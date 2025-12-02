১০০ বছৰীয়া এগৰাকী চিকিৎসক, এইমছ ভূৱনেশ্বৰক দিলে জীৱনৰ সাচতীয়া ৩.৪ কোটি টকা

১০০ বছৰীয়া এগৰাকী চিকিৎসক, এইমছ ভূৱনেশ্বৰক দিলে জীৱনৰ সাচতীয়া ৩.৪ কোটি টকা
ডাঃ লক্ষ্মী বাইৰ জীৱনৰ এক যাত্ৰা । তেওঁৰ ১০০ বছৰীয়া জন্মদিনত তেওঁৰ জীৱন সঞ্চিত ৩.৪ কোটি টকা এইমছ ভূৱনেশ্বৰক দান কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
Published : December 2, 2025 at 9:30 PM IST
বেৰহামপুৰ (ওড়িশা) : কেবাবছৰৰ আগৰ কথা, ডাঃ কে লক্ষ্মী বাই, যেতিয়া তেওঁ চিকিৎসা চৰ্চা আৰু মানুহৰ সেৱা কৰাৰ সময়ত নিৰ্দিষ্ট নৈতিক মানদণ্ড ৰক্ষা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি হিপ’ক্ৰেটিক শপত (Hippocratic Oath) গ্ৰহণ কৰিছিল, তেতিয়া মহিলা কৰ্কট ৰোগীৰ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে আজীৱন সঞ্চয় কৰা ধন দান কৰাৰ কোনো নীতি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাছিল । কিন্তু কোনো লিখিত নিয়ম-নীতি অবিহনেই তেওঁৰ ১০০ বছৰীয়া জন্মদিনত তেওঁৰ জীৱন সাচতীয়া ৩.৪ কোটি টকা এইমছ ভূৱনেশ্বৰক দান কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
জন্মদিনৰ বাবে নাই কোনো গ্ৰেণ্ড পাৰ্টী বা আড়ম্বৰপূৰ্ণ উপহাৰ, কিন্তু তেওঁৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সেৱাৰ দৰেই অনন্য অনুভৱ কৰা এটা নিৰ্বাচিত পথ যেন এয়া ।
এখন সাধাৰণ প্ৰতিশ্ৰুতি পত্ৰ, য'ত আছে তেওঁৰ স্বাক্ষৰ আছে, যিখন পত্ৰ দিয়া হৈছে এইমছ ভূৱনেশ্বৰক । আনকি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতালখনে গ্ৰহণ কৰিছিল এপ্ৰিল, ২০২৫ চনত । তেওঁৰ লগত আছে হাস্পতালখনে গ্ৰহণ কৰা তেওঁৰ দ্বাৰা স্বাক্ষৰিত বহুমূলীয়া নথি হিচাপে ।
এই সিদ্ধান্ত নিজৰ মাজতে ৰাখিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিল, এই সিদ্ধান্ত তেওঁৰ ১০০ বছৰীয়া জন্মদিনত, ২০২৫ চনৰ ৫ ডিচেম্বৰত এইমছৰ গাইনেক’লজী অংক’লজী ৰোগীসকলৰ বাবে উপহাৰ হ’ব । কিন্তু এই সুন্দৰ কামৰ কথা সকলোতে বিয়পি পৰে । তেওঁৰ এই পদক্ষেপক সকলোৱে এতিয়া প্ৰশংসা কৰিছে ।
ওড়িশাৰ অন্যতম জ্যেষ্ঠ মহিলা স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপিকা ডাঃ কে লক্ষ্মী বাইৰ এয়া আছিল তেওঁৰ ইচ্ছা । ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কয়, “এই ধনেৰে মহিলাৰ কৰ্কট ৰোগৰ যত্ন আৰু চিকিৎসা কেন্দ্ৰ গঢ়ি তোলা হওক । মই নোহোৱাৰ পিছতো মোৰ কাম জীয়াই থাকিব ।”
১৯২৬ চনৰ ৫ ডিচেম্বৰত বেৰহামপুৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা ডাঃ লক্ষ্মী বায়ে কটকৰ এছ চি বি মেডিকেল কলেজত MBBS ৰ (১৯৪৫–১৯৫০) অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু পিছলৈ ১৯৫৮ চনত মাদ্ৰাজ মেডিকেল কলেজৰ পৰা প্ৰসূতি আৰু স্ত্ৰীৰোগ বিজ্ঞানত ডি জি অ’ (Diploma in Obstetrics and Gynecology) আৰু প্ৰসূতি আৰু স্ত্ৰীৰোগ বিজ্ঞানত এম ডি সম্পূৰ্ণ কৰিছিল ।
১৯৫০ চনত ওড়িশাৰ সুন্দৰগড় জিলা চিকিৎসালয়ত তেওঁৰ চিকিৎসা কেৰিয়াৰ আৰম্ভ হৈছিল আৰু ১৯৮৬ চনত ইয়াৰ এম কে চি জি মেডিকেল কলেজ এণ্ড হাস্পতালৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল ।
তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰা পৰিয়াল পৰিকল্পনাৰ বাবে লেপাৰ’স্কপিক অস্ত্ৰোপচাৰৰ প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী চিকিৎসক হিচাপে তেওঁক সন্মান জনায় । পিছত ডাঃ লক্ষ্মী বায়ে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে শ শ অস্ত্ৰোপচাৰ সফলতাৰে কৰি, পিছত ভাৰতলৈ উভতি আহে ।
তেওঁ চাকৰি জীৱনত হাজাৰ হাজাৰ মহিলাৰ চিকিৎসা কৰিছে । বহু মাতৃক নিৰাপদে প্ৰসৱ কৰাইছে । আনকি বহু দৰিদ্ৰ আৰু অসহায়সকলক বিনামূলীয়াকৈ সেৱা প্ৰদান কৰিছে । আজি ১০০ বছৰ বয়সত তেওঁ বেৰহামপুৰৰ ভবানগৰৰ এটা সাধাৰণ ঘৰত জীৱন অতিবাহিত কৰি আছে ।
জানিব পৰা মতে, ইতিমধ্যে এইমছ ভূৱনেশ্বৰৰ সৈতে অনুদানৰ সকলো আনুষ্ঠানিক নথি-পত্ৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে । "এই পুঁজি কেৱল মহিলাৰ কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা আৰু যত্নৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব । ই কোনো অনুদান নহয়, বৰঞ্চ মোৰ জীৱনৰ মিছনৰ এক ধাৰাবাহিকতা ।" ডাঃ কে লক্ষ্মী বায়ে কয় ।
এই প্ৰক্ৰিয়াটোত সহায় কৰা তেওঁৰ প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী তথা জ্যেষ্ঠ স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ পি ভাৰতী আৰু ডাঃ ভাৰতী মিশ্ৰই কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁৰ অসাধাৰণ মমতাক প্ৰতিফলিত কৰে, যিয়ে আন বহুতৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎস হ'ব ।
তেওঁৰ সমগ্ৰ সঞ্চয়ৰ ধন কিয় দিবলৈ বাছি লৈছিল বুলি সোধাত ডাঃ কে লক্ষ্মী বায়ে কয়, “মই যি উপাৰ্জন কৰিলো সেয়া মানুহৰ পৰাই আহিছিল । এতিয়া এইটো তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ ঘূৰি যাব লাগে । বিশেষকৈ যিসকল মহিলাই নিৰবে কষ্ট সহ্য কৰি আছে ।”
উল্লেখ্য যে, আগন্তুক ৫ ডিচেম্বৰত ডাঃ কে লক্ষ্মী বাইৰ ১০০ বছৰীয়া জন্মদিন উদযাপনৰ সময়ত আনুষ্ঠানিকভাৱে এই অনুদান এইমছক অৰ্পণ কৰা হ'ব ।