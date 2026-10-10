ভাৰতীয় নাৱিক থকা জাহাজত ড্ৰোণ আক্ৰমণ : মন্ত্ৰী সোণোৱালৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

ভাৰতীয় নাৱিক থকা জাহাজত ড্ৰোণ আক্ৰমণ : মন্ত্ৰী সোণোৱালৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
শ্বাৰজাহ এংকৰেজত 'এমটি জিইএম নম্বৰ ২' নামৰ তেল পৰিবাহী জাহাজত ড্ৰোণ আক্ৰমণ । জাহাজত আছিল ২২ গৰাকী ভাৰতীয় নাৱিক ।
By PTI
Published : October 10, 2026 at 1:06 PM IST
নতুন দিল্লী : আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জলপথত বাণিজ্যিক জাহাজ আৰু নাৱিকসকলৰ ওপৰত আক্ৰমণ অব্যাহত আছে । শুকুৰবাৰে পুনৰ এখন খাৰুৱা তেল পৰিবাহী জাহাজত ড্ৰোণ আক্ৰমণ সংঘটিত হয় । পানামাৰ পতাকাযুক্ত জাহাজখনত ২২ গৰাকীকৈ ভাৰতীয় নাৱিক আছিল । শ্বাৰজাহ এংকৰেজত 'এমটি জিইএম নম্বৰ ২' নামৰ জাহাজখনত আক্ৰমণ হয় ।
অৱশ্যে জাহাজখনত থকা আটাইকেইগৰাকী ভাৰতীয় নাৱিক সুৰক্ষিত আছে । নাবিকসকল সুৰক্ষিত থকা বুলি কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নিশ্চিত কৰিছে ।
⚠️ IMPORTANT UPDATE ⚠️ On Oct 9, Panama-flagged crude oil tanker MT GEM NO. 2, carrying a crew of 22 Indian nationals, was subjected to a drone attack at Sharjah Anchorage. I am relieved to share that all 22 of our Indian seafarers onboard are reported to be completely safe. We are continuously monitoring the situation and in contact with the ship management company to ensure security and wellbeing of our seafarers.— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) October 9, 2026
এক্সৰ এটা পোষ্টত তেওঁ জনাইছে যে ঘটনাটোৰ পিছতে চৰকাৰে পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিৰন্তৰ নিৰীক্ষণ কৰি আছে । লগতে ভুক্তভোগী নাৱিকসকলৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিক কৰাৰ বাবে জাহাজ পৰিচালনা কোম্পানীটোৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আছে বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাইছে ।
পোষ্টটোত তেওঁ লিখিছে, "গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট । ৯ অক্টোবৰত ২২ গৰাকী ভাৰতীয় নাৱিকে যাত্ৰা কৰা পানামাৰ পতাকাযুক্ত খাৰুৱা তেল পৰিবাহী জাহাজ এমটি জিইএম নং. ২ ত শ্বাৰজাহ এংকৰেজত ড্ৰোণ আক্ৰমণ হয় । মই জনাবলৈ পাই সুখী যে জাহাজত থকা আমাৰ ২২ গৰাকী ভাৰতীয় নাৱিকৰ আটাইকেইজনেই সম্পূৰ্ণ নিৰাপদ বুলি জানিব পৰা গৈছে ।"
ইফালে মেৰিণ ট্ৰেফিকে জনোৱা মতে সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীৰ ডুবাই অঞ্চলত আৰব উপসাগৰত অৱস্থিত শ্বাৰজাহ এংকৰেজত এই আক্ৰমণ হয় । দীৰ্ঘ সময় ধৰি উপসাগৰীয় অঞ্চল আৰু কৃষ্ণ সাগৰত বাণিজ্যিক জাহাজ আৰু নাৱিকসকলৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈ আছে । যাৰ বাবে ভাৰত আৰু অন্যান্য দেশবোৰে সামুদ্ৰিক বাণিজ্য আৰু নাৱিকসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে শক্তিশালী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতাৰ আহ্বান জনাই আছে । তেনে সময়তে পুনৰ শ্বাৰজাহত সংঘটিত এই আক্ৰমণৰ ঘটনাই উদ্বেগ বৃদ্ধি কৰিছে ।
মাত্ৰ তিনিদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ মঙলবাৰে ওমান উপকূলৰ সমীপৰ হৰমুজ প্ৰণালীত পানামাৰ পতাকাযুক্ত এখন বাণিজ্যিক জাহাজত আক্ৰমণ হৈছিল । য'ত দুই নাবিকৰ মৃত্যুৰ লগতে ১২ গৰাকী কৰ্মচাৰী আহত হৈছিল । আহতসকলৰ ভিতৰত ১১ গৰাকীয়ে ভাৰতীয় আছিল ।
এনে আক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শুকুৰবাৰে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে নৱগঠিত 'গ্ৰুপ অৱ ফ্ৰেণ্ডছ অন ছেফটি এণ্ড ছিকিউৰিটী অৱ শ্বিপিং এণ্ড ছিফেয়াৰ'ৰ লক্ষ্যৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে । যাৰ মূল লক্ষ্য হৈছে সামুদ্ৰিক অংশীদাৰসকলক একত্ৰিত কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে আৰু নাৱিক আৰু বাণিজ্যিক জাহাজৰ সুৰক্ষাক বিশ্বব্যাপী আলোচনাৰ মজিয়ালৈ অনা ।
India and Liberia, as co-chairs of the Group of Friends on Safety & Security of Shipping & Seafarers (GoF on S4), strongly condemn the attacks on Shipping and Seafarers.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 9, 2026
এই সন্দৰ্ভত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে কয় যে এই গ্ৰুপে বাণিজ্যিক জাহাজ আৰু সামুদ্ৰিক উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত দেশসমূহৰ লগতে নাৱিক সম্প্ৰদায়ৰ দেশসমূহৰ সমন্বয় ৰক্ষা কৰিব বিচাৰে । তেওঁ লগতে কয় যে গ্ৰুপটোৰ প্ৰথমখন বৈঠক নিউয়ৰ্কত অনুষ্ঠিত হৈছিল । য'ত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ আৰু লাইবেৰিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী চাৰা বেইছ'ল' ন্যাণ্টিৰ লগতে ২৫ খন দেশৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।
ভাৰত আৰু লাইবেৰিয়াৰ সহ-অধ্যক্ষতাত বৃহস্পতিবাৰে গ্ৰুপটোৱে উপসাগৰীয় অঞ্চল আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া অঞ্চলৰ লগতে কৃষ্ণ সাগৰত বাণিজ্যিক জাহাজ আৰু নাৱিকসকলৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণক তীব্ৰ গৰিহণাও দিয়ে ।
লগতে পঢ়ক :