দেশ সেৱাৰ সপোন পূৰণ কৰিবলৈ বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ; ওড়িশাৰ ৩ জোৱানৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস

ওড়িশাত বিনামূলীয়া প্ৰতিৰক্ষা প্ৰশিক্ষণ একাডেমী । ছুটীত ঘৰলৈ আহি চাকৰি প্ৰত্যাশীক প্ৰশিক্ষণ দিয়ে জোৱানসকলে ।

They Train On Leave, So Others Can Wear The Uniform: Inside Odisha’s Free Defence Training Academy
কলিংগা উটকল প্ৰতিৰক্ষা একাডেমীত প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰশিক্ষণ লোৱা মুহূৰ্ত (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 19, 2025 at 3:54 PM IST

6 Min Read
বালাছোৰ (ওড়িশা) : দেশৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ হাজাৰ হাজাৰ যুৱক-যুৱতী সশস্ত্ৰ বাহিনীত যোগদানৰ বাবে আগ্ৰহী । দূৰৱৰ্তী গাঁও আৰু সৰু চহৰৰ পৰা অহা বহু প্ৰত্যাশীৰ বাবে এয়া কঠিন যদিও পুৱতি নিশাই উঠি জোতাৰ ৰছী বান্ধি দেশৰ সেৱা কৰাৰ সপোন লৈ দৌৰিবলৈ এৰি দিয়া নাই । তথাপিও বহুতৰে বাবে সেই সপোনটো পেছাদাৰী প্ৰশিক্ষণৰ অভাৱৰ বাবে অকালতে শেষ হৈ যায় । যি প্ৰশিক্ষণ তেওঁলোকৰ বাবে ব্যয়বহুল, দুৰ্লভ ।

কিন্তু ওড়িশাৰ বালাছোৰ জিলাৰ খাইৰা ব্লকত ৩ গৰাকী সৈনিকে - সিদ্ধান্ত ল'লে যে কোনে দেশৰ সেৱা কৰিব পাৰিব তাৰ বাবে ধন, প্ৰৱেশ বা প্ৰশিক্ষণে কেতিয়াও আগ স্থান ল'ব নালাগে ।

সেই সিদ্ধান্তই জন্ম দিছিল কলিংগা উটকল প্ৰতিৰক্ষা একাডেমীৰ । যি হৈছে প্ৰাক্তন সেনা আৰু চি আৰ পি এফৰ জোৱানসকলৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান, যিয়ে নিজৰ ছুটীৰ সময়ছোৱাত প্ৰত্যাশী যুৱক-যুৱতী উভয়কে প্ৰশিক্ষণ দিয়ে ।

Kalinga Utkal Defence Academy, where three jawans are turning rural youth into India’s next soldiers
কলিংগা উটকল প্ৰতিৰক্ষা একাডেমীৰ সফল প্ৰশিক্ষাৰ্থী (ETV Bharat)

কেৱল সেয়াই নহয় তেওঁলোকে একাডেমী চলাবলৈ নিজৰ দৰমহাৰ এটা বৃহৎ ব্যৱহাৰ কৰে যদিও বিনিময়ত একো নলয় । প্ৰশিক্ষণ একাডেমীৰ আঁৰৰ ব্যক্তিকেইজন হৈছে অমূল্য বিন্ধনী, ময়ূৰ দাস আৰু বিজয় প্ৰধান । তেওঁলোকৰ মতে যদি কোনো প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে দেশৰ সেৱা কৰিবলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰে, সেয়া তেওঁলোকৰ পাৰিশ্ৰমিক হৈ পৰে ।

তিনিওগৰাকীয়ে একেটা কাহিনীয়ে বৰ্ণনা কৰে যে যেতিয়া যুৱ প্ৰত্যাশীয়ে কঠোৰভাৱে অনুশীলন কৰি শাৰীৰিক পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰিছিল । কিন্তু সঠিক পৰামৰ্শ বা ধনৰ অভাৱত প্ৰৱেশ পৰীক্ষাত ব্যৰ্থ হৈছিল । বহুতৰে হৃদয় ভাঙি গৈছিল, মনোবল হ্ৰাস পাইছিল । দুটা বা তিনিটা পৰীক্ষাৰ অন্তত তেওঁলোকে নিৰাশ হৈ আন বিকল্পৰ সন্ধানত গৈছিল ।

Kalinga Utkal Defence Academy, where three jawans are turning rural youth into India’s next soldiers
কলিংগা উটকল প্ৰতিৰক্ষা একাডেমীত প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰশিক্ষণ লোৱা মুহূৰ্ত (ETV Bharat)

চি আৰ পি এফৰ জোৱান ময়ূৰ কুমাৰ দাসে কয়, "আমি উপলব্ধি কৰিলো যে কেৱল প্ৰেৰণাই যথেষ্ট নহয় । এই যুৱক-যুৱতীসকলক উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণ, অনুশাসন আৰু নিৰ্দেশনাৰ প্ৰয়োজন, বিশেষকৈ ওড়িশাৰ গ্ৰাম্য আৰু সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ লোকসকলৰ বাবে ।"

২০২১ চনত এই ৩ ব্যক্তিয়ে সেই চিন্তাক কাৰ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে আৰু বালাছোৰ আৰু চুবুৰীয়া জিলাৰ ৪০ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক লৈ কলিংগা উটকল প্ৰতিৰক্ষা একাডেমী আৰম্ভ কৰিলে । আজি ইয়াত ৭০ তকৈ অধিক যুৱক-যুৱতীয়ে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি থকাৰ সময়তে যোৱা দুবছৰমানত ইতিমধ্যে ৪০ তকৈ অধিক যুৱক-যুৱতীয়ে ইয়াত প্ৰশিক্ষণ লৈ সেনা আৰু আৰক্ষী বাহিনীত যোগদান কৰিছে ।

Kalinga Utkal Defence Academy, where three jawans are turning rural youth into India’s next soldiers
কলিংগা উটকল প্ৰতিৰক্ষা একাডেমীত প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰশিক্ষণ লোৱা মুহূৰ্ত (ETV Bharat)

একাডেমীত শাৰীৰিক প্ৰশিক্ষণ আৰু লিখিত প্ৰশিক্ষণ সকলোৰে বাবে বিনামূলীয়া । কেৱল দূৰৱৰ্তী অঞ্চলৰ পৰা অহা প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে খাদ্য আৰু থকাৰ খৰচ বহন কৰিবলগীয়া হয় । কিন্তু যিসকলে ইয়াৰ বাবে সামৰ্থ নহয় তেওঁলোকৰ বাবেও একাডেমীয়ে খৰচ বহন কৰে ।

নয়াখণ্ডী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত কঠোৰ শাৰীৰিক অনুশীলনেৰে পুৱা ৫ বজাৰ পৰাই প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ হয় । লিখিত পৰীক্ষাৰ অৰ্হতা লাভৰ বাবে শ্ৰেণীসমূহ দুপৰীয়া খৈৰা বজাৰৰ নটাপাড়া চকত ভাড়াঘৰত অনুষ্ঠিত হয় । প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ সুবিধাৰ্থে এটা সৰু পুথিভঁৰালো স্থাপন কৰা হৈছে ।

Kalinga Utkal Defence Academy, where three jawans are turning rural youth into India’s next soldiers
কলিংগা উটকল প্ৰতিৰক্ষা একাডেমীত প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰশিক্ষণ লোৱা মুহূৰ্ত (ETV Bharat)

৪ গৰাকী শিক্ষকক একাডেমীত পাঠদান কৰাৰ বাবে নিযুক্তি দিয়া হৈছে । চিচিটিভি কেমেৰাই অনুশাসন আৰু মনোযোগ নিৰীক্ষণ কৰে । কেৱল পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতিয়ে নহয়, ইয়াৰ পৰাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অনুশাসন, দায়িত্ব, মৰ্যাদাৰ শিক্ষাও গ্ৰহণ কৰে ।

যিহেতু প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল বিজয় প্ৰধানৰ বাসগৃহৰ ওপৰৰ মহলাত থাকে, সেয়েহে তেওঁৰ মাতৃ আৰতিয়ে তেওঁলোকক নিজৰ সন্তানৰ দৰেই চোৱা-চিতা কৰে ।

একাডেমীখনক অসাধাৰণ কৰি তোলা কথাটো হ'ল ইয়াত শিক্ষাদান কৰা লোকসকল । সকলো শাৰীৰিক প্ৰশিক্ষকে সেনা জোৱান, যিয়ে ছুটীৰ সময়ত ঘূৰি আহি এই সেৱা আগবঢ়াই আছে । চাকৰি প্ৰত্যাশীক প্ৰশিক্ষণ দিয়াটো তেওঁলোকে এক কৰ্ম হিচাপে ধৰি লৈছে । পূৰ্বৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থী, যি এতিয়া সেনাৰ পোছাক পিন্ধিছে তেওঁলোকে ছুটীৰ সময়ত ঘৰলৈ আহি পৰৱৰ্তী বেটচক প্ৰশিক্ষণ দিয়ে ।

Kalinga Utkal Defence Academy, where three jawans are turning rural youth into India’s next soldiers
কলিংগা উটকল প্ৰতিৰক্ষা একাডেমীত প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰশিক্ষণ লোৱা মুহূৰ্ত (ETV Bharat)

চি আৰ পি এফৰ জোৱান ময়ূৰ কুমাৰ দাসে কয়, "আমি বাহিৰৰ পৰা সহায় লোৱা নাই । আমি আমাৰ দৰমহাৰ পৰা বৰঙণি দিওঁ । লগতে যিসকলে ইয়াত প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ পিছত নিৰ্বাচিত হয়, তেওঁলোকে প্ৰতিমাহে দৰমহাৰ পৰা কিছু পৰিমাণৰ ধন আগবঢ়াই একাডেমীখনক সমৰ্থন কৰে । এনেদৰেই চলি থাকে ।"

আজি একাডেমীখন ১৩ গৰাকী সেৱা আগবঢ়োৱা প্ৰতিৰক্ষা কৰ্মী আৰু ৪ গৰাকী একাডেমিক শিক্ষকৰ সামূহিক প্ৰচেষ্টালৈ পৰিণত হৈছে । প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰত্যেকৰে নিজা নিজা কাহিনী আছে । বৌধৰ প্ৰিয়ত্তমা বাগে অনুভৱ কৰিছে যে একাডেমীখন জীৱনৰেখা ।

Kalinga Utkal Defence Academy, where three jawans are turning rural youth into India’s next soldiers
৩ জোৱানৰ প্ৰচেষ্টাত বিনামূলীয়া প্ৰতিৰক্ষা প্ৰশিক্ষণ একাডেমী (ETV Bharat)

তেওঁ কয়, "ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা এই বিষয়ে জানিব পাৰিলো, ইয়াত এছ আই পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছো । শাৰীৰিক আৰু লিখিত পৰীক্ষাৰ বাবে ক্লাছ বিনামূলীয়া আৰু কোচিং উৎকৃষ্ট । আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ ইয়াত অধিক ছোৱালী আগবাঢ়ি আহি প্ৰশিক্ষণ ল'ব লাগে ।"

ঠিক তেনেদৰে এতিয়া সেনাবাহিনীত যোগদান কৰা জ্যোতিৰাদিত্য ৰায়ে পুৰণি কথা স্মৰণ কৰে । তেওঁ কয়, "এবাৰ বিফল হৈছিলো, কিন্তু দ্বিতীয়বাৰ নিৰ্বাচিত হৈছিলো । আজি যেতিয়া মই ইউনিফৰ্ম পিন্ধো তেতিয়া মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰো যে মই উপযুক্ত ঠাইত প্ৰশিক্ষণ লৈছো । মোৰ দৰে ইয়াৰ পৰা আন বহুতেই নিজৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰাত সফল হৈছে ।"

জলেশ্বৰৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থী পুৰুষোত্তম গিৰীয়ে কয়, "একাডেমীখনে আমাক কেৱল পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব পৰাকৈ নহয়, জোৱানৰ দৰে কেনেকৈ জীয়াই থাকিব লাগে সেই বিষয়ে শিকাইছে ।"

Kalinga Utkal Defence Academy, where three jawans are turning rural youth into India’s next soldiers
কলিংগা উটকল প্ৰতিৰক্ষা একাডেমীত প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰশিক্ষণ লোৱা মুহূৰ্ত (ETV Bharat)

স্থানীয় অঞ্চলটোৰ এজন সমাজকৰ্মী তথা বিশিষ্ট ব্যক্তি প্ৰহ্লাদ ধলে এই একাডেমীখনক চৰকাৰে অনুকৰণ কৰা উচিত আৰ্হি বুলি কয় । তেওঁ কয়, "যুৱক-যুৱতীসকলক প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ জোৱানসকলে নিজৰ ছুটী আৰু দৰমহা খৰচ কৰাটো প্ৰকৃত অৰ্থত জাতি-নিৰ্মাণৰ কথা । আমি খাইৰা বাসিন্দা হিচাপে এই একাডেমীক লৈ গৌৰৱান্বিত । অধিক লোকে আগবাঢ়ি আহি নিজৰ ধৰণেৰে সমাজখনক সহায় কৰিবলৈ অৰিহণা যোগাব লাগে ।"

