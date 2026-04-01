উৎপাদনত নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ অভিলেখ : পেট্ৰ’লিয়াম মন্ত্ৰী পুৰীয়ে জনালে অভিনন্দন

উৎপাদনত নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ অভিলেখ : পেট্ৰ’লিয়াম মন্ত্ৰী পুৰীয়ে জনালে অভিনন্দন
শোধনাগাৰটোৰ বৰ্তমানলৈকে সৰ্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতাৰ ক্ৰমাগত দ্বিতীয়টো বছৰ, য’ত ইয়াৰ ৰেটেড ক্ষমতা বছৰি ৩০ লাখ মেট্ৰিকটনতকৈ অধিক হৈছে ৷
By ANI
Published : April 1, 2026 at 7:34 PM IST
নতুন দিল্লী: নুমলীগড় শোধনাগাৰ লিমিটেডে ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত অভিলেখ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ বাবে অভিনন্দন জনাই কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰ’লিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰীয়ে ৷ বুধবাৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শোধনাগাৰটোৰ বাবে এয়া অন্যতম ঐতিহাসিক বছৰ বুলি অভিহিত কৰে ।
সামাজিক মাধ্যমত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনোৱা মতে, ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত এন আৰ এলে ৩,১১৩ টি এম টি(হাজাৰ মেট্ৰিক টন) খাৰুৱা তেল প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰিছিল, যিয়ে ১০৩ শতাংশ ক্ষমতা ব্যৱহাৰত কাম কৰিছিল ।
মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰীয়ে শোধনাগাৰটোৰ সামঞ্জস্যপূৰ্ণ কাম-কাজৰ শলাগ লৈ কয় যে একেৰাহে দুবছৰ ধৰি ৰেটেড ক্ষমতাৰ ওপৰত কাম কৰি শোধনাগাৰটোৱে শক্তিশালী কাৰ্যক্ষমতা আৰু নিৰ্ভৰযোগ্যতাক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নুমলীগড় শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষক অভিনন্দন জনাই কয়, ‘‘এটা ঐতিহাসিক বছৰৰ বাবে সমগ্ৰ @NRL_MoPNG কৰ্তৃপক্ষক অভিনন্দন । ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত ৩,১১৩ টি এম টি খাৰুৱা তেল প্ৰক্ৰিয়াকৰণ, ১০৩ শতাংশ ক্ষমতা ব্যৱহাৰ, শোধনাগাৰৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা আৰু একেৰাহে দ্বিতীয় বছৰৰ বাবে এন আৰ এলে ইয়াৰ ৰেটিং ৩ এম এম টি পি এ ক্ষমতাৰ ঊৰ্ধত চলিছে ৷’’
মন্ত্ৰী পুৰীয়ে যথেষ্ঠ পৰিমাণৰ এল পি জি উৎপাদনৰ বৃদ্ধিৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰি কয় যে কেৱল ২০২৬ চনৰ মাৰ্চ মাহত উৎপাদন ২২ শতাংশতকৈ অধিক বৃদ্ধি পাইছে । দেশখনক অতিৰিক্ত যোগানৰ প্ৰয়োজন হোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ত এই বৃদ্ধিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় শক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি শোধনাগাৰটোৰ সঁহাৰিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।
বৰ্তমানলৈকে এল পি জিৰ উপৰিও শোধনাগাৰটোৰ মটৰ স্পিৰিট(এম এছ)ৰ বাৰ্ষিক উৎপাদন সৰ্বাধিক হোৱাৰ লগতে দেশৰ ইন্ধন যোগানৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ অৱদান আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নুমলীগড় শোধনাগাৰক কেৱল অসমৰ এক ঔদ্যোগিক একক নহয় বৰং ভাৰতৰ শক্তি সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা কৌশলগত ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদ বুলি অভিহিত কৰে । শোধনাগাৰটোৰ কাম-কাজে উত্তৰ-পূবক দেশৰ শক্তিখণ্ডৰ এক প্ৰধান চালকলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ বিস্তৃত দৃষ্টিভংগীক প্ৰতিফলিত কৰা বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ব্যক্ত কৰে ।
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পুৰীয়ে এই অগ্ৰগতিৰ কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দৃষ্টিভংগী বুলি উল্লেখ কৰি কয় যে উত্তৰ-পূবৰ শক্তিৰ আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন ভাৰতৰ সামগ্ৰিক শক্তিৰ গাঁথনি শক্তিশালী কৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ ।
‘‘এন আৰ এল কেৱল অসমৰ শোধনাগাৰ নহয়, ই এক কৌশলগত ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদ ৷ ইয়াৰ প্ৰদৰ্শনে উত্তৰ-পূবক ভাৰতৰ শক্তি সুৰক্ষাৰ ইঞ্জিনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দৃষ্টিভংগীক প্ৰতিফলিত কৰে’’ - পুৰীয়ে কয় ৷
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সমগ্ৰ এন আৰ এল দলটোক তেওঁলোকৰ এই কৃতিত্বৰ বাবে অভিনন্দন জনাই ভাষণৰ সামৰণি মাৰে আৰু শোধনাগাৰৰ প্ৰদৰ্শনত নতুন মাপকাঠী নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ভূমিকাক স্বীকাৰ কৰে ।
