

সাধাৰণ জনতাই কি কয়

শাক-পাচলি বিক্ৰেতা মুকেশে কয় যে ২০২৪ চনত যুদ্ধৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰতি কিলোত ৮০ টকাকৈ পিঁয়াজ বিক্ৰী কৰিছিল । আনহাতে, প্ৰতি বছৰে জলবায়ু বা বাহ্যিক অশান্তিৰ বাবে মূল্য বৃদ্ধি হয় । "মাণ্ডিয়ে আমাক বেছি দামত পিঁয়াজ দিছে, সেইবাবেই আমি বেছি দামত বিক্ৰী কৰিব লাগিব । বৰ্তমান পিঁয়াজৰ দাম প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৬০ টকা ।"

আহাতে, পিঁয়াজ কিনিবলৈ অহা গ্ৰাহক নেহাই কয়, "কেৱল পিঁয়াজৰ কথায়ে নহয় । সকলো বস্তুৰেই দাম ইমান বাঢ়িছে যে আমি ক্ৰয় কমাবলৈ বাধ্য হৈছোঁ ।"

আন এগৰাকী গ্ৰাহক ৰজনীয়ে কয় যে কম গুণমানৰ পিঁয়াজ সস্তা দামত পোৱা যায় যদিও উন্নতমানৰ পিঁয়াজ ক্ৰয় কৰাটো ক্ৰমান্বয়ে অসাধ্য হৈ পৰিছে । "আমি কি কৰিব পাৰোঁ ? উন্নতমানৰ পিঁয়াজ কিনিবলৈ আমাৰ সামৰ্থ্য নাই ।" মহিলাগৰাকীয়ে কয় ।

ONION PRICE IN INDIA
গুদামত মজুত কৰিবৰ বাবে পিঁয়াজ অনাৰ মুহূৰ্ত ফাইল ফটো (ANI)

কৃষকসকলো ভয়াৱহভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । "কৃষকসকলৰ কথা ভাবি চাওক । তেওঁলোকে ইমান কষ্ট কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকে ন্যায্য মূল্য পোৱা নাই । আমাৰ হাতত পিঁয়াজ কম খোৱা বা পৰিহাৰ কৰাটোৱে বিকল্প । কিন্তু তেওঁলোকৰ বাবে পিঁয়াজেই হৈছে উপাৰ্জনৰ উৎস ।" আন এজন গ্ৰাহক কাৰ্তিকে এনেদৰে কয় ।

অভাৱনীয় বতৰে প্ৰধান পিঁয়াজ উৎপাদন অঞ্চলসমূহত আঘাত হানিছে

মহাৰাষ্ট্ৰ হৈছে ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ পিঁয়াজ উৎপাদনকাৰী ৰাজ্য । তাৰ পিছতে আছে মধ্যপ্ৰদেশ, কৰ্ণাটক, গুজৰাট আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ দৰে প্ৰধান উৎপাদনকাৰী ৰাজ্যসমীহ । এই অঞ্চলসমূহ ক্ৰমান্বয়ে প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু খৰাঙকে ধৰি অভাৱনীয় বতৰৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে ।

আনহাতে, কৃষিবিদ জামিল হুছেইনে কয় যে অস্বাভাৱিক বৰষুণে পিঁয়াজৰ খেতিৰ বাবে পৰ্যায়ক্ৰমে পানী জমা হোৱা আৰু আৰ্দ্ৰতাৰ চাপৰ সৃষ্টি কৰিছে । তেওঁ কয়, "অতিৰিক্ত পানীয়ে মাটিত অক্সিজেন হ্ৰাস কৰে, পুষ্টিকৰ পদাৰ্থ গ্ৰহণত প্ৰভাৱ পেলায় আৰু ৰোগ আৰু পচনৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰে । আনহাতে, খৰাং পৰিস্থিতিয়ে পিঁয়াজৰ বিকাশত বাধা দিব পাৰে । এই অৱস্থাৰ ফলত পিঁয়াজবোৰ সৰু হ'ব পাৰে, উৎপাদন কম হ'ব পাৰে আৰু সংৰক্ষণৰ গুণমান বেয়া হ'ব পাৰে ।"

বিশেষজ্ঞসকলে জনোৱা মতে, মুঠ পিঁয়াজৰ উৎপাদন পূৰ্বৰ বছৰৰ দৰেই থাকিলেও চপোৱাত পলম হোৱা, ঋতু অনুসৰি যোগানৰ ব্যৱধান, গুণগত মানৰ অৱনতি আৰু মজুতকৰণৰ লোকচানৰ বাবে মূল্য বৃদ্ধি হ’ব পাৰে । গতিকে বিষয়টো কেৱল বাৰ্ষিক মুঠ উৎপাদনেই নহয়, কেতিয়া আৰু ক’ত ভাল মানৰ পিঁয়াজ পোৱা যায় তাৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে ।

আগন্তুক খৰিফ শস্যই অনিয়মীয়া বৰষুণ, পানী জমা হোৱা, শস্যৰ ক্ষতি আৰু চপোৱাত পলম হোৱাৰ ফলতো বিপদৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে । হুছেইনে কয়, "খাৰিফ শস্যৰ আগমন নিয়মীয়া নোহোৱালৈকে আগন্তুক দুই-তিনি মাহত পিঁয়াজৰ দাম অস্থিৰ হৈ থাকিব পাৰে ।"

ভাল মাটি আৰু উন্নত পানী ব্যৱস্থাপনা

হুছেইনে লগতে ব্যাখ্যা কৰে, "কম খৰচী জলবায়ুৰ স্থিতিস্থাপকতা ভাল মাটি আৰু উন্নত পানী ব্যৱস্থাপনাৰ পৰা আৰম্ভ হয় । জৈৱিক পদাৰ্থ বৃদ্ধি কৰা, নিষ্কাশন উন্নত কৰা, উপযুক্ত বীজ ব্যৱহাৰ কৰা, আৰ্দ্ৰতা ভিত্তিক জলসিঞ্চন গ্ৰহণ কৰা আৰু পানী-সহনশীল জাত নিৰ্বাচন কৰাটোৱে বতৰৰ লগত জড়িত লোকচান হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ।"

তেওঁ লগতে কয় যে এনে ব্যৱস্থাই কৃষকসকলক বাহ্যিক সামগ্ৰীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিব পাৰে আৰু লগতে পৰিৱৰ্তিত বতৰৰ পৰিস্থিতি সহ্য কৰিব পৰা শস্যৰ ক্ষমতাও উন্নত কৰিব পাৰে ।

চৰকাৰে কি কৰিব পাৰে ?

গ্ল’বেল এগ্ৰিছিষ্টেমৰ অধ্যক্ষ গকুল পাটনায়কে কয় যে চৰকাৰে উন্নত নিষ্কাশন আৰু মাটি-স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাপনাৰ জৰিয়তে পানী স্থিতিস্থাপক ফাৰ্ম গঢ়ি তোলাত গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে । বৈজ্ঞানিক মজুতকৰণৰ উন্নতি সাধন কৰিলেও চপোৱাৰ পিছৰ লোকচান হ্ৰাস পাব পাৰে আৰু বজাৰত পিঁয়াজ উপলব্ধ হৈ থকা সময়সীমাও বৃদ্ধি কৰিব পাৰি বুলিও তেওঁ কয় ।

পাটনায়কৰ মতে, আগমন, মজুত আৰু শস্যৰ অৱস্থাৰ ওপৰত সময়মতে নিৰীক্ষণ কৰিলে নাটনি তীব্ৰ মূল্যবৃদ্ধিলৈ পৰিণত হোৱাৰ পূৰ্বে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণত সহায় কৰিব পাৰে ।

পাটনায়কে বজাৰৰ মূল্যৰ হঠাৎ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ বহন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে কৃষকে যুক্তিসংগত লাভ কৰিবলৈ স্পষ্ট আৰু স্বচ্ছ মূল্য নিৰ্ধাৰণ ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

তেওঁ কয় যে উন্নত কৃষি বজাৰ আৰু বিভিন্ন অঞ্চলৰ মাজত সংযোগ স্থাপনেও সহায় কৰিব পাৰে । তেওঁ কয়, "কৃষকসকলে নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী বিক্ৰীৰ বাবে প্ৰায়ে মধ্যভোগীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । আনহাতে, এটা অঞ্চলত পিঁয়াজ অধিক মাত্ৰাত জমা হৈ থাকিব পাৰে আৰু আন এটা অঞ্চলত অধিক চাহিদাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে । বজাৰৰ সংযোগ উন্নত কৰিলে কৃষকসকলে অধিক ক্ৰেতাৰ কাষ চাপিব পাৰে আৰু চাহিদা বেছি থকা অঞ্চললৈ পিঁয়াজ স্থানান্তৰ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ।"

বৰ্তমানৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ

নবীন মাণ্ডি ট্ৰেডিং কোম্পানীৰ অভিমন্যু গুপ্তাই কয় যে মে’-জুন মাহৰ ভিতৰত পিঁয়াজৰ মজুত বৰষুণ আৰু অত্যধিক গৰমৰ ফলত প্ৰভাৱিত হৈছিল । যাৰ ফলত ভঁৰালত থকা পিঁয়াজ পচি যায় । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে মাৰ্চ-এপ্ৰিল মাহলৈকে বজাৰৰ চাহিদা পূৰণৰ বাবে উপলব্ধ ষ্টক ইতিমধ্যে কমি গৈছিল, যাৰ ফলত নাটনিৰ সৃষ্টি হৈছিল ।

তেওঁ কয় যে দক্ষিণ বেংগালুৰুৰ পৰাও আগন্তুক শস্য চপোৱাৰ পৰিমাণো পৰ্যাপ্ত বৰষুণৰ অভাৱৰ বাবে কম হৈ পৰিছে । "কৃষকৰ বীজ সিঁচা ভাল হ’লেও প্ৰতিকূল বতৰে চপোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পেলাইছিল । যাৰ ফলত পিঁয়াজবোৰ সৰু আৰু উৎপাদন কম পৰিমাণে পোৱা গৈছিল । ইয়াৰ ফলত কৃষকৰ উপাৰ্জনো হ্ৰাস পাইছিল ।" তেওঁ কয় ।

অভিমন্যুৱে উল্লেখ কৰে যে বৰ্তমান মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰিস্থিতিও অনুকূল নহয় । "পৰৱৰ্তী বৃহৎ মাত্ৰাত শস্য চপোৱাৰ সময় নৱেম্বৰৰ আশে-পাশে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু তেতিয়ালৈকে দাম উচ্চ হৈ থাকিব পাৰে । বৰ্তমানৰ চৰকাৰী আৰু কৃষকৰ মজুত মূল্য হ্ৰাস কৰিব পৰাকৈ পৰ্যাপ্ত নহয় । পৰ্যাপ্ত পানী থাকিলে পিঁয়াজৰ আকাৰ প্ৰায় ২৫-৩০ মিলিমিটাৰৰ পৰা ৪৫-৫০ মিলিমিটাৰলৈ উন্নত হ'ব পাৰে ।" তেওঁ কয় ।

কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পাৰি ?

অভিমন্যুৱে চৰকাৰৰ হাতত থকা পিঁয়াজ বৃহৎ ব্যৱসায়ীৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে খুচুৰা বিপণীৰ জৰিয়তে পোনপটীয়াকৈ গ্ৰাহকক বিক্ৰী কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা নতুন শস্য অহালৈকে দাম নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায়ক হ’ব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰে ।

তেওঁ লগতে দিল্লী-এনচিআৰ আৰু অন্যান্য উচ্চ চাহিদা থকা অঞ্চলত পোনপটীয়াকৈ পিঁয়াজ যোগান ধৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে । এই পদক্ষেপে কাম কৰিলে পৰিয়ালসমূহক লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি বিতৰণৰ বাবে ৰেচন কাৰ্ডো বিবেচনাধীন হ’ব পাৰে । তেওঁ মাদাৰ ডেইৰীৰ আউটলেট আৰু টেম্পোৰ দৰে সৰু বাহন ব্যৱহাৰ কৰি একেবাৰে শেষ প্ৰান্তলৈকে যোগান উন্নত কৰাৰো পৰামৰ্শ দিয়ে ।

তেওঁৰ মতে, উন্নত নিৰীক্ষণ আৰু নিৰ্দিষ্ট খুচুৰা মূল্যই অত্যধিক মাৰ্জিন ৰোধ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে আৰু পিঁয়াজৰ দাম নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব পাৰে । তেওঁ আশা কৰে যে অক্টোবৰ-নৱেম্বৰৰ ভিতৰত গুজৰাট, মধ্যপ্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু বংগৰ পৰা নতুন পিঁয়াজৰ আগমনৰ ফলত যোগান উন্নত হ’ব পাৰে আৰু মূল্য হ্ৰাস পাব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক :পিঁয়াজৰ অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধি : এসপ্তাহতে প্ৰতিকেজিত ২৫ টকাকৈ বৃদ্ধি পালে দাম
লগতে পঢ়ক :গ্ৰাহকক সকাহ দিবলৈ দিল্লীলৈ পিঁয়াজ এক্সপ্ৰেছ; ৮৪০ টন পিঁয়াজ প্ৰেৰণ কৰিব কেন্দ্ৰই

TAGGED:

ONION PRICE IN INDIA
পিঁয়াজৰ মূল্য
পিঁয়াজৰ মূল্যবৃদ্ধি
ভাৰতত পিঁয়াজৰ খেতি
ONION PRICE HIKE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.