গুৱাহাটীত ফেডাৰেশ্যন কাপত ওড়িশাৰ মহিলা ফুটবল দলক জয়ী কৰোৱা খেলুৱৈগৰাকীয়ে এতিয়া কি কৰে জানেনে ?

গুৱাহাটীত ফেডাৰেশ্যন কাপত ওড়িশাৰ মহিলা ফুটবল দলক জয়ী কৰোৱা খেলুৱৈগৰাকীয়ে এতিয়া কি কৰে জানেনে ?
ৰাজ্যিক ফুটবল দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়কৰ নতুন পৰিচয় ৷ লিংগ নীতিক প্ৰত্যাহ্বান জনাই পৰিয়ালক জীয়াই ৰখাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰা এগৰাকী খেলুৱৈৰ নতুন পৰিচয় - ‘হকাৰ’ ৷
Published : March 5, 2026 at 7:49 PM IST
ভূৱনেশ্বৰ: পুৱা ৪ বজাত যেতিয়া চহৰখনৰ অধিকাংশ লোকেই শুই থাকে, তেতিয়া শুভাৰাণী দাস(৫০) ব্যস্ত হৈ পৰে নিজৰ কৰ্মস্থলীত । স্কুটীখন চলাই বাতৰি কাকতৰ ডিপোলৈ যায় তেওঁ ৷ মাষ্টাৰ কেণ্টিন চৌহদৰ সমীপতে থকা গন্তব্যস্থানত তেওঁ আন বহুততকৈ সোনকালে গৈ উপস্থিত হয় । এই কাহিনী ওড়িশাৰ ভূৱনেশ্বৰৰ শুভাৰাণী দাসৰ ৷
পুৰুষ হকাৰৰ হাহাকাৰৰ মাজতে শুভাৰাণী দাসে বাতৰি কাকতৰ বাণ্ডিলবোৰৰ পৰা নিজৰ অংশখিনি সংগ্ৰহৰ ব্যৱস্থা কৰি মিনিটৰ ভিতৰতে স্কুটী চলাই আঁতৰি যায় । শ্বহীদ নগৰ, সত্যনগৰ, ৰাজ ভৱন কলনী, সচিবালয় এলেকা আৰু আন কেইবাটাও অঞ্চলৰ মাজেৰে গৈ মাত্ৰ দুঘণ্টাৰ পৰা তিনিঘণ্টাৰ ভিতৰতে প্ৰায় ৪০০ খন বাতৰি কাকত বিলাই এইগৰাকী মহিলা হকাৰে । বিগত ২৪ বছৰ ধৰি এয়াই হৈ পৰিছে শুভাৰাণীৰ জীৱনৰ অংগ ।
ভূৱনেশ্বৰৰ বুলিয়েই নহয়, সম্ভৱতঃ ওড়িশাৰ একমাত্ৰ মহিলা বাতৰি কাকতৰ হকাৰ হৈছে শুভাৰাণী ৷ যিয়ে পুৰুষৰ আধিপত্য থকা এটা বৃত্তিত নিজৰ সুকীয়া স্থান তৈয়াৰ কৰি লৈছে ৷
নয়াগড় জিলাৰ খাণ্ডাপাড়াত জন্মগ্ৰহণ কৰা শুভাৰাণীয়ে সগৌৰৱৰে ৰাজ্যিক জাৰ্ছী পৰিধান কৰি ১৯৯২ চনত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত ফেডাৰেশ্যন কাপত ওড়িশাৰ মহিলা ফুটবল দলক জয়ৰ দিশে আগুৱাই নিছিল । ১৯৮৬ চনৰ পৰা ১৯৯৮ চনলৈ ওড়িশাক ফুটবল আৰু খো-খোত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল এইগৰাকী মহিলাই । বছৰ বছৰ ধৰি বিভিন্ন পৰ্যায়ত ২৮ টা চেম্পিয়নশ্বিপৰ খিতাপ দখল কৰে শুভাৰাণীয়ে ৷
খেলত থকা দখলে তেওঁক যথেষ্ঠ প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ কৰি তোলে ৷ কিন্তু বিয়াৰ পিছত মহিলা খেলুৱৈগৰাকীৰ জীৱন সংঘাতৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ পৰে ৷
২০০০ চনত শুভাৰাণীৰ স্বামী প্ৰকাশ চন্দ্ৰ মিশ্ৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ৷ যাৰ ফলত পৰিয়ালটো পোহপাল দিয়াত বহু প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি হয় । স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ অৱনতি ঘটে ৷ দুগৰাকী কণমানি কন্যা সন্তানক ডাঙৰ-দীঘল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা শুভাৰাণীয়ে কেইবাটাও ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ত হাত দিয়ে, যেনে - কাগজৰ মোনা চিলোৱা, প্ৰসাধন সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা, শাক-পাচলিৰ বিপণি চলোৱা, চাহৰ দোকান দিয়া ইত্যাদি । কিন্তু কোনোটোৱেই আয়ৰ স্থায়ী ব্যৱস্থা নাছিল ।
২০০৪ চনত তেওঁ বাতৰি কাকতৰ হকাৰ হিচাপে কামত যোগদান কৰে ৷ ইয়াক সাময়িক সকাহ হিচাপে মহিলা খেলুৱৈগৰাকীয়ে গ্ৰহণ কৰিছিল যদিও ই আয়ৰ স্থায়ী উৎসত পৰিণত হৈ পৰে ৷ তেতিয়াৰে পৰা আজিলৈ এই বাটেৰেই বাট বুলি তেওঁ জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আছে ৷
সাধাৰণতে পুৰুষে কৰা কামটো কিয় বাছি ল’লে বুলি সোধাত তেওঁ কয়, ‘‘মহিলাই এই কামটো কিয় কৰিব নোৱাৰে ? মানুহে কয় তাই ইমান সোনকালে কিয় ওলাইছে ? তাই কিয় পুৰুষৰ কাম কৰি আছে ? আমাৰ সমাজত বাতৰি কাকত বিতৰণ কৰাটো পুৰুষৰ কাম বুলি গণ্য কৰা হয়, কিন্তু মহিলাসকলে যিকোনো কাম কৰিব পাৰে ৷’’
প্ৰথমতে এই কাম শুভাৰাণীৰ বাবে যথেষ্ঠ প্ৰত্যাহ্বানজনক আছিল ৷ অৱশ্যে তেওঁ হকাৰ হিচাপে কৰা কামক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাসকলৰ কোনো উত্তৰ নিদিয়াটোকে সিদ্ধান্ত লৈছিল ৷ শুভাৰাণীয়ে স্বীকাৰ কৰে যে একাংশ লোকৰ মন্তব্যই তেওঁক যথেষ্ঠ আঘাত দিছিল । ‘‘কিন্তু সেইটোৱে মোক বাধা দিয়া নাছিল; ই মোক আৰু শক্তিশালী কৰি তুলিছিল ৷ মোৰ সংকল্প অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছিল ৷’’ অতীতৰ কথা সুঁৱৰি তেওঁ এনেদৰে কয় ৷
আজি শুভাৰাণীৰ মাহিলী উপাৰ্জন ১৫-২০ হাজাৰ টকা । তেওঁৰ কামত স্বামীয়ে সহায় কৰাৰ লগতে কলেজলৈ যোৱাৰ আগতে কন্যা জ্যোতিৰ্ময়ী আৰু স্তুতি আৰাধনাই সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় ৷
জ্যেষ্ঠা কন্যাই কয়, ‘‘আমাক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিবলৈ আমাৰ মায়ে কৰা কঠোৰ পৰিশ্ৰম আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো ।’’
শুভাৰাণীৰ বাবে সদায় পুৱা বাতৰি কাকত বিলোৱা কামটো কেৱল উপাৰ্জনৰ মাধ্যম নহয়, বৰং নিয়মীয়া গ্ৰাহকৰ সৈতে মত বিনিময়ৰ এটা মাধ্যম ৷ সমান্তৰালকৈ বৃদ্ধ পাঠকক সম্ভাষণ জনাই তেওঁলোকৰ পুৱাৰ চাহ চেঁচা হোৱাৰ পূৰ্বেই বাতৰি কাকতখন তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ নিয়াটো শুভাৰাণীৰ এটা নিত্য নৈমিত্তিক কৰ্তব্য ৷
‘‘মই এই কামটো আৰু ১০ বছৰলৈ কৰিব পাৰিম । আচলতে ই মোক এটা স্থিৰ আয়ৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৷ ই মোৰ পৰিয়ালটোক বহু বছৰ ধৰি পোহপাল দি আহিছে । মোৰ সন্তানদ্বয়ে বাতৰি কাকত বিলাই উপাৰ্জন কৰা ধনেৰে ডাঙৰ-দীঘল হৈছে । মই কেতিয়াও এই কাম এৰি নিদিওঁ ৷’’ মহিলাগৰাকীয়ে কয় ৷
শুভাৰাণীয়ে যদি কেতিয়াবা ৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবল দল এটাক নেতৃত্ব দিলেহেঁতেন, তেতিয়াও তেওঁৰ এই কামে আন বহুতক অনুপ্ৰাণিত কৰিব পাৰিলেহেঁতেন । ‘‘প্ৰতিটো কাম মৰ্যাদাৰে কৰিব পাৰি । আমি বাছি লোৱা কামত লিংগৰ কোনো স্থান নাই । "যদি আপুনি দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ, সৎ আৰু অনুশাসিত হয়, তেন্তে পুৰুষ বা মহিলাৰ কামৰ সীমা আঁতৰাব পাৰি ৷" গৌৰৱৰে কয় শুভাৰাণীয়ে ৷
