ETV Bharat / bharat

JEE Main 2027 ৰ বাবে সাজু হওক: ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই প্ৰকাশ কৰিলে পৰীক্ষাৰ অধিসূচনা

অধিসূচনা অনুসৰি ২০২৭ চনৰ ২০ জানুৱাৰীৰ পৰা ২৪ জানুৱাৰীলৈ আৰু পুনৰ ২৮ জানুৱাৰীত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ’ব । অতিৰিক্ত মাচুল দি পলমকৈ কৰিব পাৰিব আবেদন ৷

JEE MAIN 2027
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 25, 2026 at 10:40 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কোটা (ৰাজস্থান) : ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই দেশৰ সৰ্ববৃহৎ অভিযান্ত্ৰিক প্ৰৱেশ পৰীক্ষা যৌথ প্ৰৱেশ পৰীক্ষা মেইন ২০২৭ (জেইই মেইন ২০২৭)ৰ অধিসূচনা প্ৰকাশ কৰিছে ৷

অধিসূচনা অনুসৰি শনিবাৰে নিশাৰ পৰা জে ই ই মেইনৰ বাবে পঞ্জীয়ন আৰম্ভ হৈছিল আৰু ২২ নৱেম্বৰৰ নিশা ১১:৫০ বজালৈকে চলিব ৷ ইয়াৰ পিছত ২৬ নৱেম্বৰলৈকে অতিৰিক্ত মাচুল দি প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন পত্ৰ পূৰণ কৰিব পাৰিব ৷

শিক্ষা বিশেষজ্ঞ দেৱ শৰ্মাই কয় যে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই পৰীক্ষাৰ দিন ঘোষণা কৰিছে ৷ অধিসূচনা অনুসৰি ২০২৭ চনৰ ২০ জানুৱাৰীৰ পৰা ২৪ জানুৱাৰীলৈ আৰু পুনৰ ২৮ জানুৱাৰীত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ পৰীক্ষা মুঠ ৬ দিন চলিব ৷

পুৱা ৯ বজাৰ পৰা দুপৰীয়া ১২ বজালৈ আৰু বিয়লি ৩ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ৬ বজালৈ দুটা শ্বিফ্টত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ বিগত বছৰবোৰৰ দৰে এইবছৰো পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ কম্পিউটাৰ বেছড টেষ্ট (চিবিটি) মোডত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ এইবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক অতিৰিক্ত মাচুল দি আবেদন কৰাৰ সুযোগ দিছে ৷ সেই অনুসৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ২৬ নৱেম্বৰৰ নিশা ১১:৫৯ বজালৈকে অতিৰিক্ত মাচুল জমা দি আবেদন কৰিব পাৰিব ৷ ইয়াৰ পিছত পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ হ’ব ৷

ইয়াৰ উপৰিও ২৭ নৱেম্বৰৰ পৰা ২৯ নৱেম্বৰৰ নিশা ১১:৫০ বজালৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অনলাইন প্ৰ-পত্ৰত সংশোধন কৰাৰ সুযোগ পাব ৷ ইয়াৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই ৩০ ডিচেম্বৰত পৰীক্ষা চহৰ ঘোষণা কৰিব আৰু ১৩ জানুৱাৰী ২০২৭ চনত এডমিট কাৰ্ড প্ৰদান কৰা হ’ব ৷ মাচুল অনলাইনত পৰিশোধ কৰিব লাগিব আৰু ক্ৰেডিট কাৰ্ড, ডেবিট কাৰ্ড, নেট বেংকিং আৰু ইউপিআইৰ জৰিয়তে জমা কৰিব পাৰিব ৷

অভিযান্ত্ৰিক স্নাতক (বি ই) আৰু প্ৰযুক্তি স্নাতক (বি টেক)ত নামভৰ্তিৰ বাবে ১ নং পেপাৰ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হ’ব ৷ গণিত, পদাৰ্থ বিজ্ঞান, আৰু ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ পৰা প্ৰশ্ন কৰা হ’ব ৷ স্থাপত্য শাখাত স্নাতক (BArch)ত নামভৰ্তিৰ বাবে মুঠ ৭৭টা প্ৰশ্ন কৰা হ’ব ৷ এই গৱেষণা পত্ৰখন তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হ’ব ৷

প্ৰথম খণ্ডত (ক খণ্ড) গণিতৰ পৰা ২০টা প্ৰশ্ন থাকিব আৰু দ্বিতীয় খণ্ডত (খ খণ্ড) ৫টা প্ৰশ্ন থাকিব ৷ দ্বিতীয় খণ্ডত ৫০টা প্ৰশ্নৰে গঠিত এপ্টিটুড টেষ্ট থাকিব ৷ তৃতীয় খণ্ডটো হ’ব অংকন পৰীক্ষা, ২টা প্ৰশ্নৰে গঠিত ৷ পৰিকল্পনা স্নাতক কাগজখনত মুঠ ১০০টা প্ৰশ্ন থাকিব ৷

প্ৰথম খণ্ডত (ক খণ্ড) গণিতৰ পৰা ২০টা প্ৰশ্ন থাকিব, আৰু দ্বিতীয় খণ্ডত (খ খণ্ড) ৫টা প্ৰশ্ন থাকিব ৷ দ্বিতীয় খণ্ড এপ্টিটুড টেষ্টত ৫০টা প্ৰশ্ন থাকিব, তৃতীয় খণ্ড প্লেনিংত ২৫টা প্ৰশ্ন থাকিব ৷

লগতে পঢ়ক : JEE Main 2027ৰ পৰীক্ষাৰ তাৰিখ ঘোষণা; ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ কেলেণ্ডাৰ মুকলি এনটিএৰ

জেইই এডভান্সড ২০২৬ৰ ফলাফল ঘোষণা: শীৰ্ষস্থানত উজলিল বিহাৰৰ শুভম কুমাৰ

চহা খেতিয়কৰ দুই পুত্ৰৰ সাফল্যত গাঁৱত আনন্দৰ জোৱাৰ, সম্বৰ্ধনা টিএমপিকেৰ

TAGGED:

JEE MAIN 2027
অভিযান্ত্ৰিক প্ৰৱেশ পৰীক্ষা
যৌথ প্ৰৱেশ পৰীক্ষা মেইন ২০২৭
ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থা
জে ই ই মেইন ২০২৭

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.