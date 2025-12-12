নুপি লাল দিৱস : মণিপুৰৰ সাহসী মহিলাসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ
ঐতিহাসিক নাৰী বিদ্ৰোহৰ চানেকী এই নুপি লাল দিৱস । ১৯০৪ আৰু ১৯৩৯ চনৰ বিদ্ৰোহত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিল উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যখনৰ মহিলাসকল ।
তেজপুৰ : ১৯০৪ আৰু ১৯৩৯ চনৰ ঐতিহাসিক নাৰী বিদ্ৰোহৰ দুই অধ্যায়ক সন্মান জনাই শুকুৰবাৰে মণিপুৰত পালন কৰা হৈছে নুপি লাল দিৱস । ব্ৰিটিছৰ অত্যাচাৰ, বলপূৰ্বক শ্ৰম আৰু অৰ্থনৈতিক শোষণৰ বিৰুদ্ধে মণিপুৰী মহিলাসকলৰ সাহসিকতাক স্মৰণ কৰি এই দিৱস পালন কৰা হয় । এইবাৰৰ নুপি লাল দিৱস বিশেষভাৱে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ, কাৰণ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে নুপি লাল স্মাৰক পৰিদৰ্শন কৰিছে । যিয়ে ৰাজ্যখনৰ লগতে সমগ্ৰ দেশতে বসবাস কৰা মণিপুৰীসকলৰ বাবে এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত হিচাপে পৰিগণিত কৰিছে ।
ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে দুদিনীয়া মণিপুৰ ভ্ৰমণৰ অংশ হিচাপে শুকুৰবাৰে এই বিশেষ দিনটোত ইম্ফলৰ নুপি লাল স্মাৰকত উপস্থিত হৈ সেই মহান মহিলাসকলৰ সহাসক স্মৰণ কৰাৰ লগতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
মণিপুৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেণ সিঙেও এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, "আজি নুপি লাল সোঁৱৰণী কমপ্লেক্সত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু মণিপুৰৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল অজয় কুমাৰ ভল্লাজীয়ে । অন্যায় আৰু ঔপনিৱেশিক অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিয়া বীৰ মণিপুৰী মহিলাসকলৰ অতুলনীয় সাহস আৰু ঐক্যৰ কথা মনত পেলাই দিলে । আমাৰ সাহসী মাতৃসকলৰ উত্তৰাধিকাৰে আমাক সদায় পথ প্ৰদৰ্শন আৰু অনুপ্ৰাণিত কৰি যাওক ।"
নুপি লাল কি ?
নুপি মানে মণিপুৰী ভাষাত মহিলাক বুজাই বা মাতৃক জ্ঞান কৰে । ইতিহাস অনুসৰি, প্ৰথম নুপি লাল (১৯০৪) ব্রিটিছ প্রশাসনে পুনৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা বিনা মজুৰীৰ বাধ্যতামূলক লাল্লুপ ব্যৱস্থাই উদ্ভৱ কৰি তুলিছিল । সেয়া জানিব পৰা মাত্রেই বিভিন্ন অঞ্চলৰ মহিলাসকলে পথলৈ নামি প্ৰশাসনিক কাৰ্যালয়সমূহ ঘেৰাও কৰিছিল । মহিলাসকলৰ ঐক্যবদ্ধ প্ৰতিবাদৰ ফলত ব্রিটিছ কৰ্তৃপক্ষ বাধ্য হৈ আদেশটো বাতিল কৰিছিল ।
দ্বিতীয় নুপি লাল (১৯৩৯)–এ মণিপুৰৰ খাদ্য সংকটৰ সময়ত বৃহৎ আকাৰ লৈছিল । বেপাৰী আৰু ব্রিটিছ কৰ্তা-কৰ্মচাৰীয়ে ধান-চাউল বিপুল পৰিমাণে বাহিৰলৈ ৰপ্তানি কৰাৰ ফলত অভাৱ তীব্ৰতৰ হৈছিল । এই অন্যায় নীতিৰ প্ৰতি প্ৰথমে ইমা কৈঠেলৰ মাতৃসকলে প্রতিবাদ জনাইছিল । পিছত আন্দোলন সৰ্বস্তৰৰ মহিলালৈ বিস্তৃত হয় । ৰাজপথত চাউলৰ বেগ লৈ প্রশাসনিক দপ্তৰসমূহৰ সন্মুখত ধাৰাবাহিক ধৰ্ণাৰ অংশ হিচাপে মহিলাসকলে ৰপ্তানি বন্ধ কৰাত সফল হয় ।
ইতিহাসবিদসকলৰ মতে নুপি লাল মণিপুৰৰ মহিলা–শক্তিৰ এক অদ্বিতীয় উদাহৰণ । খাদ্য, ন্যায় আৰু সামাজিক অধিকাৰ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলে আগবঢ়াই থকা এই বৃহৎ গণ–আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলনৰো এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় ।
এই দিৱস উপলক্ষে ৰাজ্যজুৰি আজিৰ দিনটোৰ অনুষ্ঠানত এই আন্দোলনৰ অগ্রণী নেত্ৰী, মহিলাসকলক সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ কৰা হয় । নুপি লাল দিৱসে আজিও মণিপুৰৰ জনসাধাৰণক অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ মহান বাৰ্তা দিয়ে ।
এই বিষয়ে ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত আইৰন লেডী ইৰম শৰ্মিলাই নুপি লালৰ উত্তৰাধিকাৰ আৰু মণিপুৰৰ মহিলাসকলৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থাৰ ওপৰত মন্তব্য কৰি সেই সময়ৰ কথা স্মৰণ কৰে । তেওঁ কয়, "মণিপুৰৰ মহিলাসকলে-দুৰ্ভিক্ষ, দৰিদ্ৰতা আৰু ব্ৰিটিছৰ হস্তক্ষেপৰ সন্মুখীন হৈও-কেনেদৰে একত্ৰিত হৈ থিয় দিছিল, নিজৰ পৰিয়ালক ৰক্ষা কৰিছিল আৰু সাহসেৰে প্ৰচণ্ড সশস্ত্ৰ ঔপনিৱেশিক শক্তিৰ সৈতে মুখামুখি হৈছিল । সেই মহিলাসকলে আন্তৰিকতাৰে আৰু নিৰ্ভয়ে যুঁজিছিল, আনকি বন্দুকধাৰীৰ বিৰুদ্ধেও যুঁজিছিল ।"
অৱশ্যে মণিপুৰত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সময়ত দেখা পোৱা দুখ-কষ্টক লৈ দুখ প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয় যে বিশেষকৈ মহিলাসকলে সহ্য কৰা কষ্টৰ বাবে তেওঁ গভীৰভাৱে যন্ত্ৰণা আৰু লজ্জবোধ কৰিছে ।
শৰ্মিলাই উল্লেখ কৰে যে নুপি মাপি, নুপি ইমাছ আৰু মেইৰা পাইবিছৰ মনোভাৱ অব্যাহত থাকিলেও সামাজিক বিষয়ত মহিলাৰ বৰ্তমানৰ জড়িত হোৱা বিষয় কেতিয়াবা খণ্ডিত যেন লাগে । তেওঁ কয়, "১৯০৪ চনত দেখা সৎ, সামূহিক অংশগ্ৰহণ আজি যেন দুৰ্বল হৈ পৰিছে ।"
তেওঁ লগতে কয় যে মণিপুৰী নাৰীসকলে সদায় অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে থিয় দি আহিছে-নুপি লালৰ যুগৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে-সাহস আৰু স্থিতিস্থাপকতাৰ উত্তৰাধিকাৰ অব্যাহত ৰাখিছে ।
নুপি লালক কেৱল এক অনুষ্ঠান হিচাপে স্মৰণ কৰিব নালাগে বুলিও আহ্বান জনায় ইৰম শৰ্মিলাই । তেওঁ কয়, "নুপি লালক আমি কিয় অনুসৰণ কৰো সেয়া বুজি পোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । ই আমাক আমাৰ মাতৃসকলৰ শক্তিৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ে আৰু মণিপুৰৰ ভৱিষ্যৎ গঢ়ি তোলাত ঐক্য, আন্তৰিকতা আৰু সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ উত্তৰাধিকাৰ ৰক্ষা কৰাৰ দায়িত্ব শিকায় ।"
নুপি লালৰ ঐতিহাসিক গুৰুত্ব :
মণিপুৰত মহিলাৰ সংগ্রাম আৰু ত্যাগৰ স্মৃতিত প্ৰতি বছৰে ১২ ডিচেম্বৰত এই দিৱস পালন কৰা হয় । মণিপুৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি কেইশাম মেঘাচন্দ্ৰ সিঙে নুপি লাল দিৱসৰ বিষয়ে কয়, "মণিপুৰে প্রতিবছৰে গভীৰ শ্ৰদ্ধা আৰু আবেগৰ সৈতে পালন কৰে নুপি লাল দিৱস, এই দিনটো মণিপুৰৰ সাহসী মহিলাসকলৰ ঔপনিৱেশবাদী শোষণ, জোৰ-জুলুম, বাধ্যতামূলক শ্রম ব্যৱস্থা আৰু অৰ্থনৈতিক অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত হোৱা এক ঐতিহাসিক প্ৰতিবাদক মনত পেলায় ।"
তেওঁ কয়, "১৯০৪ চনৰ প্ৰথম নুপি লাল-ব্ৰিটিছ শাসনে পুনৰ একাংশ কামৰ বাবে বাধ্যতামূলক লাল্লুপ প্ৰথা আৰোপ কৰাত, লাল্লুপ (Lallup) মানে তেওঁলোকে সেই সময়ত মণিপুৰ ৰাজ্যত চলি থকা বাধ্যতামূলক বিনা মজুৰি প্ৰথা । লাল্লুপৰ অৰ্থ হৈছে ৰাষ্ট্র বা ৰজাৰ পক্ষৰ পৰা বিনা মজুৰিত বাধ্যতামূলক কাম কৰিবলৈ দিয়া নির্দেশ । এই প্ৰথাত ঘৰৰ প্ৰতিজন প্ৰাপ্তবয়স্ক পুৰুষক ৪০ দিনত ১০ দিন চৰকাৰী কামত বিনা মজুৰিত শ্ৰম দিয়াৰ বাধ্যবাধকতা আছিল ।
লাল্লুপত কি কি কৰিব লাগিছিল ?
বাট-পথৰ নিৰ্মাণ, গৃহ নিৰ্মাণ, সামগ্ৰী বহন, সৈন্য বাহিনীৰ কাম, বিভিন্ন চৰকাৰী ব্যৱস্থাৰ এই সকলো কামৰ বাবে কোনো মজুৰি দিয়া নাছিল । সিঙে কয়, "মণিপুৰী মহিলাসকল এগৰাকী মাতৃৰ দৰে সংগঠিত হৈ ইম্ফলৰ বজাৰৰ পৰা সকলো ওলাই আহি এই প্ৰথাৰ বাবে প্রবল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল । মহিলাৰ এই সাহসী পদক্ষেপে বাধ্যতামূলক শ্রম প্ৰথা ৰোধ কৰাৰ লগতে মানুহৰ মর্যাদা আৰু ন্যায়ৰ অধিকাৰক প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছিল ।"
তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ১৯৩৯ চনত দ্বিতীয় নুপি লাল আৰম্ভ হয়-খাদ্য সংকট, চাউলৰ বহিঃৰপ্তানি আৰু ঔপনিবেশবাদী শাসনৰ অৰ্থনৈতিক শোষণৰ বিৰুদ্ধে মহিলাসকলে পুনৰ একেলগে ওলাই আহে । তেওঁলোকৰ এই বিৰোধী আন্দোলনে মণিপুৰৰ ৰাজনৈতিক চেতনাক জাগ্ৰত কৰাৰ লগতে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনতো গভীৰ প্ৰভাৱ পেলাইছিল ।
এই দিনটোৱে স্মৰণ কৰাই যে শক্তি সদায় জনসাধাৰণৰ হাতত আৰু বিশেষকৈ সেইসকল মহিলাৰ হাতত থাকে, যিসকলে ন্যায়, সত্য আৰু সমতা ৰক্ষাৰ বাবে সাহসৰে আগবাঢ়ে । মণিপুৰৰ সকলো জিলা, ইম্ফল মহানগৰৰ লগতে ৰাজ্যৰ বাহিৰতো-বিশেষকৈ অসমত থকা মণিপুৰী সমাজেও-এই দিনটো সমান গৌৰৱেৰে পালন কৰে বুলি তেওঁ কয় । জাতি-ধর্ম-ভাষা নির্বিশেষে সকলো সমাজৰ লোকেই নুপি লালৰ মূল্যবোধক সন্মান জনায় ।
এই বিদ্ৰোহৰ ইতিহাস :
নথিপত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত, নুপি লালৰ ঘটনাসমূহৰ লিখিত তথ্য মণিপুৰ চৰকাৰৰ সংৰক্ষণত আছে বুলি সিঙে জনায় । লগতে বহু মূল্যৱান দলিল ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামত (ব্ৰিটেইন) সংৰক্ষিত হৈ আছে । মণিপুৰ চৰকাৰে ইম্ফল চহৰত নুপি লাল স্মাৰক কমপ্লেক্স নিৰ্মাণ কৰিছে, যি চহৰৰ ওচৰতে প্ৰায় ২০০ মিটাৰ দূৰত অৱস্থিত । আজিও বিভিন্ন মহিলা সংগঠনে আগৰ দিনৰ সেই সংগ্রামৰ চেতনা অব্যাহত ৰাখি সমাজিক ন্যায়, শান্তি আৰু একতাৰ বাবে সক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰি অহা দেখা যায় । মেঘাচন্দ্ৰ সিঙে লগতে কয়, "নুপি লাল দিৱস মণিপুৰৰ বাবে কেৱল এক ইতিহাস নহয়-ই হ'ল মাতৃশক্তিৰ বীৰগাথা, অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্ভীক মূর্তিৰূপে ৰখা মণিপুৰী মহিলাৰ জীৱন্ত ঐতিহ্য ।"