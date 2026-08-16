পৰীক্ষা বাতিলৰ সিদ্ধান্ত, পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব UGC-NET ২০২৬ৰ তিনিটা বিষয়ৰ পৰীক্ষা; NTAৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা

পৰীক্ষা বাতিলৰ সিদ্ধান্ত, পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব UGC-NET ২০২৬ৰ তিনিটা বিষয়ৰ পৰীক্ষা; NTAৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা
আকৌ পৰীক্ষাত বহিব লাগিব ইউজিচি-নেট ২০২৬ৰ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ৷ ৯ আৰু ১০ ছেপ্টেম্বৰত পুনৰ পৰীক্ষা UGC-NET ২০২৬ৰ ৷
Published : August 16, 2026 at 10:31 PM IST
নতুন দিল্লী : ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই চমুকৈ এনটিএৰ বাবে পুনৰবাৰ পৰীক্ষাত বহিব লাগিব ইউজিচি-নেট ২০২৬ৰ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ৷ উল্লেখ্য যে, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই ইউজিচি-নেট(UGC-NET) ২০২৬ৰ জুনিয়ৰ ৰিচাৰ্চ ফেল’শ্বিপ, সহকাৰী অধ্যাপকৰ যোগ্যতা, পিএইচডি কাৰ্যসূচীত নামভৰ্তিৰ বাবে ২২ জুনৰ পৰা ৩০ জুনলৈ ৮৭টা বিষয়ত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছিল ।
কিন্তু ইউজিচি-নেট পৰীক্ষাত ইংৰাজী, বাণিজ্য আৰু সমাজবিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকতসমূহত কিছু প্ৰশ্নৰ বিসংগতি দেখা পোৱা গৈছিল ৷ যাৰ বাবে এই তিনিটা বিষয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত বহিব লাগিব ৷
📢 UGC-NET June 2026 | Important Notice— National Testing Agency (@NTA_Exams) August 16, 2026
NTA had received several complaints about multiple errors in the papers of English, Commerce and Sociology. NTA formed a committee to enquire into and look into these errors and as per the recommendation of the committee, NTA will… pic.twitter.com/oejnlRSe0c
এই সন্দৰ্ভত এনটিএৰ এক বিবৃতি অনুসৰি, "ইংৰাজী, বাণিজ্য আৰু সমাজবিজ্ঞান তিনিটা বিষয়ৰ প্ৰশ্ন কাকতৰ একাধিক ভুল থকা বুলি অভিযোগ লাভ কৰিছিলো । সেই অনুসৰি এনটিএই এই ভুলসমূহৰ তদন্ত আৰু চোৱাচিতা কৰিবলৈ এখন সমিতি গঠন কৰিছিল । সমিতিখনে দেখিলে যে তিনিওখন বিষয়ৰ গৱেষণা পত্ৰত বিশিষ্ট পণ্ডিতসকলৰ নাম ভুল, বিকৃত কিতাপৰ শিৰোনাম, প্ৰশ্নৰ কাণ্ডৰ শব্দৰ ভুল, ব্যাকৰণগত ভুল, লিংগ আৰু সংখ্যাৰ চুক্তিৰ ভুল, বিৰাম চিহ্নৰ ভুল ধৰা পৰিছে ৷"
তেওঁলোকে কয়,"কমিটীয়ে পৰামৰ্শ দিছে যে এটা ন্যায্য আৰু ভুলমুক্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ স্বাৰ্থত এই তিনিখন গৱেষণা পত্ৰ পৰীক্ষা পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰা উচিত । সেয়ে তিনিটা বিষয়ৰ পৰীক্ষা পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰি হ'ব ৷ ইয়াৰ বাবে পৰীক্ষাৰ্থীয়ে দিব নালাগে মাছুল ৷"
এনটিএৰ তৰফৰ পৰা কয়,"৯ আৰু ১০ ছেপ্টেম্বৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ’ব । ইংৰাজী পৰীক্ষা পুৱা ৯ বজাৰ পৰা ১২ বজালৈ, বাণিজ্যিক পৰীক্ষা বিয়লি ৩ বজাৰ পৰা ৬ বজালৈ আৰু সমাজবিজ্ঞান ১০ ছেপ্টেম্বৰত পুৱা ৯ বজাৰ পৰা দুপৰীয়া ১২ বজালৈ হ’ব । চহৰ, কেন্দ্ৰ, আৰু এডমিট কাৰ্ডৰ সবিশেষ এনটিএৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত পৃথকে পৃথকে অৱগত কৰা হ’ব । পুনৰ পৰিচালনাৰ বাবে এই তিনিটা বিষয়ৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ পৰা কোনো অতিৰিক্ত পৰীক্ষা মাচুল লোৱা নহ’ব ।"
লগতে পঢ়ক: ১২ দিনত ভৰি দিলে উম্মে হবিবাৰ অনশন, ৰাহুল গান্ধীক কঠোৰ সমালোচনা