জম্মু-কাশ্মীৰৰ কুলগামত সন্ত্ৰাসবাদীৰ গুলীচালনা : ইটাভাটাত কৰ্মৰত শ্ৰমিক নিহত
লগে লগে সমগ্ৰ দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ নিৰাপত্তাবাহিনী সচেতন হৈ পৰিছে ৷ হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰাৰ লগতে বাহনসমূহ তন্ন-তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে ।
Published : July 31, 2026 at 11:01 PM IST
অনন্তনাগ(জম্মু-কাশ্মীৰ): জম্মু-কাশ্মীৰত সংঘটিত হৈছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ ৷ শুকুৰবাৰে জম্মু-কাশ্মীৰৰ কুলগাম জিলাৰ ইটাভাটাত শ্ৰমিক হিচাপে কৰ্মৰত দুজন শ্ৰমিকক উদ্দেশ্যি অচিনাক্ত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে গুলীচালনা কৰে ৷ এই গুলীচালনাত এজন শ্ৰমিকে মৃত্যুবৰণ কৰাৰ বিপৰীতে আনজন গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ৷
এই ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । ইটাভাটাটোত কৰ্মৰত আনসকল শ্ৰমিকে আতংকত সময় পাৰ কৰিছে ৷ ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত নিৰাপত্তাবাহিনীৰ লোকসকল উপস্থিত হৈ সন্ত্ৰাসবাদীৰ সন্ধানত অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তোলে ৷
আৰক্ষী বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, শুকুৰবাৰে জম্মু-কাশ্মীৰৰ কুলগাম জিলাৰ ইটাভাটাত নিয়োজিত দুজন শ্ৰমিকক সন্ত্ৰাসবাদীয়ে গুলীয়াই হত্যা কৰে । এই আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত শ্ৰমিক দুজনক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় ৷ চিকিৎসালয়লৈ যোৱাৰ পথত আদবাটতে এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু ঘটে ৷ আনহাতে, আনজন শ্ৰমিক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ কুলগাম জিলাৰ কেলাম অঞ্চলত সংঘটিত হয় এই গুলীচালনাৰ ঘটনা ।
মৃত শ্ৰমিকজন ছত্তীশগড়ৰ বাসিন্দা দীপক কুমাৰ বুলি আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰিছে । আহত ভূপিন্দৰ নামৰ আনজন শ্ৰমিকৰ ঘৰো ছত্তীশগড়ত ৷ বৰ্তমান তেওঁ অনন্তনাগৰ চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে । চিকিৎসকৰ মতে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সংকটজনক ৷
ঘটনাৰ পিছতে হাই এলাৰ্ট জাৰি
এই গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ লগে লগে সমগ্ৰ দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰে ৷ সেনা, জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষী আৰু কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীৰ অতিৰিক্ত সৈন্যসকলে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ কেলাম অঞ্চল ঘেৰাও কৰি ধৰে ৷ সন্ত্রাসবাদীক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ অনুসন্ধান অব্যাহত আছে ৷ জিলাখনৰ প্ৰতিটো প্ৰৱেশ পথতে তালাচী অভিযান চলোৱা হৈছে আৰু পথসমূহৰে আহ-যাহ কৰা বাহনসমূহৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দি ৰখা হৈছে ৷
গুলী-বাৰুদ, বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ
দক্ষিণ কাশ্মীৰত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তোলাৰ কেইসপ্তাহমানৰ পাছতে এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । যোৱা ৮ জুলাইত শ্ব’পিয়ান আৰক্ষীৰ বিশেষ অভিযান গোট(এছঅ’জি), ভাৰতীয় সেনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাইফলছ আৰু কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনী(চিআৰপিএফ)ৰ যৌথ অভিযানত লস্কৰ-ই-তৈবাৰ সন্ত্ৰাসবাদীক হত্যা কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছিল ।
উল্লেখ্য যে, বিগত ২৯ জুলাইত কুলগাম জিলাত চলোৱা এক যৌথ অভিযানৰ সময়ত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু গুলী-বাৰুদ জব্দ কৰে । এই সামগ্ৰীসমূহৰ নিৰ্দিষ্ট প্ৰকাৰ বা সঠিক পৰিমাণৰ সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে কোনো চৰকাৰী তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই ৷ অঞ্চলটোত নিৰাপত্তা আৰু শান্তি বজাই ৰাখিবলৈ নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে সময়ে সময়ে জিলাখনত এনে অভিযান চলায় ।
লগতে পঢ়ক: অংকিত শৰ্মা হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত তাহিৰ হুছেইনক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড