দিল্লী-এনচিআৰত বায়ু প্ৰদূষণৰ ভয়াৱহ ৰূপ: চিকিৎসালয়ত বাঢ়িছে শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা

দিল্লী-এনচিআৰত বায়ু প্ৰদূষণৰ ভয়াৱহ ৰূপ: চিকিৎসালয়ত বাঢ়িছে শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা
দীপাৱলীত সৃষ্টি হোৱা বায়ু প্ৰদূষণে বিপদ মাতিছে দিল্লীবাসীলৈ । বৃদ্ধি পাইছে শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা । কি কি সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰিব ?
Published : November 10, 2026 at 9:07 PM IST
নতুন দিল্লী: দীপাৱলী পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো দিল্লী-এনচিআৰত বায়ু প্ৰদূষণে জনসাধাৰণৰ শংকিত কৰি তুলিছে । শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগত ভোগা ৰোগী, শিশু আৰু বৃদ্ধসকলৰ ওপৰত ক্ৰমান্বয়ে অধিক বেয়াৰ দিশলৈ গতি কৰা বায়ুৰ মানদণ্ডৰ আটাইতকৈ বেয়া প্ৰভাৱ পৰিছে ।
সম্প্ৰতি দিল্লীৰ হাস্পতালসমূহত উশাহ লোৱাত কষ্ট পোৱা, কাহ আৰু শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত বিভিন্ন সমস্যা লৈ অহা ৰোগীৰ সংখ্যা বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে । এনে পৰিস্থিতিত চিকিৎসকসকলে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আৰু প্ৰদূষণৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ।
জিলা হাস্পতালত বাঢ়িছে শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ ৰোগীৰ সংখ্যা
নয়ডা জিলা হাস্পতালৰ মুখ্য চিকিৎসা অধীক্ষক ডাঃ অশোক কুমাৰ ঝাই ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত কয় যে প্ৰদূষণৰ বাবে বহু সংখ্যক ৰোগী শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ সমস্যা লৈ হাস্পতাললৈ আহিছে । ইয়াৰ ভিতৰত উশাহ চুটি হোৱা আৰু একেৰাহে কাহ হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যাই আটাইতকৈ বেছি । ৰোগীৰ অৱস্থা চাই তেওঁলোকক নেমুইলাইজাৰ আৰু ইনহেলাৰৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে ।
তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে শিশু আৰু ৫০ বছৰৰ ওপৰৰ লোকসকলৰ বাবে এই প্ৰদূষণ আটাইতকৈ বেছি বিপদজ্জনক । যিসকল লোক আগৰে পৰা হাপানি বা অন্য উশাহ-নিশাহৰ ৰোগত আক্ৰান্ত, তেওঁলোকে এই সময়ছোৱাত অতিৰিক্ত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাটো জৰুৰী ।
প্ৰদূষণৰ পৰা বাচিবলৈ গ্ৰহণ কৰক সাৱধানতা
মুখ্য চিকিৎসা অধীক্ষকগৰাকীয়ে ৰাইজক পৰামৰ্শ দি কয়,"যেতিয়ালৈকে প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা স্বাভাৱিক নহয়, তেতিয়ালৈকে প্ৰয়োজন নহ’লে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ নোলাব । যদি কোনো জৰুৰী কামত বাহিৰলৈ যাবলগীয়া হয়, তেন্তে এটা ভালদৰে ফিট হোৱা N95 মাস্ক অৱশ্যেই ব্যৱহাৰ কৰিব ।" ইয়াৰ উপৰিও তলত উল্লেখ কৰা সাৱধানতাসমূহ অৱলম্বন কৰি আপুনি নিজক সুৰক্ষিত ৰাখিব পাৰে:
- পুৱা আৰু গধূলি ফুৰিবলৈ যোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক: প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বেছি থকাৰ বাবে মুকলি আকাশৰ তলত মৰ্নিং ৱাক, জগিং বা ব্যায়াম কৰা বন্ধ ৰাখক ।
- N95 মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰক: বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁতে সদায় মাস্ক পিন্ধিব । মনত ৰাখিব, সাধাৰণ কাপোৰৰ মাস্কে বতাহত থকা অতি সূক্ষ্ম প্ৰদূষিত কণিকাবোৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষা দিব নোৱাৰে ।
- শিশু আৰু বৃদ্ধসকলৰ বিশেষ যত্ন লওক: তেওঁলোকক প্ৰদূষিত পৰিৱেশৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক আৰু পথৰ কাষত বেছি সময় অতিবাহিত কৰিবলৈ নিদিব ।
- ঘৰৰ খিৰিকীবোৰ বন্ধ ৰাখক: বাহিৰত প্ৰদূষণ বেছি থাকিলে ঘৰৰ দুৱাৰ-খিৰিকী বন্ধ কৰি ৰাখক । বতাহৰ মানদণ্ড উন্নত হ’লেহে খিৰিকীবোৰ মেলিব ।
- ধূমপানৰ পৰা দূৰত থাকক: চিগাৰেট, বিড়ি বা অন্য যিকোনো ধোঁৱাৰ পৰা আঁতৰত থাকক। ঘৰৰ ভিতৰতো কাকো ধূমপান কৰিবলৈ নিদিব ।
- সময়মতে ঔষধ সেৱন কৰক: হাপানি আৰু শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ ৰোগীসকলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি নিজৰ ইনহেলাৰ আৰু অন্যান্য প্ৰয়োজনীয় ঔষধসমূহ সঠিক সময়ত ব্যৱহাৰ কৰি থাকক ।
উশাহ লোৱাত কষ্ট হ’লে অৱহেলা নকৰিব
চিকিৎসকসকলৰ মতে, প্ৰদূষণৰ এই সময়ছোৱাত যদি একেৰাহে কাহ, বুকুত গধুৰ অনুভৱ হোৱা, উশাহ লওঁতে হুইচেল মৰাৰ দৰে শব্দ হোৱা বা উশাহ লোৱাত অধিক কষ্ট পোৱাৰ দৰে লক্ষণ দেখা দিয়ে, তেন্তে পলম নকৰি লগে লগে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাওক । সমস্যা গুৰুতৰ হ’লে লগে লগে হাস্পতাললৈ যাওক । প্ৰদূষণৰ প্ৰভাৱ কম নোহোৱালৈকে সজাগ আৰু সতৰ্ক হৈ থকাটোৱেই হৈছে স্বাস্থ্য সুৰক্ষাৰ একমাত্ৰ উপায় ।