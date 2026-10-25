JEE Main 2027 ৰ বাবে সাজু হওক: ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই প্ৰকাশ কৰিলে পৰীক্ষাৰ অধিসূচনা
অধিসূচনা অনুসৰি ২০২৭ চনৰ ২০ জানুৱাৰীৰ পৰা ২৪ জানুৱাৰীলৈ আৰু পুনৰ ২৮ জানুৱাৰীত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ’ব । অতিৰিক্ত মাচুল দি পলমকৈ কৰিব পাৰিব আবেদন ৷
Published : October 25, 2026 at 10:40 AM IST
কোটা (ৰাজস্থান) : ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই দেশৰ সৰ্ববৃহৎ অভিযান্ত্ৰিক প্ৰৱেশ পৰীক্ষা যৌথ প্ৰৱেশ পৰীক্ষা মেইন ২০২৭ (জেইই মেইন ২০২৭)ৰ অধিসূচনা প্ৰকাশ কৰিছে ৷
অধিসূচনা অনুসৰি শনিবাৰে নিশাৰ পৰা জে ই ই মেইনৰ বাবে পঞ্জীয়ন আৰম্ভ হৈছিল আৰু ২২ নৱেম্বৰৰ নিশা ১১:৫০ বজালৈকে চলিব ৷ ইয়াৰ পিছত ২৬ নৱেম্বৰলৈকে অতিৰিক্ত মাচুল দি প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন পত্ৰ পূৰণ কৰিব পাৰিব ৷
শিক্ষা বিশেষজ্ঞ দেৱ শৰ্মাই কয় যে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই পৰীক্ষাৰ দিন ঘোষণা কৰিছে ৷ অধিসূচনা অনুসৰি ২০২৭ চনৰ ২০ জানুৱাৰীৰ পৰা ২৪ জানুৱাৰীলৈ আৰু পুনৰ ২৮ জানুৱাৰীত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ পৰীক্ষা মুঠ ৬ দিন চলিব ৷
Your engineering journey begins today! Registrations for JEE Main 2027 (Session 1) are officially open. आपके इंजीनियरिंग के सपने की शुरुआत आज से! JEE Main 2027 (Session 1) के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। Apply by: 22 Nov 2026 | Visit: https://t.co/tzjI4Xhn0w #NTA #NTAExams #JEEMain #JEEMain2027— National Testing Agency (@NTA_Exams) October 24, 2026
পুৱা ৯ বজাৰ পৰা দুপৰীয়া ১২ বজালৈ আৰু বিয়লি ৩ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ৬ বজালৈ দুটা শ্বিফ্টত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ বিগত বছৰবোৰৰ দৰে এইবছৰো পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ কম্পিউটাৰ বেছড টেষ্ট (চিবিটি) মোডত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ এইবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক অতিৰিক্ত মাচুল দি আবেদন কৰাৰ সুযোগ দিছে ৷ সেই অনুসৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ২৬ নৱেম্বৰৰ নিশা ১১:৫৯ বজালৈকে অতিৰিক্ত মাচুল জমা দি আবেদন কৰিব পাৰিব ৷ ইয়াৰ পিছত পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ হ’ব ৷
ইয়াৰ উপৰিও ২৭ নৱেম্বৰৰ পৰা ২৯ নৱেম্বৰৰ নিশা ১১:৫০ বজালৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অনলাইন প্ৰ-পত্ৰত সংশোধন কৰাৰ সুযোগ পাব ৷ ইয়াৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই ৩০ ডিচেম্বৰত পৰীক্ষা চহৰ ঘোষণা কৰিব আৰু ১৩ জানুৱাৰী ২০২৭ চনত এডমিট কাৰ্ড প্ৰদান কৰা হ’ব ৷ মাচুল অনলাইনত পৰিশোধ কৰিব লাগিব আৰু ক্ৰেডিট কাৰ্ড, ডেবিট কাৰ্ড, নেট বেংকিং আৰু ইউপিআইৰ জৰিয়তে জমা কৰিব পাৰিব ৷
অভিযান্ত্ৰিক স্নাতক (বি ই) আৰু প্ৰযুক্তি স্নাতক (বি টেক)ত নামভৰ্তিৰ বাবে ১ নং পেপাৰ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হ’ব ৷ গণিত, পদাৰ্থ বিজ্ঞান, আৰু ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ পৰা প্ৰশ্ন কৰা হ’ব ৷ স্থাপত্য শাখাত স্নাতক (BArch)ত নামভৰ্তিৰ বাবে মুঠ ৭৭টা প্ৰশ্ন কৰা হ’ব ৷ এই গৱেষণা পত্ৰখন তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হ’ব ৷
প্ৰথম খণ্ডত (ক খণ্ড) গণিতৰ পৰা ২০টা প্ৰশ্ন থাকিব আৰু দ্বিতীয় খণ্ডত (খ খণ্ড) ৫টা প্ৰশ্ন থাকিব ৷ দ্বিতীয় খণ্ডত ৫০টা প্ৰশ্নৰে গঠিত এপ্টিটুড টেষ্ট থাকিব ৷ তৃতীয় খণ্ডটো হ’ব অংকন পৰীক্ষা, ২টা প্ৰশ্নৰে গঠিত ৷ পৰিকল্পনা স্নাতক কাগজখনত মুঠ ১০০টা প্ৰশ্ন থাকিব ৷
প্ৰথম খণ্ডত (ক খণ্ড) গণিতৰ পৰা ২০টা প্ৰশ্ন থাকিব, আৰু দ্বিতীয় খণ্ডত (খ খণ্ড) ৫টা প্ৰশ্ন থাকিব ৷ দ্বিতীয় খণ্ড এপ্টিটুড টেষ্টত ৫০টা প্ৰশ্ন থাকিব, তৃতীয় খণ্ড প্লেনিংত ২৫টা প্ৰশ্ন থাকিব ৷