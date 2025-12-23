ৰে’লৰ শৌচাগাৰৰ কাষত বহি ঘৰলৈ উভতিছে মল্লযুঁজাৰুৰ দল, ভিডিঅ’ ভাইৰেল
উত্তৰ প্ৰদেশত অনুষ্ঠিত ৬৯ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় বিদ্যালয় মল্লযুঁজ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণৰ বাবে বিদ্যালয় আৰু গণশিক্ষা বিভাগে প্ৰেৰণ কৰিছিল খেলুৱৈসকলক ।
Published : December 23, 2025 at 11:39 PM IST
ভূৱনেশ্বৰ: ৬৯ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় বিদ্যালয় মল্লযুঁজ চেম্পিয়নশ্বিপত নিজৰ ৰাজ্যক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ উত্তৰ প্ৰদেশলৈ যোৱা ওঠৰগৰাকী খেলুৱৈৰ চৰম দুৰ্দশাৰ ভাইৰেল ভিডিঅ’ৱে তোলপাৰ লগাইছে সামাজিক মাধ্যমত ৷ ভিডিঅ’টোত দেখা গৈছে যে মল্লযুঁজাৰুৰ দলটোৱে ৰে’লৰ শৌচাগাৰৰ সমীপত বহি খেল সামৰি উভতিছে ঘৰলৈ ৷
খবৰ অনুসৰি তেওঁলোকৰ হাতত ৰে’লৰ টিকট কাটিবলৈ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন নাছিল ৷ যাৰ বাবে এনেদৰে শৌচাগাৰৰ ওচৰত বহিয়েই ঘৰলৈ উভতিবলৈ বাধ্য হৈছিল ৷
এটা ভাইৰেল ভিডিঅ’ত দেখা গৈছে যে খেলুৱৈসকলে ৰে’লৰ শৌচাগাৰৰ বাহিৰত নিজৰ বয়বস্তু সহ বহি আছে । কোনো কোনোৱে শীতৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ মূৰৰ পৰা ভৰিলৈকে কাপোৰেৰে ঢাকি লোৱাৰ বিপৰীতে আন কোনোৱে নিজৰ লাগেজতে বহি তলমূৰ কৰি জিৰণি লৈছে ৷ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ওড়িশাৰ একাংশ খেলুৱৈৰ লগত ৷
ৰাজ্যিক বিদ্যালয় আৰু গণশিক্ষা মন্ত্ৰী নিত্যানন্দ গোন্দে এই ঘটনাৰ তদন্ত কৰা হ’ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে । গোন্দে কয়, ‘‘আমি এই বিষয়ে তথ্য লাভ কৰিছো আৰু চৰকাৰে ইয়াৰ সত্যতাৰ তদন্ত কৰিব । তদন্তৰ পিছত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।’’
উল্লেখ্য যে, ৮ ডিচেম্বৰৰ পৰা ১২ ডিচেম্বৰলৈ উত্তৰ প্ৰদেশত অনুষ্ঠিত হোৱা মল্লযুঁজাৰু চেম্পিয়নশ্বিপত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ বিদ্যালয় আৰু গণশিক্ষা বিভাগে ১০ জন ল’ৰা আৰু ৮ গৰাকী ছোৱালীকে ধৰি ১৮ গৰাকী খেলুৱৈক ৰাজ্যখনলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল । কিন্তু বিভাগীয় বিষয়াই টিকট নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে দুৰ্বিসহ অৱস্থাত ভূৱনেশ্বৰলৈ উভতিবলগীয়া হয় খেলুৱৈৰ দলটো ।
সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল এই ভিডিঅ’টোৱে ওড়িশাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা খেলুৱৈসকলৰ নিৰাপত্তা আৰু কল্যাণৰ প্ৰতি গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । অৱশ্যে বৰ্তমানলৈকে চেম্পিয়নশ্বিপত অংশগ্ৰহণ কৰা খেলুৱৈসকলৰ পৰা এইক্ষেত্ৰত কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া লাভ কৰা নাই ৷
