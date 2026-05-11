NEET UG 2026 ত অনিয়মৰ প্ৰতিক্ৰিয়া NTA ৰ: তদন্ত অব্যাহত, শিক্ষাৰ্থীলৈ বিশেষ আহ্বান
যোৱা ৩ মে’ত ভাৰতৰ ৫৫১খন চহৰ আৰু বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ ১৪খন চহৰত অনুষ্ঠিত হয় NEET-UG 2026 পৰীক্ষা । ৭ মে’ত অনিয়মৰ কাৰ্যকলাপ সন্দৰ্ভত অভিযোগ লাভ NTAৰ ।
Published : May 11, 2026 at 4:19 PM IST
নতুন দিল্লী: দেওবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থা (NTA) NEET (UG) 2026 পৰীক্ষাৰ সৈতে অনিয়ম জড়িত থকা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে । ৰাজস্থান বিশেষ অভিযান গোটে (এছ অ’ জি) ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰাৰ পিছতে এই ঘোষণা কৰে NTAই ৷ যোৱা ৩ মে’ত ভাৰতৰ ৫৫১খন চহৰ আৰু বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ ১৪খন চহৰত অনুষ্ঠিত হয় NEET-UG 2026 পৰীক্ষা ।
এক্সৰ এটা পোষ্টত NTAই কয় যে ৩ মে’ৰ পৰীক্ষা সকলো কেন্দ্ৰতে “সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তা প্ৰট’কল”ৰ অধীনত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল । NTA ই কয় যে প্ৰশ্নকাকতসমূহ জিপিএছ ট্ৰেকিংযুক্ত বাহনত কঢ়িওৱা হৈছিল ৷ য’ত অনন্য অনুসৰণযোগ্য ৱাটাৰমাৰ্ক চিনাক্তকৰ্তা আছিল । কেন্দ্ৰীয় নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ পৰা এআই সহায়ক চিচিটিভি নিৰীক্ষণৰ অধীনত পৰীক্ষা হলসমূহত পৰীক্ষা চলিছিল, প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীৰ বায়’মেট্ৰিক পৰীক্ষণ আৰু ৫জি জেমাৰ স্থাপন কৰা হৈছিল ।
সংস্থাটোৱে জনোৱা মতে, ৭ মে’ত পৰীক্ষাগৃহৰ আশে-পাশে অনিয়মৰ কাৰ্যকলাপ সন্দৰ্ভত কথিত অভিযোগ লাভ কৰিছিল । “পৰীক্ষাৰ চাৰিদিন পিছত ২০২৬ চনৰ ৭ মে’ৰ সন্ধিয়া NTA ই পৰীক্ষাগৃহৰ আশে-পাশে কথিত অসৎ কাৰ্যকলাপৰ সন্দৰ্ভত তথ্য লাভ কৰিছিল । এই তথ্যসমূহ NTA ই ২০২৬ চনৰ ৮ মে’ৰ পুৱা কেন্দ্ৰীয় সংস্থাসমূহলৈ স্বতন্ত্ৰ পৰীক্ষণ আৰু প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছিল ।’’ সংস্থাটোৱে কয় ।
NTA ই কয় যে তদন্ত এতিয়াও চলি আছে আৰু সময়ত সংস্থাসমূহে তথ্যসমূহ প্ৰকাশ কৰিব । সংস্থাটোৱে কয়, ‘‘NTA ই তদন্তৰ পূৰ্ব-বিচাৰ নকৰে, ইয়াৰ সম্ভাব্য ফলাফলৰ বৈশিষ্ট্যও প্ৰকাশ নকৰে । তথ্যকে ধৰি সংস্থাসমূহে যিয়েই নিৰ্ধাৰণ কৰে, সেই সন্দৰ্ভত অধিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে ৷ স্বচ্ছভাৱে পৰীক্ষা কৰা হ'ব আৰু প্ৰতিষ্ঠিত পদ্ধতি অনুসৰি প্ৰকাশ কৰা হ'ব ।’’
NEET (UG) 2026 প্ৰাৰ্থী আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক সম্বোধন কৰি NTA ই কয়, ‘‘অতি বৃহৎ সংখ্যক সৎ আকাংক্ষীৰ প্ৰচেষ্টা আৰু সততাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱা নাই । NTA এই ধৰণৰ উদ্বেগ প্ৰতিবেদনে সৃষ্টি কৰিব পৰা সম্পৰ্কে সচেতন, আৰু আমি প্ৰাৰ্থীসকলক অনুৰোধ জনাইছো যে সংস্থাসমূহক তেওঁলোকৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে সময় দিয়া হওক । যিকোনো প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ মন্ত্ৰণালয়ৰ সৈতে আলোচনা কৰি লোৱা হ'ব ।"
NEET UG ভাৰতৰ অন্যতম বৃহৎ স্নাতক প্ৰৱেশ পৰীক্ষা হিচাপে পৰিগণিত হৈ আহিছে । ই দেশৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ভিতৰত এমবিবিএছ, বিডিএছ আৰু অন্যান্য সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা কাৰ্যসূচীত নামভৰ্তিৰ বাবে গে’টৱে হিচাপে কাম কৰে ।
