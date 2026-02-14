মেট্ৰ’ ৰে’লৰ খুঁটাৰ অংশ ভাঙি নিহত এজন, আহত তিনিজন
মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে দুৰ্ঘটনাটোৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগতে মৃতকৰ আত্মীয়ক ৫ লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰে ।
মুম্বাই : উত্তৰ-পূব মুম্বাইৰ মুলুণ্ডত শনিবাৰে দুপৰীয়া নিৰ্মাণৰত মেট্ৰ’ ৰে’লৰ খুঁটাৰ এটা অংশ ভাঙি পৰাত এজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে আন তিনিজন আহত হয় । আহতসকলক ওচৰৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে । দুৰ্ঘটনাটোৰ কাৰণ বৰ্তমান পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই ।
ইফালে এই দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতেই মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্রী কার্যালয়ে এক্সৰ প’ষ্টত কয়, "মুম্বাইৰ মুলুণ্ড অঞ্চলত মেট্ৰ' নিৰ্মাণ ফলক ভাঙি সংঘটিত হোৱা এক দুৰ্ঘটনাত এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন কেইবাজনো আহত হয় । মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নভিছে এই ঘটনাক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰি তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । ৰাজ্য চৰকাৰে মৃতকৰ পৰিয়ালক ৫ লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিব আৰু চিকিৎসাৰ দায়িত্বও ল'ব । আহতসকলৰ আশু আৰোগ্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নভিছে ।"
ইফালে মুম্বাই মেট্ৰ’পলিটান ৰিজিঅ’ন ডেভেলপমেণ্ট অথ'ৰিটীয়ে (এম এম আৰ ডি এ) এক্সত এটা পৃথক পোষ্টত কয়, “আজি দুপৰীয়া প্ৰায় ১২:১৫ বজাত আৰ এ জে ভি (মিলান) অঞ্চলৰ মেট্ৰ’ লাইন নিৰ্মাণকাৰ্যৰ পিয়ৰ পি১৯৬ৰ ওচৰত, মুলুণ্ড অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ ওচৰত এটা কাণ্ড সংঘটিত হয়, য’ত পেৰাপেট ছেগমেণ্টৰ এটা অংশ উচ্চতাৰ পৰা খহি এখন চলন্ত অটোৰিক্সাত পৰে ।
দুজন লোক আহত হয় আৰু লগে লগে ওচৰৰ চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় । তেওঁলোকৰ অৱস্থা নিৰীক্ষণ কৰা হৈছে আৰু প্ৰয়োজনীয় সকলো চিকিৎসা সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে । মেট্ৰ' প্ৰকল্পৰ দলটো ঠাইতে আছে আৰু বি এম চি আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে সমন্বয়ৰে সাহায্য অভিযান চলাই ঠাইখন সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে কাম কৰি আছে ।"
বৃহনমুম্বাই পৌৰ নিগমৰ তথ্য অনুসৰি আজি দুপৰীয়া ১২:২০ বজাত জনছন এণ্ড জনছন কোম্পানী, এল বি এছ ৰোড, মুলুণ্ড (ডব্লিউ)ৰ সমীপত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা ।
মুম্বাইৰ মেয়ৰ ৰিতু টাৱডেই নিৰ্মাণ কোম্পানীটোৰ গাফিলতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে আটাইকেইজন আহতক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয়, য’ত এজন লোকৰ মৃত্যু হয় ।
টাউডে কয়, "এই ঘটনা দুৰ্ভাগ্যজনক । আমি জানিব লাগিব যে ঠিকাদাৰে বেৰিকেড স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত সকলো সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিছিলনে ? বাহনসমূহক কিয় পাৰ হ'বলৈ দিয়া হৈছিল ? আমি ইয়াৰ তদন্ত কৰিব লাগিব ।" তেওঁ লগতে কয়, "সকলোকে উপাসনা মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হৈছে আৰু এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।"
মুম্বাইৰ উপ-পৌৰপতি সঞ্জয় গান্ধীয়ে ঠিকাদাৰজনক ব্লেকলিষ্ট কৰিবলৈ দাবী জনায় । দুৰ্ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছত গাধীয়ে কয়, "এই কামটো তেওঁ গুৰুত্বসহকাৰে লোৱা নাছিল যেন লাগে । ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে । লগতে মৃত নাগৰিকৰ আত্মীয়ক তাৎক্ষণিকভাৱে সাহায্য প্ৰদান কৰিব লাগে ।" চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা আহতসকলকো তেওঁ সাক্ষাৎ কৰে । শিৱসেনাৰ (উদ্ধৱ বালাছাহেব থাকৰে)ৰ বিধায়ক আদিত্য থাকৰেই মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰক এই দুৰ্ঘটনাক লৈ সমালোচনা কৰি ৰাজ্যখনত বাৰে বাৰে আন্তঃগাঁথনি বিকল হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
আজিৰ ঘটনাৰ এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁ কয়, "আজি নিৰ্মাণাধীন মেট্ৰ' লাইন ৪ৰ এটা বৃহৎ টুকুৰা ৰিক্সা আৰু গাড়ীৰ ওপৰত পৰিল । একেদৰে এখন দেৱাল ভাঙি পৰে আৰু যোৱা বছৰ নতুনকৈ উদ্বোধন কৰা মেট্ৰ' লাইন ৩ টো বৰষুণৰ পানীৰে উপচি পৰিল । চৰকাৰে এই ঠিকাদাৰক ব্লেকলিষ্ট কৰিবনে ? ইয়াৰ সম্ভাৱনা নাই - হয়তো কেইবালাখ টকাৰ জৰিমনা দেখুৱাব আৰু ঠিকাদাৰে অধিক নিবিদা লাভ কৰিব ।”
