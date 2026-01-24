আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা দিৱস : চৰ্চাত পাঞ্জাবৰ এটা প্ৰকল্পৰ সংকল্প

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা দিৱস : চৰ্চাত পাঞ্জাবৰ এটা প্ৰকল্পৰ সংকল্প
১৫ বছৰ ধৰি প্ৰায় ২ লাখ শিক্ষাৰ্থীক বিনামূলীয়া শিক্ষা, ৬ হাজাৰৰো অধিক শিক্ষাৰ্থীক উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণত সহায় কৰা এই সংস্থাটো কি ?
Published : January 24, 2026 at 1:08 PM IST
লুধিয়ানা (পাঞ্জাব) : আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা দিৱস । এই দিনটোত চৰ্চালৈ আহিছে পাঞ্জাবৰ এটা দাতব্য সংস্থা, যাৰ নাম শিক্ষা পাঞ্জাব প্ৰকল্প । কিয়নো এই বিশেষ দিনটোতে সংস্থাটোৰ বিশেষ সংকল্পই সৰ্বত্ৰে প্ৰশংসা বুটলিছে । সংস্থাটোৱে দৈনিক বিদ্যালয় ভ্ৰমণ, বিনামূলীয়া শিক্ষা আৰু সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ প্ৰতিটো শিশুক আত্মনিৰ্ভৰ আৰু শিক্ষিত কৰাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে ।
২০১১ চনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই সংস্থাটোৱে বিগত ১৫ বছৰত প্ৰায় ২ লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বিনামূলীয়া শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ লগতে প্ৰায় ৬ হাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণত সহায় আগবঢ়াইছে । এই সংস্থাটো ৭ খন শিক্ষানুষ্ঠান আৰু নাৰ্চাৰীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে বিনামূলীয়া স্কুলীয়া শিক্ষা প্ৰদান কৰা এখন শিক্ষা একাডেমীৰ জৰিয়তে কাম কৰে ।
ভাই যশবীৰ সিং জী খালছাৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠা কৰা ইপিপিৰ নেতৃত্বত এতিয়া লুধিয়ানা জিলাৰ বেগোয়ানা গাঁৱৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰাই এই প্ৰকল্পটো চলাই আছে যশৱিন্দৰ সিং খালছাই । খালছাই শিক্ষাক সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ ভেটি বুলি অভিহিত কৰি কয় যে প্ৰকল্পটোৰ মূল কেন্দ্ৰ আছিল শ্ৰেণীকোঠাৰ বাহিৰত শিক্ষা ।
তেওঁ কয়, "মই চৰকাৰী বা ব্যক্তিগত বিদ্যালয় এখনত গৈ প্ৰতিদিনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে কথা পাতো আৰু তেওঁলোকক প্ৰেৰণা দিওঁ । পাঞ্জাবে যদি আগুৱাই যাব লাগে তেন্তে ইয়াৰ ল'ৰা-ছোৱালী শিক্ষিত হ'ব লাগিব ।" সমগ্ৰ পাঞ্জাবত বিদ্যালয়ৰ প্ৰচাৰৰ বাবে তেওঁ প্ৰায় ৮ লাখ কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰিছে বুলিও উল্লেখ কৰে ।
খালছাই কয় যে ইপিপিৰ শিক্ষা প্ৰকল্পই বেছিভাগ আৰ্থিক বাধা আঁতৰাই পেলায়, কিয়নো ইয়াত কোনো নামভৰ্তি মাচুল আৰু কোনো মাহিলী টিউচন নাই । তেওঁ কয়, "ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কিতাপ, ষ্টেচনাৰী আনকি দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ বাবে টিফিনো বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰে । শিক্ষণ পদ্ধতিৰ ভিতৰত দৃশ্য-শ্ৰাব্য শিক্ষণ অন্তৰ্ভুক্ত, য'ত গুণগত শিক্ষা, সুৰক্ষা আৰু শিশুৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় ।"
কেৱল শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰই নহয়, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সামাজিক দায়বদ্ধতা আৰু নৈতিক মূল্যবোধৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়া হয় বুলি খালছাই উল্লেখ কৰি কয় যে এই সংস্থাটোৱে ধৰ্মীয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো অতি সংবেদনশীল । তেওঁ কয়, "শিশুসকলক প্ৰতিটো ধৰ্মক সন্মান কৰিবলৈ শিকোৱা হয় । ধৰ্ম সলনি কৰিবলৈ কোনেও বাধ্য নকৰে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজৰ ধৰ্মীয় বা নৈতিক শিক্ষাৰ সৈতে জড়িত ১৫ মিনিটৰ অধিৱেশনেৰে বিদ্যালয়ৰ দিনটো আৰম্ভ কৰে ।"
ইংৰাজ মূলৰ ব্যৱসায়ী খালছাই দীৰ্ঘদিন ধৰি শিখ মূল্যবোধৰ প্ৰতি সজাগতা বিয়পোৱাৰ কাম কৰি আহিছে । তেওঁ কয় যে ২০০৬ চনৰ পৰা সমাজ সেৱা তেওঁৰ অগ্ৰাধিকাৰ । তেওঁ কয়, "মই মানুহক ধৰ্মৰ নামত দান দিবলৈ কোৱা নাই । কোনোবাই যদি সহায় কৰিব বিচাৰে তেন্তে সেয়া হ'ব লাগে শিক্ষাৰ জৰিয়তে পোনপটীয়াকৈ শিশুক সহায় কৰা ।"
৪ বছৰ বয়সৰ পৰাই শিশুসকলক ভৰ্তি কৰোৱা হয় আৰু তেওঁলোকে যিমান দিন পঢ়িব বিচাৰে তেতিয়ালৈকে সংস্থাটোৱে তেওঁলোকক সহায় কৰি থাকে । এই প্ৰকল্পৰ দ্বাৰা আয়োজিত বৃত্তিৰ সহায়ত বৰ্তমান প্ৰায় ৬ হাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে ।
পাঞ্জাবত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত হোৱা বানৰ দৰে দুৰ্যোগৰ সময়তো এই সংস্থাটোৱে সহায় আগবঢ়াইছে । ইয়াৰ দ্বাৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত শিশুৰ বাবে ৭৫ লাখতকৈ অধিক টকাৰ বিদ্যালয়ৰ মাচুল দিয়া হৈছিল, বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি মেৰামতি আৰু পুনৰ নিৰ্মাণত সহায় কৰা হৈছিল, পৰিয়ালক খাদ্য আৰু শস্য যোগান ধৰা হৈছিল । বানপীড়িত ১২ খন গাঁৱলৈও মৌলিক সুবিধাসমূহ প্ৰেৰণ কৰা হয় । কিছুমান গাঁও সংস্থাটোৱে পৰিচালনাৰ দায়িত্ব লয় ।
খালছাই কয় যে দীৰ্ঘম্যাদী লক্ষ্য হৈছে সম্প্ৰসাৰণ, কিয়নো সংস্থাটো এতিয়া ৭ খন বিদ্যালয়ৰ সৈতে সংযুক্ত আৰু কমেও ১০০ খন বিদ্যালয়ৰ সৈতে কাম কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিছে । তেওঁ কয়, "মই মোৰ বাকী জীৱন এই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিব বিচাৰো । শিশুৱে যেতিয়া শিক্ষা লয় তেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ অধিকাৰ, নিজৰ কৰ্তব্য আৰু ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি সচেতন হৈ পৰে ।"
লগতে পঢ়ক :অসমীয়াকে সামৰি ১১ ধ্ৰুপদী ভাষাৰ গ্ৰন্থ, পাণ্ডুলিপিৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে খুলিলে গ্ৰন্থ কুটীৰ