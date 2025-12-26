দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত এবছৰীয়া স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰম মুকলি: কি কি বিষয়ত পাব পঢ়াৰ সুবিধা ? কেনেকৈ কৰিব আবেদন ?

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত এবছৰীয়া স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰম মুকলি: কি কি বিষয়ত পাব পঢ়াৰ সুবিধা ? কেনেকৈ কৰিব আবেদন ?
২০২৬ চনৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ’ব FYUP-ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে নতুন ব্যৱস্থা ৷
Published : December 26, 2025 at 3:18 PM IST
নতুন দিল্লী : আপুনি বা আপোনাৰ সন্তানৰ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়িবলৈ মন আছে নেকি ? যদিহে আপুনি বা আপোনাৰ সন্তানটিক দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়াবলৈ আগ্ৰহী, তেন্তে এই বাতৰি আপোনাৰ বাবে ৷ ২০২৬ বৰ্ষত এক নতুন শিক্ষা ব্যৱস্থা ঘোষণা কৰিছে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই ৷
বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিৰ অধীনত স্নাতকোত্তৰ (PG) গাঁথনিত এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰি এবছৰীয়া স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী প্ৰৱৰ্তনৰ বাবে নিৰ্দেশনা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে । এই নতুন ব্যৱস্থাটো ২০২৬ চনত স্নাতক হোৱা চাৰি বছৰীয়া স্নাতক কাৰ্যসূচীৰ (FYUP) প্ৰথম বেটছৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ’ব ।
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত FYUP ৰূপায়ণৰ পিছত PG পৰ্যায়ত এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন বুলি গণ্য কৰা হৈছে । নতুন নিৰ্দেশনা অনুসৰি বৰ্তমানৰ দুবছৰীয়া PG কাৰ্যসূচীৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ সৈতে সমান্তৰালভাৱে এবছৰীয়া PG পাঠ্যক্ৰম চলিব । অৰ্থাৎ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত দুয়োটা ধৰণৰ PG পাঠ্যক্ৰম উপলব্ধ হ’ব ।
- প্ৰথম বৰ্ষত কেৱল দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ FYUP ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়েহে পাব সুবিধা
প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰাসংগিক বিষয়ত চাৰি বছৰীয়া স্নাতক ডিগ্ৰী সম্পূৰ্ণ কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবেহে এবছৰীয়া MA বা MSc-ৰ নামভৰ্তি মুকলি হ’ব । কেৱল যোগ্যতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বাছনি কৰা হ’ব । তিনি বছৰীয়া স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী বা চাৰি বছৰীয়া ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত সৰু বিষয়ত অধ্যয়ন কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পূৰ্বৰ দৰেই দুবছৰীয়া PG কাৰ্যসূচীত নামভৰ্তি কৰা হ’ব ।
- কোনবোৰ বিভাগত এবছৰীয়া PG পাঠ্যক্ৰম আগবঢ়াব ?
একেটা বিষয়তে চাৰি বছৰীয়া স্নাতক (UG) মেজৰ উপলব্ধ থকা বিভাগসমূহতহে এবছৰীয়া PG পাঠ্যক্ৰম প্ৰৱৰ্তন কৰা হ’ব । এই ব্যৱস্থা সকলো শাখাতে একেলগে কাৰ্যকৰী কৰা নহ’ব ।
- আসনৰ সংখ্যা তলত দিয়া ধৰণে নিৰ্ধাৰণ কৰা হ’ব :
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে আসনৰ আবণ্টন নিৰ্ধাৰণৰ বাবে এটা সূত্ৰ স্থাপন কৰিছে । মুঠ আসনৰ সংখ্যা বিভাগৰ অনুমোদিত ক্ষমতাৰ ২০% হ’ব, সৰ্বাধিক ৪৫খন আসনলৈকে । এই সীমা সৰু মানৱীয় (Humanities) বিভাগৰ বাবে ৪০% পৰ্যন্ত হ’ব পাৰে । লেব ভিত্তিক বিজ্ঞান বিভাগত সৰ্বাধিক ২০% থাকিব । বৃহৎ বিভাগৰ বাবে এটা নিৰ্দিষ্ট সীমা প্ৰযোজ্য হ’ব ।
- তিনিটা অধ্যয়নৰ বিকল্প
নতুন ব্যৱস্থাটোৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে তিনিটা শৈক্ষিক পথ প্ৰদান কৰিব ৷ প্ৰথমটো কেৱল পাঠ্যক্ৰমৰ কাম, দ্বিতীয়টো পাঠ্যক্ৰমৰ কামৰ লগতে গৱেষণা, আৰু তৃতীয়তে কেৱল গৱেষণা । ছাত্ৰ এজনৰ বাবে যোগ্যতাৰ মাপকাঠী নিৰ্ভৰ কৰিব তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক প্ৰদৰ্শন, ক্ৰেডিট আৰু গৱেষণাৰ প্ৰস্তুতিৰ ওপৰত ।
- পুনৰাবৃত্তি হ্ৰাস, পূৰ্বৰ জ্ঞানৰ স্বীকৃতি
যদি FYUP ৰ চতুৰ্থ বৰ্ষত পঢ়োৱা কোনো বিষয় আৰু PG ৰ পাঠ্যক্ৰমত ৩০%তকৈ অধিক সাদৃশ্য থকা দেখা যায়, তেন্তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সেই PG পাঠ্যক্ৰমটো পুনৰাবৃত্তি কৰিব নোৱাৰিব । তদুপৰি, দুবছৰীয়া PG পাঠ্যক্ৰম বাছি লোৱা FYUP ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পূৰ্বৰ শিক্ষণৰ স্বীকৃতি আঁচনিৰ অধীনত কিছুমান প্ৰথম বৰ্ষৰ PG পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হ’ব পাৰে, যদিহে তেওঁলোকে UG ৰ চতুৰ্থ বৰ্ষত কমেও চাৰিটা ডিচিপ্লিন স্পেচিফিক ইলেক্টিভ (DSE) সম্পূৰ্ণ কৰিছে ।
- কিছুমান পাঠ্যক্ৰম পুৰণি গাঁথনিতে থাকিব
প্ৰথম পৰ্যায়ত সকলো বিষয়তে এবছৰৰ PG কাৰ্যকৰী নহ’ব । চীনা, জাপানী, কোৰিয়ান, সাংবাদিকতা, ভাষাবিজ্ঞান, আৰু ৰাছিয়ান (২০২৭-২৮ চনলৈকে) আদি বিষয়ত বৰ্তমান মাত্ৰ দুবছৰীয়া PG পাঠ্যক্ৰম থাকিব । ইয়াৰ উপৰিও পুৰণি গাঁথনিত বায়’ফিজিক্স, জেনেটিক্স, ফৰেনছিক ছায়েন্স, এম বি এ, এম এফ এ, ফিজিঅ’থেৰাপি আৰু জনস্বাস্থ্যৰ দৰে পাঠ্যক্ৰমও চলিব ।