নৱবৰ্ষৰ উপহাৰ ! প্ৰথমটো দিনতে এল পি জি চিলিণ্ডাৰত বৃদ্ধি পালে ১১১ টকাকৈ
তেল কোম্পানীসমূহে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানদণ্ড আৰু বিনিময় হাৰৰ ভিত্তিত প্ৰতিটো মাহৰ প্ৰথম দিনাই এ টি এফ আৰু এল পি জিৰ মূল্য সংশোধন কৰে ।
Published : January 1, 2026 at 5:40 PM IST
হায়দৰাবাদ: নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিৰ লগে লগে ব্যৱসায়িক এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বিপৰীতে হ্ৰাস পাইছে জেট ইন্ধন বা বিমান টাৰ্বাইন ইন্ধন(এ টি এফ)ৰ মূল্য ৷ ২০২৬ চনৰ ১ জানুৱাৰীৰ পৰা চৰকাৰী তেল বিপণন কোম্পানীসমূহে মাহেকীয়া মূল্য সংশোধনমৰ্মে ১৯ কেজি এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত ১১১ টকাকৈ বৃদ্ধি হোৱাৰ বিপৰীতে এ টি এফৰ মূল্য ৭.৩ শতাংশ হ্ৰাস পায় ৷
কিন্তু এই বৃদ্ধি কেৱল বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰতহে প্ৰযোজ্য হ’ব ৷ যাৰ বাবে ঘৰুৱা এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্যত নহ’ব কোনো ধৰণৰ সালসলনি আৰু পৰিয়ালসমূহে লাভ কৰিব সাময়িক সকাহ ৷
মেট্ৰ’ চহৰসমূহত নতুন বাণিজ্যিক এল পি জিৰ হাৰ
তেল কোম্পানীসমূহৰ ৱেবছাইট অনুসৰি ৰাজধানী দিল্লীত ১৯ কেজি ওজনৰ এটা বাণিজ্যিক এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ১৫৮০.৫০ টকাৰ পৰা ১৬৯১.৫০ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে । মুম্বাইত ১৫৩১.৫০ টকাৰ পৰা ১৬৪২.৫০ টকালৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ বিপৰীতে কলকাতাত বাণিজ্যিক গেছ চিলিণ্ডাৰৰ নতুন মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ১৭৯৫ টকা ৷ অৱশ্যে এই মূল্য পূৰ্বে আছিল ১৬৮৪ টকা । চেন্নাইত এই মূল্য ১৭৩৯.৫০ টকাৰ পৰা ১৮৪৯.৫০ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
২০২৫ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত দিল্লীত বাণিজ্যিক এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ১০ টকা আৰু ক্ৰমে মুম্বাই আৰু চেন্নাইত ১১ টকাকৈ হ্ৰাস কৰা হৈছিল । নৱেম্বৰ মাহতো একেধৰণৰ মূল্য হ্ৰাস পাইছিল ।
নতুন এ টি এফ নিৰিখ
দেশৰ বিমানসেৱাত দেখা দিয়া শেহতীয়াকৈ পৰিস্থিতিৰ ফলত বিমান সংস্থাসমূহৰ ওপৰত চাপ হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ পৰিচালনা ব্যয়ৰ প্ৰায় ৪০ শতাংশই ইন্ধনত ব্যয় কৰা হয় ।
দিল্লীত এ টি এফৰ মূল্য প্ৰতি কিলোলিটাৰত ৭,৩৫৩.৭৫ টকা (৭.৩ শতাংশ) হ্ৰাস পাই ৯২,৩২৩.০২ টকা প্ৰতি কিলোলিটাৰ হোৱা বুলি চৰকাৰী ইন্ধনৰ খুচুৰা বিক্ৰেতাসকলে প্ৰকাশ কৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে ১ ডিচেম্বৰত ইয়াৰ মূল্য প্ৰতি কিলোলিটাৰত ৫,১৩৩.৭৫ টকা (৫.৪ শতাংশ) আৰু তাৰ পূৰ্বে ১ নৱেম্বৰত প্ৰায় ১ শতাংশ আৰু ১ অক্টোবৰত ৩.৩ শতাংশ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল ।
বৃহস্পতিবাৰে ঘোষণা কৰা হ্ৰাসে ১ অক্টোবৰৰ পৰা হোৱা মূল্যবৃদ্ধিৰ দুই তৃতীয়াংশতকৈ অধিক ক্ষতি পূৰায় ৷ মুম্বাইত এ টি এফৰ মূল্য সংশোধন কৰি প্ৰতি কিলোমিটাৰত ৮৬,৩৫২.১৯ টকা হোৱাৰ বিপৰীতে চেন্নাই আৰু কলকাতাত প্ৰতি কিলোমিটাৰত ক্ৰমে ৯৫,৭৭০ টকা আৰু ৯৫,৩৭৮.০২ টকা হ্ৰাস কৰা হৈছে ।
ভাৰতীয় তেল নিগম, ভাৰত পেট্ৰ’লিয়াম আৰু হিন্দুস্তান পেট্ৰ’লিয়ামে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানদণ্ড আৰু বিনিময় হাৰৰ ভিত্তিত প্ৰতি মাহৰ প্ৰথম দিনাই এ টি এফ আৰু এল পি জিৰ মূল্য সংশোধন কৰে । যোৱা এমাহত তেলৰ মূল্য কিছপ হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে শীতকালীন চাহিদা বৃদ্ধিৰ বাবে বিশ্বৰ বজাৰত এল পি জিৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে ।
লগতে পঢ়ক: দেশজুৰি ধৰ্মঘট ফুড ডেলিভাৰী কৰ্মচাৰীৰ: আপুনি সময়মতে নাপাবও পাৰে খাদ্য