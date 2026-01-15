সেনা দিৱস : ভাৰতীয় সেনাৰ সাহস আৰু ত্যাগক স্মৰণ

সেনা দিৱস : ভাৰতীয় সেনাৰ সাহস আৰু ত্যাগক স্মৰণ
সেনা দিৱসত দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰীকে ধৰি শীৰ্ষ নেতাসকলেও বিশেষ অভিনন্দন জনাইছে । শ্বহীদ জোৱানৰ প্ৰতিও শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে ।
Published : January 15, 2026 at 1:14 PM IST
নতুন দিল্লী : দেশজুৰি ১৫ জানুৱাৰীত অৰ্থাৎ আজি সেনা দিৱস পালন কৰা হৈছে । জেনেৰেল কে এম কেৰিয়াপ্পাই ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ প্ৰথম ভাৰতীয় মুখ্য সেনাধ্যক্ষ হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰা দিনটোৰ স্মৃতিত ১৯৪৯ চনৰ পৰা প্ৰতি বছৰে সেনা দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে ।
এই বিশেষ দিনটোত দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ভাৰতীয় সেনাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি এই দিৱসক অদম্য সংকল্পৰে জাতিটোৰ সেৱা কৰা জোৱানসকলৰ সাহস, নিষ্ঠা আৰু পৰম ত্যাগৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি বুলি অভিহিত কৰে ।
ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে তেওঁৰ বাৰ্তাত কয় যে ভাৰতীয় সেনাই দেশৰ সীমা সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওঁক বা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়তে জীৱন ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওঁক, পেছাদাৰিত্ব, দায়বদ্ধতা আৰু সাহসৰ শীৰ্ষ পৰম্পৰাক ধাৰাবাহিকভাৱে ৰক্ষা কৰি আহিছে । অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ সময়ত সেনাবাহিনীৰ সাহসী প্ৰদৰ্শন আৰু উল্লেখযোগ্য সফলতাকো প্ৰশংসা কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ।
ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে এক্সৰ পোষ্টত লিখিছে, "২০২৬ চনৰ সেনা দিৱস উপলক্ষে ভাৰতীয় সেনালৈ মোৰ উষ্ম অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো । সেনা দিৱসত জাতি সেৱাত অটল হৈ থকা আমাৰ জোৱানসকলৰ সাহস, নিষ্ঠা আৰু পৰম ত্যাগক স্মৰণ কৰা হয় । ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ মূলত ভাৰতীয় সেনা আছে ।"
Warm greetings to our brave soldiers, veterans, and their families on Army Day. The Indian Army remains steadfast in safeguarding the unity, sovereignty, and integrity of our nation. Our soldiers defend our borders and provide critical assistance during disasters and humanitarian…— President of India (@rashtrapatibhvn) January 15, 2026
ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে আস্থা প্ৰকাশ কৰে যে ভাৰতীয় সেনাই ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি যাব, একে সময়তে অৰ্থনৈতিক বিকাশ আৰু সৰ্বাংগীন উন্নয়নত অৰিহণা যোগাব । জোৱানসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই তেওঁ সেনা বাহিনীৰ প্ৰতি জাতিটোৰ চিৰস্থায়ী কৃতজ্ঞতা পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে সকলো পদবীত থকাসকলৰ কৰ্তব্য পালনত অবিৰত সফলতা আৰু শক্তিৰ কামনা কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও এই বিশেষ দিনটোত সেনা বাহিনীৰ সাহস আৰু দৃঢ় দায়বদ্ধতাক প্ৰণাম জনায় । এক্সৰ এটা পোষ্টত তেওঁ কয়, "সেনা দিৱসত ভাৰতীয় সেনাৰ সাহস আৰু দৃঢ় দায়বদ্ধতাক আমি প্ৰণাম জনাইছো । দৃঢ় সংকল্পৰে জাতিটোক ৰক্ষা কৰি, কেতিয়াবা অতি প্ৰত্যাহ্বানজনক পৰিস্থিতিত আমাৰ জোৱানসকলে নিস্বাৰ্থ সেৱাৰ প্ৰতীক হিচাপে থিয় দিছে । তেওঁলোকৰ কৰ্তব্যবোধে সমগ্ৰ দেশতে আত্মবিশ্বাস আৰু কৃতজ্ঞতাৰ প্ৰেৰণা যোগায় ।"
On Army Day, we salute the courage and resolute commitment of the Indian Army.— Narendra Modi (@narendramodi) January 15, 2026
Our soldiers stand as a symbol of selfless service, safeguarding the nation with steadfast resolve, at times under the most challenging conditions. Their sense of duty inspires confidence and… pic.twitter.com/IRLSsmvRF0
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰ্তব্যৰত জোৱানসকলে কৰা সৰ্বোচ্চ ত্যাগৰ কথাও স্মৰণ কৰি কয়, "যিসকলে কৰ্তব্যৰ সময়ত প্ৰাণ আহুতি দিছে তেওঁলোকক আমি গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ ।"
প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙেও ভাৰতীয় সেনাৰ সাহসী জোৱান আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি কয়, "জাতিটোৱে তেওঁলোকৰ অদম্য সাহস, পৰম ত্যাগ আৰু ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু সততা ৰক্ষাৰ অদম্য দায়বদ্ধতাক প্ৰণাম জনাইছে । আমাৰ সীমান্তত সদায় সজাগ আৰু সংকটৰ সময়ত অটল ভাৰতীয় সেনাই নিজৰ মাধ্যমেৰে বিশ্বব্যাপী সন্মান অৰ্জন কৰিছে । আমাৰ চৰকাৰে আধুনিক, আত্মনিৰ্ভৰ আৰু ভৱিষ্যতৰ বাবে সাজু সেনাবাহিনী গঢ়ি তোলাৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈ আছে ।"
Greetings to our brave Indian Army personnel and their families on the proud occasion of Army Day. The nation salutes their indomitable courage, supreme sacrifice and unwavering commitment to safeguarding India’s sovereignty and integrity.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) January 15, 2026
Ever vigilant on our borders and… pic.twitter.com/YbKN3gerrO
চীফ অৱ ডিফেন্স ষ্টাফ জেনেৰেল অনিল চৌহানেও ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ সাহস, নিৰ্ভীকতা আৰু অদম্য মনোভাৱৰ বাবে প্ৰশংসা কৰে । বিশেষকৈ অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ সময়ত কৰা প্ৰদৰ্শনৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি কয় যে একাধিক প্ৰত্যাহ্বান অতিক্ৰম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাহিনীটোৱে লাভ কৰা কৃতিত্বৰ বাবে জাতিটোৱে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে ।
তেওঁ কয়, "ভাৰতীয় সেনাৰ সাহস, ত্যাগ আৰু জাতিটোৰ প্ৰতি অটল দায়বদ্ধতাৰ এক চহকী ইতিহাস আছে । ই ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিৰক্ষা স্থাপত্যৰ মূল শিলাস্তম্ভ আৰু ইয়াৰ আটাইতকৈ নিৰ্ভৰযোগ্য স্তম্ভ হৈ আহিছে ।"
ভাৰতীয় সেনাৰ মুৰব্বী জেনেৰেল উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদীয়ে ভাৰতীয় সেনাৰ সকলো পদবীত থকা বিষয়া তথা জোৱান, প্ৰবীণ সৈনিক, বীৰ মাতা, বীৰ নাৰী, প্ৰতিৰক্ষা অসামৰিক লোক আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়াললৈ সেনা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে । তেওঁ এক বাৰ্তাত লিখিছে, "কৰ্তব্যৰ সময়ত প্ৰাণ আহুতি দিয়া আমাৰ সাহসী জোৱানসকলৰ পৰম ত্যাগৰ বাবে আমি প্ৰণাম আৰু সন্মান জনাইছো ।"
বিগত বছৰৰ কথা উল্লেখ কৰি জেনেৰেল দ্বিবেদীয়ে কয় যে ৰাষ্ট্ৰীয় সাৰ্বভৌমত্ব আৰু স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ সমগ্ৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাত স্থায়ী সতৰ্কতা আৰু নিৰ্ণায়ক কাৰ্য্যকৰী সঁহাৰিৰ প্ৰয়োজন আছিল, যিটো অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ সময়ত 'স্পষ্টভাৱে প্ৰদৰ্শিত' হৈছিল ।
On Indian Army Day, we bow in reverence and gratitude to our brave soldiers, veterans, ex servicemen and their families.— Mallikarjun Kharge (@kharge) January 15, 2026
The Indian Army stands as the steadfast shield of our nation, protecting our borders across the most formidable terrains, strengthening stability during… pic.twitter.com/izPe9amKwV
কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেও সেনা জোৱান, প্ৰবীণ সেনা জোৱান আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সাহস, পেছাদাৰিত্ব আৰু ত্যাগক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ লগতে জাতি ৰক্ষা, আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰা আৰু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত সহায় আগবঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত বাহিনীসমূহৰ ভূমিকাক প্ৰশংসা কৰে ।
