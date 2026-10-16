মণিপুৰত সন্দেহজনক এন এছ চি এন (আই এম)ৰ এম্বুশ্বত এগৰাকী মহিলা নিহত, দুজন সন্ধানহীন
মণিপুৰত NSCN-IM আৰু ZUF(K)-ৰ সৈতে জড়িত হিংসাত্মক ঘটনাত নিহত কুকি-জো নাগৰিকৰ সংখ্যা ৩০ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
Published : October 16, 2026 at 10:35 AM IST
তেজপুৰ: মণিপুৰৰ কামজং জিলাত বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া সন্দেহযুক্ত NSCN-IMৰ কেডাৰে সংঘটিত কৰা এক এম্বুশ্বত এগৰাকী মহিলা নিহত হোৱাৰ লগতে তেওঁৰ স্বামী গুৰুতৰভাৱে গুলীবিদ্ধ হয় । আনহাতে, ঘটনাৰ পিছৰে পৰা আন দুজন লোক সন্ধানহীন হৈ আছে ।
কুকি-জো কাউন্সিল (KZC)-এ ১৬ অক্টোবৰত প্ৰকাশ কৰা এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি, বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি প্ৰায় ৪ বজাত চাৰিজন কুকি-জো নাগৰিকে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ উদ্দেশ্যে দুচকীয়া বাহনেৰে মলভাইলুপৰ পৰা ফাইকোহ অভিমুখে গৈ আছিল । সেই সময়তে মলভাইলুপ আৰু ফাইকোহৰ মাজৰ পথছোৱাত তেওঁলোক সন্দেহজনক NSCN-IMৰ কেডাৰৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হয় ।
NSCN-IM militants ambushed four Kuki civilians who were en route to Phaikoh for essential commodities between Molnoi and Phaikoh around 4-5 PM this afternoon. Mrs Hatneikim Haokip was killed on the spot,her husband escaped with bullet injuries,while two others remain missing.— KSO CHURACHANDPUR (@KSO_CCPur) October 15, 2026
এই আক্ৰমণত হাটনেইকিম হাওকিপ নামৰ মহিলাগৰাকী থিতাতে নিহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । তেওঁৰ স্বামী জামখংগাম হাওকিপ গুৰুতৰভাৱে গুলীবিদ্ধ হয় । আন দুজন লোকৰ বৰ্তমানলৈকে কোনো সন্ধান পোৱা হোৱা নাই ।
ঘটনাটোক তীব্ৰ গৰিহণা দি কুকি-জো কাউন্সিলে ইয়াৰ তাৎক্ষণিক আৰু নিৰপেক্ষ তদন্তৰ দাবী জনাইছে । লগতে আক্ৰমণৰ সৈতে জড়িতসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি দোষীক জবাবদিহি কৰাৰ আহ্বান জনাইছে সংগঠনটোৱে ।
কাউন্সিলৰ বিবৃতিত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, এই ঘটনাৰ ফলত NSCN-IM আৰু ZUF(K)-ৰ সৈতে জড়িত হিংসাত্মক ঘটনাত নিহত কুকি-জো নাগৰিকৰ সংখ্যা ৩০ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে । বিবৃতিটোত মণিপুৰত বিভিন্ন সশস্ত্ৰ সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হিংসাৰ অভিযোগৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ ভূমিকা আৰু জবাবদিহিতাৰ মানদণ্ডক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে ।
নগা নাগৰিকৰ হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী লোছি ডিখোৱে তেওঁৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী নেমচা কিপগেনৰ অপসাৰণৰ দাবী জনোৱা বুলি উল্লেখ কৰি KZC-এ কয় যে, কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগৰ তদন্ত নিৰপেক্ষভাৱে হ’ব লাগে ।
ৰাজনৈতিক সম্পৰ্ক, পৰিচয় অথবা সম্প্ৰদায়ৰ ভিত্তিত তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত পৃথক মানদণ্ড গ্ৰহণ কৰা উচিত নহয় বুলিও কাউন্সিলে মত প্ৰকাশ কৰে ।
কাউন্সিলখনে লগতে কয় যে, যদি মণিপুৰৰ নাগা নেতাসকলে কুকি সশস্ত্ৰ সংগঠনসমূহৰ সৈতে স্বাক্ষৰিত Suspension of Operations (SoO) চুক্তি বাতিলৰ দাবী জনায়, তেন্তে NSCN-IMৰ সৈতে থকা যুদ্ধবিৰতিৰ ব্যৱস্থাও একে মানদণ্ডৰে পুনৰীক্ষণ কৰা উচিত ।
বিবৃতিটোত ১৯৯০ৰ দশকত কুকি নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হিংসাত্মক ঘটনা আৰু শেহতীয়া হত্যাকাণ্ডৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে । কাউন্সিলৰ মতে, কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনেই আইনৰ ঊৰ্ধ্বত নহয় আৰু গুৰুতৰ হিংসাৰ প্ৰতিটো অভিযোগৰ বিৰুদ্ধে সম গুৰুত্বৰে তদন্ত হ’ব লাগে ।
সকলোৰে ক্ষেত্ৰতে আইন সমভাৱে প্ৰয়োগ কৰাৰ আহ্বান জনাই KZC-এ চৰকাৰক নিৰপেক্ষ আৰু ধাৰাবাহিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ৷ ইপিনে, এই ঘটনাই কামজং জিলাৰ লগতে অঞ্চলটোত সাধাৰণ নাগৰিকৰ নিৰাপত্তাক লৈ পুনৰ উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে । বিশেষকৈ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ এখন গাঁৱৰ পৰা আন এখন গাঁৱলৈ যাতায়াত কৰা লোকসকলৰ সুৰক্ষাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ।
প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়লৈকে সন্ধানহীন দুজন লোকৰ কোনো সন্ধান লাভ কৰা হোৱা নাই । আহত জামখংগাম হাওকিপৰ শেহতীয়া স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাৰ বিষয়েও সবিশেষ জানিব পৰা হোৱা নাই ।
লগতে পঢ়ক: মণিপুৰৰ বিএছএফ কেম্পত হাহাকাৰ, হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিল কমেও ৭৫ গৰাকী জোৱান