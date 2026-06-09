পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ প্ৰশ্নকাকত নিবলৈ ব্যৱহাৰ হ'ব বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টাৰ !

পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ প্ৰশ্নকাকত নিবলৈ ব্যৱহাৰ হ'ব বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টাৰ !
নীট ইউজিৰ পৰীক্ষাক লৈ পুনৰ সাজু হৈছে এনটিএ ৷ দেশজুৰি ২১ জুনত পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব নীট ইউজিৰ পৰীক্ষা ৷
Published : June 9, 2026 at 3:28 PM IST
নতুন দিল্লী: ২১ জুনত পুনৰ দেশজুৰি অনুষ্ঠিত হ'ব নীট ইউজিৰ পৰীক্ষা ৷ সেয়ে আগন্তুক নীট ইউজিৰ পৰীক্ষাৰ সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থা চমুকৈ এনটিএৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ২১ জুনত পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নীট ইউজিৰ পুনৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰশ্নকাকত পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে এনটিএ ৷
এই সন্দৰ্ভত এনটিএৰ এজন বিষয়াই ই টিভি ভাৰতক জনায় যে, পৰীক্ষাত যাতে কোনো খেলিমেলিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰশ্নকাকতসমূহ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ নিবলৈ ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে চিন্তা-চৰ্চা কৰি থকা হৈছে ৷ উল্লেখ্য যে, সোমবাৰে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ অধ্যক্ষতাত আৰু কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান, মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া, শিক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া আৰু এনটিএৰ সঞ্চালক প্ৰধান অভিষেক সিঙৰ লগতে ভিন্ন বিষয়ববীয়াৰ উপস্থিত এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷
চৰকাৰী সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, উচ্চস্তৰীয় বৈঠকতে আগন্তুক নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত পৰিৱহণৰ বাবে আইএএফৰ হেলিকপ্টৰ ব্যৱহাৰৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় ৷ প্ৰশ্নকাকত প্ৰস্তুত আৰু ছপা কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াৰ পৰিবহণ আৰু নিৰাপত্তালৈকে পৰীক্ষা প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতিটো পৰ্যায় শক্তিশালী কৰাৰ ওপৰত আলোচনাত কৰা হয় বুলি সূত্ৰটোৱে জানিবলৈ দিছে ৷
নীটৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলৰ পাছতে পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰীক্ষা যাতে সুকলমে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰি তাৰ বাবে যি ব্যৱস্থাৰ চিন্তা কৰা হৈছে বা আলোচনা কৰা হৈছে সেই সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক অৱগত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি জানিবলৈ দিছে চৰকাৰী সূত্ৰই ৷ ইফালে স্বাস্থ্য বিভাগৰ ৰাজ্যসমূহৰ প্ৰধান সচিব ক্ৰীষ্টিনা জেড চংথুৱে কয় যে, ২৪খন চহৰত ২০৮টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰীক্ষাত প্ৰায় ৭৩ হাজাৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
লগতে পঢ়ক:উজ্জ্বলা যোজনাতো মুদ্ৰাস্ফীতিৰ প্ৰভাৱ ! হ্ৰাস হ’ল ৰাজসাহায্যযুক্ত চিলিণ্ডাৰৰ সংখ্যা