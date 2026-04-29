তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীক লক্ষ্য কৰি লৈছে বাহিৰৰ নিৰ্বাচন পৰ্যবেক্ষকে: মমতাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ
পশ্চিম বংগত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অব্যাহত আছে ৷ তাৰ মাজতে চি আৰ পি এফে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ অভিযোগ তোলে মমতা বেনাৰ্জীয়ে ৷
By ANI
Published : April 29, 2026 at 11:28 AM IST
কলকাতা: পশ্চিম বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা ভবানীপুৰৰ টিএমচিৰ প্ৰাৰ্থী মমতা বেনাৰ্জীয়ে বুধবাৰে অভিযোগ কৰে যে চলি থকা দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বিধানসভাৰ ভোটগ্ৰহণৰ সময়ত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীক লক্ষ্য কৰি “বাহিৰৰ পৰা অহা পৰ্যবেক্ষক” আৰু বংগৰ সৈতে পৰিচয় নথকা আৰক্ষী বিষয়াক মোতায়েন কৰা হৈছে ।
পুৱা তেওঁৰ দলৰ যুৱ ব্লকৰ সভাপতিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত চেতলা ভ্ৰমণ কৰে মমতা বেনাৰ্জীয়ে ৷ লগতে স্থানীয় আৰক্ষী অবিহনে মাজ নিশা টিএমচিৰ এজন কাউন্সিলাৰৰ বাসগৃহত চিআৰপিএফৰ লোকে প্ৰৱেশ কৰি পৰিয়ালৰ সদস্যক আক্ৰমণ কৰা বুলিও দাবী কৰে নেত্ৰীগৰাকীয়ে ।
সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত মুখ্যমন্ত্ৰী বেনাৰ্জীয়ে কয়, "মোৰ দল আৰু মই এআইটিচিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে ভোটদান শান্তিপূৰ্ণ হোৱাটো বিচাৰোঁ, যাতে মানুহে নিজৰ ভোটাধিকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । অৱশ্যে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা একাংশ পৰ্যবেক্ষকক অনা হৈছে, লগতে বংগক চিনি নোপোৱা আৰক্ষী বিষয়াও অনা হৈছে । কালি এজন বিষয়াই সমগ্ৰ বংগত অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছিল । মই গোটেই ৰাতি সাৰ পাই আছিলোঁ । পৰ্যবেক্ষকসকল থানালৈ গৈ টিএমচিৰ ওপৰত চাপ সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে সকলো টিএমচি এজেণ্টক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা উচিত বুলি কৈছে ।"
"মোৰ যুৱ ব্লকৰ সভাপতিক পুৱা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । সেইবাবেই মই চেতলালৈ গৈছিলোঁ । মই থানালৈ যোৱা নাছিলোঁ যদিও মোৰ দলৰ কৰ্মীসকল থানালৈ গৈছিল । যোৱা নিশা প্ৰায় ২ বজাত চি আৰ পি এফৰ এটা দলে মোৰ ৱাৰ্ড ৭০ৰ কাউন্সিলাৰৰ ঘৰত স্থানীয় আৰক্ষী অবিহনে গৈ তেওঁৰ পৰিয়ালক আক্ৰমণ কৰে । তেওঁলোকৰ সন্তানৰ লগতে তেওঁৰ পত্নী অকলশৰীয়া আছিল । কৰ্মীজন ঘৰত নাই বুলি কওঁতে চিআৰপিএফে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰে ৷ জোৱানৰ দলটোৱে তেওঁলোকৰ ফোনটো কাঢ়ি লৈ যায়, আৰু তেওঁ কোনো দলীয় কাম নকৰিবলৈ সকীয়াই দিয়ে । মই প্ৰমাণ দেখুৱাব পাৰো ।" মমতাই লগতে অভিযোগ কৰে ।
