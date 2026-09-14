হিন্দী দিৱস: ২০২৬, কোনে কোনে জনালে হিন্দী দিৱসৰ শুভকামনা ?
হিন্দী দিৱস উপলক্ষে দেশবাসীক সম্বোধন কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিক শ্বাহে । হিন্দী ভাষাৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে কৰিলে আলোকপাত । এক প্ৰতিবেদন ।
Published : September 14, 2026 at 12:00 PM IST
গুৱাহাটী: হিন্দী ভাষাৰ প্ৰতি সন্মান আৰু ভাষাটোৰ ব্যৱহাৰ তথা প্ৰসাৰ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে সমগ্ৰ দেশতে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে হিন্দী দিৱস পালন কৰা হৈছে । চৰকাৰী কাৰ্যালয়, শিক্ষানুষ্ঠান আৰু বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্ৰতিষ্ঠানত এই উপলক্ষে নানান অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, ১৯৪৯ চনৰ ১৪ ছেপ্টেম্বৰত ভাৰতীয় সংবিধান সভাই হিন্দীক দেৱনাগৰী লিপিত ৰাজভাষা অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চৰকাৰী ভাষা হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছিল । সেই ঐতিহাসিক দিনটোৰ স্মৃতিতে প্ৰতি বছৰে ১৪ ছেপ্টেম্বৰত হিন্দী দিৱস পালন কৰা হয় ।
ভাৰতৰ বহুভাষিক আৰু বহুসাংস্কৃতিক পৰিৱেশত হিন্দীয়ে যোগাযোগৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মাধ্যম হিচাপে ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । হিন্দী দিৱসৰ জৰিয়তে ভাষাটোৰ বিকাশ আৰু প্ৰসাৰৰ লগতে দেশৰ সকলো ভাষাৰ প্ৰতি সন্মান জনোৱাৰ বাৰ্তাও আগবঢ়োৱা হয় ।
হিন্দী দিৱস উপলক্ষে সোমবাৰে দেশবাসীক সম্বোধন কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে । সামাজিক মাধ্যমযোগে দেশবাসীক সম্বোধন কৰি শ্বাহে কয়, "দেশবাসীক হিন্দী দিৱসৰ শুভকামনা । আমাৰ দেশ ভাৰত ভাষিক বিবিধতা আৰু সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিৰ অনুপম ভূমি । সকলোৱে কয় যে আমাৰ ভাষা বেলেগ বেলেগ, কিন্তু মই ভাবো ইমানবোৰ ভাষা থকাটো আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তি ।"
তেওঁ কয়, "প্ৰতিটো ভাষাই নিজৰ লগত এক ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু জীৱন দৃষ্টি লৈ আগবাঢ়ে । যি আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ সংস্কাৰক আগুৱাই নিয়ে । এয়াই ভাষাৰ বিবিধতা আৰু ভাৰতৰ অনৈক্যৰ মাজত ঐক্যৰ ধাৰণাক শক্তিশালী কৰে । ভাষা কেৱল সংবাদ প্ৰেৰণৰ মাধ্যম নহয়, ভাষা একো একোখন সমাজৰ শিপা ।"
গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"হিন্দীয়ে এই বিবিধতা মাজত সংবাদ, সম্পৰ্ক আৰু সমন্বয়ৰ ভাষা হিচাপে দেশৰ বিভিন্ন বৰ্গ আৰু সম্প্ৰদায়ক একগোট কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে । হিন্দীৰ বিকাশ তেতিয়াহে সাৰ্থক হ'ব, যেতিয়া ই সকলো ভাৰতীয় ভাষাৰ সন্মান, সংৰক্ষণ আৰু সংবৰ্ধনৰ সৈতে আগবাঢ়িব ।"
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙেও নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত দেশবাসীক হিন্দী দিৱসৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰে । সামাজিক মাধ্যমত তেওঁ লিখে,"হিন্দী কেৱল এটা ভাষা নহয়, বৰঞ্চ ভাৰতৰ সংস্কৃতি, সভ্যতা আৰু জীৱন দৰ্শনৰ এক শক্তিশালী অভিব্যক্তি । ই সেই ভাষা যি আমাৰ বৈচিত্ৰতাক একতাৰ সূতাৰে বান্ধি ৰাখে । হিন্দীৰ গৰিমা বৃদ্ধি কৰাটো আমাৰ সমৃদ্ধিশালী ভাষা আৰু সাংস্কৃতিক পৰিসৰক সন্মান জনোৱা ।"
हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। यह हमारी विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने वाली भाषा है।— Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 14, 2026
हिंदी का गौरव बढ़ाना हमारी समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करना है। आइए, हिंदी के संरक्षण, संवर्धन और प्रचार… pic.twitter.com/r6TwkSSGUq
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো হিন্দী দিৱসৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰি লিখে,"কবীৰৰ নিৰ্ভীক ভাৱ, তুলসীদাসৰ ভক্তি, প্ৰেমচান্দৰ সংবেদনশীলতা আৰু দিনকৰৰ কৰ্মৰ আহ্বানে পৰিপুষ্ট বাবেই হয়তো হিন্দীৰ এই সুন্দৰতা । সময়ৰ লগে লগে হিন্দীয়ে ভাৰতৰ পৰিৱৰ্তিত সমাজ, বিচাৰধাৰা আৰু জীৱনক অভিব্যক্তি প্ৰদান কৰিছে । হিন্দী দিৱসত এই জীৱন্ত পৰম্পৰাক প্ৰণাম ।"
हिंदी की खूबसूरती शायद इसी में है कि इसमें कबीर की निर्भीकता भी है, तुलसी की भक्ति भी, प्रेमचंद की संवेदना भी और दिनकर की हुंकार भी।— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 14, 2026
समय के साथ हिंदी ने भारत के बदलते समाज, विचार और जीवन को अपनी अभिव्यक्ति दी है।
हिंदी दिवस पर इस जीवंत परंपरा को नमन। pic.twitter.com/JRzqVgR8pO
একেদৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্য নাথেও দেশবাসীক হিন্দী দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে । নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত তেওঁ লিখে,"হিন্দী দিৱসৰ এই শুভ দিনটোত হিন্দী প্ৰেমী আৰু দেশবাসীলৈ শুভেচ্ছা । হিন্দী আমাৰ সাংস্কৃতিক চেতনা, ৰাষ্ট্ৰীয় একতা আৰু ভাৰতীয় পৰিচয়ৰ এক শক্তিশালী অভিব্যক্তি ।"
'हिंदी दिवस' की सभी हिंदी प्रेमियों और प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 14, 2026
हिंदी हमारी सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय एकता एवं भारतीय अस्मिता की सशक्त अभिव्यक्ति है। आइए, हम सब मिलकर हिंदी भाषा के सम्मान, संवर्धन एवं व्यापक प्रयोग के लिए संकल्पित हों। pic.twitter.com/Ljj0UaFuAM
অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেমা খাণ্ডুৱেও জনালে হিন্দী দিৱসৰ শুভেচ্ছা । এক্স হেণ্ডেলত তেওঁ এইদৰে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে, "ভাৰতৰ বিভিন্ন ভাষা আৰু সংস্কৃতিক একগোট কৰাত হিন্দীয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে । হিন্দীৰ প্ৰতি প্ৰেম ভাবক আৰু অধিক মজবুত কৰক । হিন্দী দিৱসৰ শুভকামনা ।"
हिंदी ने भारत की विविध भाषाओं और संस्कृतियों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।हिंदी के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना को और सशक्त बनाएं।— Pema Khandu པདྨ་མཁའ་འགྲོ་། (@PemaKhanduBJP) September 14, 2026
हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। #HindiDiwas pic.twitter.com/AiHSYIoEfe
একেদৰে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, পীযুষ হাজৰিকা, অশোক সিংহলেও নিজ নিজ এক্স হেণ্ডেলত হিন্দী দিৱসৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰে । সকলোৱে হিন্দী ভাষাটোৰ বহুল প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰৰ পোষকতা কৰে ।