ETV Bharat / bharat

ওড়িশাত ৬৭ হাজাৰ কোটি টকা বিনিয়োগৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ জাপানৰ

ওড়িশা চৰকাৰে এচিএমই গ্ৰুপ আৰু জাপানৰ আইএইচআই কৰ্প'ৰেশ্বনৰ সৈতে ৬৭ হাজাৰ কোটি টকাৰ প্ৰস্তাৱিত বিনিয়োগৰ বাবে এক চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে ।

CM Mohan Charan Majhi with the Japanese delegation in Bhubaneswar
ওড়িশাত ৬৭ হাজাৰ কোটি টকা বিনিয়োগৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ জাপানৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 4, 2026 at 5:21 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ভূৱনেশ্বৰ (ওড়িশা) : জাপানে ওড়িশাত ৬৭ হাজাৰ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিব । শুকুৰবাৰে ওড়িশা চৰকাৰে এচিএমই গ্ৰুপ আৰু জাপানৰ আইএইচআই কৰ্প'ৰেশ্বনৰ সৈতে ৰাজ্যখনত ৬৭ হাজাৰ কোটি টকাৰ প্ৰস্তাৱিত বিনিয়োগৰ বাবে এক চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে ।

জাপানৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিনিধি দলৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন চৰণ মাঝিয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয় আৰু সেই সময়ত দুয়োপক্ষৰ মাজত বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰ হয় । এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে এই সহযোগিতাই ৰাজ্য চৰকাৰ, আইএইচআই কৰ্প'ৰেশ্বন আৰু এচিএমই গ্ৰুপৰ সহযোগিতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিফলিত কৰিছে । ইয়াৰ ফলত শক্তি, ঔদ্যোগিক পৰিৱেশ তন্ত্ৰ আৰু নীতিগত সমৰ্থন লাভৰ বাবে ওড়িশাত বৃহৎ পৰিসৰৰ স্বচ্ছ শক্তি আৰু ঔদ্যোগিক প্ৰকল্প স্থাপনৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব ।

ইয়াৰ ভিতৰত আছে গোপালপুৰত ২০,০০০ কোটি টকাৰ বিনিয়োগেৰে ০.৪ এমটিপিএৰ সেউজ এম'নিয়া প্ৰকল্প আৰু ৩৪০০ নিযুক্তিৰ সম্ভাৱনা । ১০০০ কোটি টকাৰ অতিৰিক্ত বিনিয়োগেৰে জেটিবিহীন ভাসমান টাৰ্মিনেল আন্তঃগাঁথনি । ইয়াৰ উপৰিও ৩,৬০০ নিযুক্তি সৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা থকা ৩৪ হাজাৰ কোটি টকাৰ বিনিয়োগেৰে পাৰাদ্বীপত ০.৮ এমটিপিএৰ সেউজ এম'নিয়া প্ৰকল্প স্থাপন কৰা হ'ব বুলিও বিবৃতিত কোৱা হৈছে ।

ইয়াৰ লগতে ১২ হাজাৰ কোটি টকাৰ বিনিয়োগেৰে পাৰাদ্বীপত আন এটা ০.১ এমটিপিএৰ সেউজ মিথানল প্ৰকল্প স্থাপন হ'ব বুলিও এজন বিষয়াই জনাইছে । বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে এই তিনিটা প্ৰকল্পই প্ৰায় ৭ হাজাৰ লোকৰ বাবে কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ দিব । মুখ্যমন্ত্ৰী মাঝিয়ে কয় যে ওড়িশাৰ লক্ষ্য দেশৰ ভিতৰতে অন্যতম বৃহৎ সেউজ হাইড্ৰ'জেন পৰিৱেশ তন্ত্ৰ স্থাপন কৰা ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "মধ্যপ্ৰাচ্যৰ বিনিয়োগকাৰীৰ সৈতে ১১ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ চুক্তিৰ পিছত সুদূৰ পূবৰ বন্ধু জাপানৰ সৈতে আজিৰ অংশীদাৰিত্বই ৰাজ্যখনৰ ঔদ্যোগিক খণ্ডক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে ।"

তেওঁ কয় যে ওড়িশাই ইতিমধ্যে ১২ টা বৃহৎ সেউজ হাইড্ৰ'জেন আৰু সেউজ এম'নিয়া প্ৰকল্পত অনুমোদন জনাইছে । যিয়ে ৰাজ্যখনলৈ ২ লাখ কোটি টকাতকৈ অধিক বিনিয়োগ আনিব আৰু ৩৬ হাজাৰৰো অধিক নিয়োগৰ সৃষ্টি কৰিব ।

মাঝিয়ে লগতে কয়, "পাৰাদ্বীপ, কেন্দ্ৰপাৰা আৰু গোপালপুৰক সামৰি দুটা সেউজ ঔদ্যোগিক কৰিডৰ গঢ়ি তোলা হৈছে, যিয়ে ভাৰতৰ তীখাৰ ৰাজধানী বুলি উল্লেখ কৰা ওড়িশাক সেউজ তীখা উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ আগশাৰীৰ ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তুলিব ।’’

ইফালে এই চুক্তি সম্পৰ্কত অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব হেমন্ত শৰ্মাই কয় যে জাপানৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিনিধিসকলৰ সৈতে হোৱা আলোচনাত সেউজ হাইড্ৰ'জেন আৰু সেউজ এম'নিয়া, উন্নত উৎপাদন, মহাকাশ, জাহাজ নিৰ্মাণ, যন্ত্ৰপাতি, তীখা, ৰাসায়নিক পদাৰ্থ, লজিষ্টিক, উদ্যোগিক আন্তঃগাঁথনি আৰু নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ দৰে খণ্ডসমূহৰ সুযোগসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।

আইএইচআই কৰ্প'ৰেশ্বনৰ প্ৰতিনিধি সঞ্চালক তথা সভাপতি হিৰোছি আইডেয়ে কয়, "ওড়িশাই ঔদ্যোগিক সামৰ্থ্য, কৌশলগত অৱস্থান, প্ৰচুৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ আৰু বহনক্ষম ঔদ্যোগিক উন্নয়নৰ প্ৰতি এক শক্তিশালী দায়বদ্ধতাৰ এক বাধ্যতামূলক সংমিশ্ৰণ আগবঢ়ায় । আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে এই অংশীদাৰিত্বই ওড়িশাত দীৰ্ঘম্যাদী ঔদ্যোগিক মূল্য, নিয়োগ আৰু অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধিৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে ভাৰতৰ স্বচ্ছ শক্তি পৰিৱৰ্তনত অৰ্থপূৰ্ণভাৱে অৰিহণা যোগাব ।"

এচিএমই গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা অধ্যক্ষ মনোজ উপাধ্যায়ে কয় যে ভাৰতৰ শক্তি পৰিৱৰ্তন আৰু ঔদ্যোগিক বৃদ্ধিত সহায় কৰা বিশ্বব্যাপী প্ৰতিযোগিতামূলক স্বচ্ছ শক্তি পৰিৱেশ তন্ত্ৰ গঢ়ি তোলাৰ বাবে তেওঁলোক প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ । তেওঁ কয়, "ওড়িশা আৰু আইএইচআই কৰ্প'ৰেশ্বনৰ সৈতে আমাৰ সহযোগিতাই নীতি সমৰ্থন, বিশ্বমানৰ প্ৰযুক্তি আৰু প্ৰকল্প বিকাশৰ সামৰ্থ্যক একত্ৰিত কৰি পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ সেউজ শক্তিৰ সমাধান অন্বেষণ কৰিব ।"

মিটছুবিচি গেছ কেমিকেল কোম্পানী ইনক আৰু অন্যান্য জাপানী প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ প্ৰতিনিধিসকলেও এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

লগতে পঢ়ক : ইথানল মিশ্ৰিত পেট্ৰ'লে সঁচাকৈয়ে গাড়ীৰ ক্ষতি কৰে নেকি ? টয়োটা কিৰ্লোস্কাৰৰ শীৰ্ষ বিষয়াই দিছে ব্যাখ্যা

TAGGED:

ওড়িশা
জাপান
বাণিজ্যিক চুক্তি
সেউজ শক্তি
ODISHA GOVT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.