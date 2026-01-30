পথৰ মাজতে সৎকাৰ এগৰাকী বৃদ্ধ মহিলাক : ক'ত ? কিয় ?

পথৰ মাজতে সৎকাৰ এগৰাকী বৃদ্ধ মহিলাক : ক'ত ? কিয় ?
মুখ্য পথটোৰ পশ্চিমে অৱস্থিত চৰকাৰী শ্মশানলৈ যোৱা একমাত্ৰ পথটো বেদখল কৰাৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছে । যাৰ বাবে মানুহে মৃতদেহ শ্মশানলৈ লৈ যাব নোৱাৰে ।
Published : January 30, 2026 at 12:06 PM IST
বৈশালী (বিহাৰ) : এক অভাৱনীয় ঘটনা । এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ পথৰ ওপৰতে সংস্কাৰ । পৰিয়াল তথা গাঁওবাসীয়ে গ্ৰহণ কৰে এক আশ্চৰ্যকৰ সিদ্ধান্ত । কিন্তু কিয় মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ ৰাস্তাৰ মাজতে সংস্কাৰ কৰিবলগা হ'ল ? ক'ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ?
ঘটনাটো বিহাৰৰ । বিহাৰৰ বৈশালী জিলাৰ গোৰৌল থানাৰ অন্তৰ্গত সোন্ধো আন্ধাৰী গাছী চ'কত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা । এই ঘটনাটোৱে প্ৰকাশ কৰিছে অঞ্চলটোৰ দুখীয়া পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ খং আৰু আক্ৰোশৰ পৰণতি ।
শ্মশানলৈ যোৱা পথটো বাৰে বাৰে স্থানীয় মাটিৰ মালিকে বন্ধ কৰি দিয়ে । মুখ্য পথটোৰ পশ্চিমে অৱস্থিত চৰকাৰী শ্মশানলৈ যোৱা একমাত্ৰ পথটো বেদখল কৰাৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছে । যাৰ বাবে মানুহে মৃতদেহ শ্মশানলৈ লৈ যাব নোৱাৰে ।
অঞ্চলটোৰ নিবাসী দাহাউৰ মাঝিৰ ৯১ বছৰীয়া পত্নী ঝপচি দেৱীৰ মৃত্যু হয় । আত্মীয়ই তেওঁৰ মৃতদেহটো গাঁৱৰ শ্মশানলৈ লৈ গৈ আছিল । কিন্তু মূল পথৰ পৰা শ্মশানলৈ যোৱা পথটো মাটিৰ মালিকে বন্ধ কৰি দিয়ে । এই কথাত ক্ৰোধান্বিত হৈ পৰিয়াল আৰু গাঁওবাসীয়ে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰি মূল পথৰ ওপৰতে চিতা সাজি মৃতদেহটো সংস্কাৰ কৰে । এই ঘটনাটো এটা শিৱ মন্দিৰৰ সন্মুখতে ঘটে । তাত সকলোৱে খোলাখুলিকৈয়ে মৃতদেহটো সৎকাৰ কৰে ।
ক্ৰোধান্বিত স্থানীয় লোকে কয়, "পথ অৱৰোধৰ ঘটনা পূৰ্বতেও কেইবাবাৰো হৈছে । ইয়াৰ পূৰ্বে শম্ভূ মাঝিৰ মাতৃ চনৰি দেৱীৰ মৃতদেহ লৈ গৈ থকাৰ সময়ত মাটিৰ মালিকে মৃতদেহ লৈ যোৱা লোকসকলক খেদি পঠিয়ায় । এই সমস্যা নিৰন্তৰ হৈ আছে । দুখীয়া লোকসকলক জানিবুজি হাৰাশাস্তি কৰি থকা হৈছে । পথটো বেদখল কৰাৰ বাবে শ্মশানত উপস্থিত হোৱাত সমস্যা হৈছে ।"
এগৰাকী আত্মীয়ই কয়, "বাৰে বাৰে ৰাস্তা বন্ধ কৰি থকা হৈছে । ইয়াৰ পূৰ্বেও শম্ভূ মাঝিৰ মাতৃৰ মৃতদেহ লৈ গৈ থকাৰ সময়ত ৰাস্তা বন্ধ কৰি তেওঁলোকক খেদি পঠিয়াইছিল । এই ঘটনা কেইবাবাৰো হৈছে ।"
এই ঘটনাৰ পিছত অঞ্চলটোৰ বি ডি অ' পংকজ কুমাৰ নিগমে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে শ্মশানৰ ভূমি চৰকাৰী আৰু ৰাস্তা বন্ধ কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে বিধিগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব । বেদখল উচ্ছেদৰ বাবে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব যাতে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত নহয় । স্থানীয় লোকসকলেও ৰাস্তাটো সোনকালে খুলি দিয়াৰ বাবে দাবী জনাইছে ।
বি ডি অ' পংকজ কুমাৰ নিগমে কয়, "শ্মশানলৈ যোৱাৰ বাবে হোৱা অসুবিধাৰ বাবে পথৰ ওপৰতে মৃতদেহ সংস্কাৰৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে । ইয়াৰ তদন্ত কৰি থকা হৈছে । ৰাস্তা বেদখলৰ ঘটনাও পোহৰলৈ আহিছে । শ্মশানৰ ভূমি চৰকাৰী ।"
ইফালে এই ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে স্থানীয় গোৰৌল আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ লোকসকল বুজনি দি সকলোকে শান্ত কৰায় । থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া প্ৰশান্ত কুমাৰে জনোৱা মতে, এই ঘটনাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ইয়াৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে । লগতে পৰিস্থিতি অশান্ত কৰিব বিচৰাসকলৰ ওপৰত চোকা নজৰ ৰখা হৈছে ।
তেওঁ কয়, "পথৰ ওপৰতে মৃতদেহ সংস্কাৰৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে আৰক্ষী আহি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । মানুহক বুজাই-বঢ়াই পৰিস্থিতি শান্ত কৰা হয় । শান্তি-শৃংখলা ভংগ কৰিব বিচৰাসকলৰ ওপৰত চোকা দৃষ্টি ৰখা হৈছে ।"