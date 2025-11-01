খাকীৰ আছে এক দীঘলীয়া ইতিহাস: দেশত আৰম্ভ হ'ব এক ৰাষ্ট্ৰ, এক আৰক্ষী ইউনিফৰ্ম

খাকীৰ আছে এক দীঘলীয়া ইতিহাস: দেশত আৰম্ভ হ'ব এক ৰাষ্ট্ৰ, এক আৰক্ষী ইউনিফৰ্ম
১৬ খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলক ইউনিফৰ্ম আৰু ভাট্টা সন্দৰ্ভত বিতং তথ্য দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ ।
Published : November 1, 2025 at 3:48 PM IST
হায়দৰাবাদ: দেশজুৰি আৰম্ভ হ'ব ‘এক ৰাষ্ট্ৰ, এক আৰক্ষী ইউনিফৰ্ম’ । কেন্দ্ৰৰ এই অভিলাষী পদক্ষেপ ৰূপায়ণৰ কাম আৰম্ভ ইতিমধ্য়ে আৰম্ভ হৈছে । সেইবাবে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে কেইবাখনো ৰাজ্য় আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে নিৰ্দেশনা ।
কেন্দ্ৰই ‘এক ৰাষ্ট্ৰ, এক আৰক্ষী ইউনিফৰ্ম’ৰ বাবে ১৬খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলক অহা ৪ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত বৰ্তমানৰ আৰক্ষীৰ ইউনিফৰ্ম আৰু ভাট্টা সন্দৰ্ভত বিতং তথ্য দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । শুকুৰবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ‘এক ৰাষ্ট্ৰ, এক আৰক্ষী ইউনিফৰ্ম’ৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱাৰ পিছতেই জাৰি কৰা হৈছে এই নিৰ্দেশনা । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে হাৰিয়ানাৰ ফৰিদাবাদত আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা বিষয়ক ৰাজ্যৰ গৃহমন্ত্ৰীসকলৰ সন্মিলনত এই কথা প্ৰকাশ কৰে ।
ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধিকাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ আৰক্ষী অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আহিছে । প্ৰতিখন ৰাজ্য়ৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ হাতত থাকে আৰক্ষীৰ পোছাক, ইয়াৰ ডিজাইন আদি সন্দৰ্ভত প্ৰশাসনিক সিদ্ধান্তৰ গ্ৰহণৰ ক্ষমতা । এইবোৰ বিষয়ত ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ নথাকে কোনো প্ৰভাৱ । সেইবাবেই এইবাৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই সিদ্ধান্ত ।
উল্লেখ্য় যে কলকাতাৰ বাহিৰে সমগ্ৰ দেশতেই ইউনিফৰ্মৰ ৰং খাকী । কলকাতাৰ আৰক্ষীয়েহে কেৱল বগা ৰঙৰ ইউনিফৰ্ম পৰিধান কৰে । যদিও প্ৰতিখন ৰাজ্যতে ইউনিফৰ্মৰ চাৰ্ট আৰু পেণ্ট একেই তথাপি বিভিন্ন ৰাজ্যৰ আৰক্ষী জোতা, বেল্ট, টুপীৰ ডিজাইন বেলেগ বেলেগ দেখা যায় ।
অৱশ্য়ে এই খাকী ৰঙৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন অঞ্চলত আৰক্ষীৰ পোছাকত সামান্য ভিন্নতা দেখা যায় । তেওঁলোকৰ পোছাকৰ ৰূপ ভিন্ন হ’ব পাৰে । কিয়নো ৰাজ্য প্ৰশাসন আনকি ব্যক্তিগত আৰক্ষী বাহিনীয়েও তেওঁলোকৰ কৰ্মীসকলৰ বাবে ভিন্ন ইউনিফৰ্ম পচন্দ কৰি ল’ব পাৰে ।
- কলকাতা আৰক্ষীৰ বগা ইউনিফৰ্ম
- পুডুচেৰী আৰক্ষীৰ কনিষ্টবলসকলে পৰিধান কৰে খাকী ইউনিফৰ্ম আৰু উজ্জ্বল ৰঙা টুপী।
- দিল্লী যান-বাহন আৰক্ষীয়ে পৰিধান কৰে বগা আৰু নীলা ৰঙৰ ইউনিফৰ্ম ।
আৰক্ষীৰ ইউনিফৰ্মৰ মানসিক প্ৰভাৱ:
এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ ইউনিফৰ্মে তেওঁৰ ক্ষমতা আৰু কৰ্তৃত্বৰ অনুভূতিৰ প্ৰকাশ কৰে । এই পোচাকে পৰিধান কৰাজনৰ কৰ্তৃত্ব, দক্ষতা আৰু মৰ্যাদাৰ এক শক্তিশালী সংকেত প্ৰতিফলিত কৰে । ইয়াৰ দ্বাৰা মানুহৰ ওপৰত অৱচেতন মানসিক প্ৰভাৱো পৰে। সাধাৰণতে ইউনিফৰ্ম পৰিহিত ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত নাগৰিকে অধিক সহযোগিতা কৰে আৰু দুৰ্ব্য়ৱহাৰত লিপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম ।
পৰম্পৰাগত অৰ্ধসামৰিক আৰক্ষীৰ ইউনিফৰ্মৰ পৰিৱৰ্তনে জনসাধাৰণৰ ধাৰণা সলনি কৰিব পাৰে । কাপোৰৰ শৈলী, টুপীৰ ধৰণ, কাপোৰৰ ৰং আৰু সঁজুলিৰ অৱস্থাই এই সকলোবোৰেই আৰক্ষী বিষয়াৰ প্ৰতি থকা নাগৰিকৰ ধাৰণাক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে।
ব্ৰিটিছ যুগৰ খাকী ইতিহাস:
আমি আজি আৰক্ষীৰ যিজোৰ খাকী পোছাক দেখিছো সেই ৰঙৰো আছে ইতিহাস । ব্ৰিটিছৰ দিনত প্ৰথমতে ইউনিফৰ্মৰ ৰং খাকী নাছিল । ভাৰত ব্ৰিটিছ শাসনৰ অধীন থাকোতেই ব্ৰিটিছ চৰকাৰে শান্তি বৰ্তাই ৰখাৰ লগতে অসামৰিক কাৰ্যকলাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষী বিষয়া নিযুক্তি দিছিল ।
সেই সময়ত আৰক্ষীৰ ইউনিফৰ্মৰ ৰং বগা আছিল । বগা আছিল অভিজাত শ্ৰেণীৰ প্ৰতীক । তদুপৰি এই ৰঙৰ প্ৰতি ইংৰাজৰ প্ৰবল দুৰ্বলতাও আছিল; কিন্তু এই ৰঙৰ পোচাকৰ এটা অসুবিধা আছিল । বগা ইউনিফৰ্ম সোনকালে লেতেৰা হৈছিল । ইংৰাজে সদায় পোচাকৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল বাবে এই ৰঙে সৃষ্টি কৰিছিল সমস্য়া ।
১৮০০ চনৰ মাজভাগত ভাৰতত ব্ৰিটিছ সেনাই লেতেৰা পানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চাহলৈকে ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ ইউনিফৰ্মত ধূলিময় ৰং কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । তেতিয়ালৈকে কোনোধৰণৰ খাকী ৰঙৰ ব্য়ৱহাৰ হোৱা নাছিল । এবিধ খয়াৰ জাতীয় বিশেষ গছৰ এঠা আছিল এক নিৰ্ভৰযোগ্য ৰং । ইতিমধ্যে ভাৰতৰ কপাহী বস্ত্ৰ উদ্যোগত কেলিকো প্ৰিণ্টৰ বাবে এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। এই ৰঙৰ পৰাই ধূলি, মাটি, ছাইৰ বাবে ভাৰতীয় শব্দ খাকী (khaki)ৰ জন্ম হয় ।
সেই সময়ত ছাৰ হেনৰী লৰেন্স আছিল উত্তৰ-পশ্চিম সীমান্তৰ গৱৰ্ণৰৰ এজেণ্ট । ১৮৪৬ চনত তেওঁ লাহোৰত কৰ্পছ অৱ গাইডছ প্ৰতিষ্ঠা কৰে । তেওঁৰ বিষয়াসকলে বগা ইউনিফৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতো একেই সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল । এনে সময়তেই হেনৰীয়ে লক্ষ্য় কৰিলে খাকী ইউনিফৰ্ম পিন্ধা এগৰাকী বিষয়াক । তেওঁ দেখিলে যে এই ৰঙে সহজেই কাপোৰৰ মলিয়ন ৰূপ ঢাকিব পাৰে । সেইবাবে ছাৰ হেনৰী লৰেন্সে ১৮৪৭ চনত খাকী ৰংটোক আৰক্ষীৰ ইউনিফৰ্মৰ চৰকাৰী ৰং হিচাপে ঘোষণা কৰে ।
উল্লেখ্য় যে আগতে চাহপাতৰ পৰা খাকী প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল । সময় যোৱাৰ লগে লগে এতিয়া কৃত্ৰিম ৰঙৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয় খাকী । ই হৈছে পাতল বাদামী আৰু হালধীয়া ৰঙৰ মিশ্ৰণ । ভাৰতৰ সকলো আৰক্ষী বিষয়া আৰু কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনী(CRPF)ৰ বিষয়াই খাকী ৰঙৰ ইউনিফৰ্ম পৰিধান কৰে ।
ভাৰতত আৰক্ষীৰ ইউনিফৰ্মৰ পৰিৱৰ্তন:
দিল্লী আৰক্ষীৰ ইউনিফৰ্ম:
দেশৰ ৰাজধানীত এতিয়াও সলনি হোৱা নাই এই ৰং । দিল্লী আৰক্ষীৰ ইউনিফৰ্ম সলনি কৰাৰ কথা আছিল যদিও এতিয়াও সলনি হোৱা নাই । কেইবাটাও স্থানত পৰীক্ষামূলকভাৱে খাকী ৰঙৰ টি-চাৰ্ট আৰু কাৰ্গো পেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল । যুটীয়া আয়ুক্ত পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ নেতৃত্বত দিল্লী আৰক্ষীৰ এখন কমিটীয়ে নতুন ইউনিফৰ্মৰ ডিজাইন আৰু প্ৰৱৰ্তনৰ কাম কৰি আছে ।
পশ্চিম বংগ (কলকাতা): আজিও কলকাতা আৰক্ষীৰ ইউনিফৰ্মৰ ৰং বগা ।
গোৱা:
আৰক্ষীৰ ইউনিফৰ্ম খাকী ৰঙৰ পৰা নেভি ব্লু ট্ৰাউজাৰ আৰু বগা চাৰ্টৰ সংমিশ্ৰণলৈ সলনি হয় । অৱশ্য়ে পিছত পুনৰ খাকীলৈ সলনি হয় । নব্বৈৰ দশকৰ শেষৰ ফালে গোৱা চৰকাৰে ৱেণ্ডেল ৰড্ৰিকছক গোৱা আৰক্ষীৰ বাবে নতুন ইউনিফৰ্ম ডিজাইন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় । ৰড্ৰিকছে সহজেই মান্তিও হ’ল । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰশংসা লাভ কৰা এই ডিজাইনাৰগৰাকীয়ে আৰক্ষীৰ বাবে নতুন ৰূপ বাছি লৈছিল । এই ৰূপটো ছিংগাপুৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ আৰ্হিত বাচনি কৰা হৈছে ।
তেওঁৰ ডিজাইনৰ ভিত্তিতেই গোৱা আৰক্ষীয়ে পৰম্পৰাগত খাকী ৰঙৰ সলনি কৰে । নেভি ব্লু ট্ৰাউজাৰ আৰু নাৰিকলৰ ল’গ’ থকা বগা চাৰ্টৰ সংমিশ্ৰণলৈ সলনি হয় যদিও পিছত গোৱা আৰক্ষীয়ে খাকী ইউনিফৰ্মলৈ ঘূৰি অহাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । তথাপি ৰড্ৰিগেছে ডিজাইন কৰা ইউনিফৰ্ম এতিয়াও যান-বাহন আৰক্ষীয়ে ব্যৱহাৰ কৰে ।
হিমাচল প্ৰদেশ:
২০০৮ চনৰ ১৫ আগষ্টত হিমাচল প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে নিজৰ ঔপনিৱেশিক খাকী ইউনিফৰ্ম সলনি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । এই পোচাকৰ পৰিৱৰ্তে চিকচিকিয়া নীলা ৰঙৰ ইউনিফৰ্ম গ্ৰহণৰ সিদ্ধান্ত লয় । ২০১১ চনৰ ৩ জানুৱাৰীত ইমেজ ৰিভেম্পৰ অংশ হিচাপে নতুন নীলা ইউনিফৰ্ম গ্ৰহণ কৰে । অৱশ্যে এই ৰঙে স্থায়িত্ব লাভ কৰাৰ পূৰ্বেই ২০১২ চনত তেওঁলোকে পুনৰ খাকী পোচাকেই পৰিধান কৰে ।
মহাৰাষ্ট্ৰ:
২০২০ চনৰ জানুৱাৰীত মহাৰাষ্ট্ৰ আৰক্ষীয়ে সকলো খাকী ইউনিফৰ্মৰ বাবে এটা ইউনিভাৰ্চেল কলাৰ কোডৰ ব্য়ৱস্থা কৰে । ইউনিভাৰ্চেল কলাৰ কোড Pantone 18-1022 TCXক ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰং হিচাপে নিৰ্ধাৰণ কৰে । বজাৰত ইয়াৰ তাৎক্ষণিকভাৱে উপলব্ধ কৰিবলৈ এই ক’ডটো ইতিমধ্যে সকলো প্ৰধান কাপোৰ প্ৰস্তুতকাৰীক অৱগত কৰিছে ।
বতৰ অনুযায়ী আৰক্ষীৰ পোছাক:
কলকাতা আৰক্ষীয়ে খাকী পোচাকৰ সলনি বগা ইউনিফৰ্ম পিন্ধে । ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰাই চলি অহা এই পৰম্পৰাৰ কাৰণ হৈছে কলকাতাৰ আৰ্দ্ৰ, উপকূলীয় জলবায়ু । বগা কাপোৰে কম তাপ শোষণ কৰে, যাৰ ফলত এই পোচাক পৰিধান কৰা বিষয়াসকল শীতল হৈ থাকে।
ইতিহাসবিদ আৰু আইন প্ৰয়োগকাৰী বিশেষজ্ঞসকলে নিশ্চিত কৰিছে যে খাকী ৰঙৰ চিৰস্থায়ী উপস্থিতিয়ে ঐতিহাসিক ধাৰাবাহিকতা আৰু অভিযোজিত কাৰ্য দুয়োটাকে প্ৰতিফলিত কৰে । বিশেষজ্ঞসকলে আঙুলিয়াই দিয়ে যে খাকী হৈছে বৈচিত্ৰময় ভূখণ্ড আৰু জলবায়ুৰ সৈতে খাপ খাব পৰা ।
আৰক্ষীৰ ইউনিফৰ্মৰ প্ৰতীকী অৰ্থ:
বিশ্বজুৰি ইউনিফৰ্মৰ অন্তৰ্নিহিত প্ৰতীকী অৰ্থ আছে । নিৰাপত্তা সেৱা, কাৰাগাৰ, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, ক্ৰীড়া ক্লাবত তেওঁলোকে পৰিচয় আৰু পাৰ্থক্য স্থাপন কৰে । আৰক্ষী বিষয়াসকলে পিন্ধা আৰক্ষীৰ ইউনিফৰ্মে চৰকাৰী ক্ষমতাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, ইয়াৰ বেনাৰত সেৱা আগবঢ়োৱাসকলক একত্ৰিত কৰে, সন্মান আৰু মৰ্যাদাৰ দাবী কৰে ।
বহু আৰক্ষী বিষয়াৰ বাবে ইউনিফৰ্মে তেওঁলোকে সন্মুখীন হোৱা আৰু বাস কৰা ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ দৈনন্দিন সংগ্ৰামত মূল ভূমিকা পালন কৰে । ই আৰক্ষীৰ গৌৰৱ প্ৰকাশ কৰে আৰু কেতিয়াবা সন্মানো বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ।
জনসাধাৰণৰ ধাৰণা:
আৰক্ষীৰ ইউনিফৰ্মৰ অৱস্থা, গুণগত মান আৰু ব্যৱহাৰেও আৰক্ষী বিষয়াৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ ধাৰণাত গভীৰ প্ৰভাৱ পেলায় । আৰক্ষীয়ে ভালদৰে ৰখা নিজৰ ইউনিফৰ্মে আত্মবিশ্বাস জগাই তোলে । আনহাতে অশৃংখল ইউনিফৰ্মে ইয়াৰ বিপৰীত প্ৰভাৱ পেলায় । কাৰণ আৰক্ষী বিষয়াই যদি নিজৰ যত্ন ল’ব নোৱাৰে তেন্তে জনসাধাৰণক কেনেকৈ সুৰক্ষা দিব ? যেতিয়া কোনো বিষয়াই ফটা কাপোৰ পিন্ধি কাৰোবাৰ ওচৰ চাপে তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনে তেওঁলোকৰ কৰ্তৃত্বক লৈ সন্দেহ কৰিব। পেচাদাৰী আচৰণৰ অভাৱে বহুতকে নিৰাপত্তাহীনতা বা ভয় খুৱাব পাৰে । আৰক্ষী বিষয়াসকল পেছাদাৰী নহ'লে তেওঁলোকক কোনেও বিশ্বাস নকৰে ।