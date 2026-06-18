নীট ইউজিৰ পুনঃ পৰীক্ষা : প্ৰশ্নকাকত আৰু মূল্যায়ন ব্যৱস্থাৰ আৰ্হি প্ৰকাশ, উৰাবাতৰিত গুৰুত্ব নিদিবলৈ আহ্বান

নীট ইউজিৰ পুনঃ পৰীক্ষা : প্ৰশ্নকাকত আৰু মূল্যায়ন ব্যৱস্থাৰ আৰ্হি প্ৰকাশ, উৰাবাতৰিত গুৰুত্ব নিদিবলৈ আহ্বান
ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই অধিক স্বচ্ছতাৰে নীট ইউজিৰ পুনৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ আশা প্ৰকাশ কৰিছে ৷
Published : June 18, 2026 at 9:03 PM IST
নতুন দিল্লী: চলিত বছৰত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ২১ জুনত নীট ইউজি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ পিছত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল কিছু পৰিমাণে হতাশ হোৱাৰ পিছতো দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে পৰীক্ষাত বহিবলৈ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে ৷
বৃহস্পতিবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই প্ৰশ্নকাকত আৰু মূল্যায়ন ব্যৱস্থাৰ আৰ্হিকে ধৰি প্ৰয়োজনীয় কিছু তথ্য প্ৰকাশ কৰে ৷ সমগ্ৰ পৰীক্ষাটো স্বচ্ছতাৰে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই গুৰুত্ব আৰোপ কৰা দেখা গৈছে ৷
সামাজিক মাধ্যম এক্সত প্ৰকাশিত এটা পোষ্টত সংস্থাটোৱে এনেদৰে উল্লেখ কৰে, ‘‘নীট ইউজি ২০২৬ পৰীক্ষাৰ বাবে মাজত মাত্ৰ তিনিটা দিনহে বাকী আছে । প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থী, যিয়ে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰাৰ লগতে পৰীক্ষাৰ বাবে ভালদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছে, এতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰচেষ্টাক বিশ্বাসত লোৱাৰ সময় । শান্তভাৱে থাকক, পৰ্যাপ্ত জিৰণি লওক আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ শ্ৰেষ্ঠখিনি উজাৰি দিয়াত মনোনিৱেশ কৰক । আপোনালোকৰ পৰা সেইটোৱেই আশা কৰা হৈছে ।’’
📌 A message to our students— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 18, 2026
The NEET UG 2026 examination is just three days away.
To every candidate: you have worked hard, you have prepared, and now is the time to trust your effort. Stay calm, rest well, and focus on doing your best. That is all that is asked of you.
The…
উল্লেখ্য যে, প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ পিছত বিগত ৩ মে’ত অনুষ্ঠিত হোৱা নীট ইউজি পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছিল ৷ যাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই একেটা পৰীক্ষা পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ দিন নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ৷
পৰীক্ষণ সংস্থাটোৰ মতে, নীট ইউজি পুনঃ পৰীক্ষাত মুঠ ১৮০ টা প্ৰশ্নৰ বিপৰীতে মুঠ সৰ্বাধিক ৭২০ নম্বৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা থাকিব । এই পৰীক্ষাই পদাৰ্থ বিজ্ঞান, ৰসায়ন বিজ্ঞান আৰু জীৱবিজ্ঞানৰ দৰে তিনিটা বিষয়ক সামৰি ল’ব ।
পৰীক্ষাটোত পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ ৪৫ টা প্ৰশ্নৰ বিপৰীতে থাকিব মুঠ ১৮০ নম্বৰ ৷ আনহাতে, ৰসায়ন বিজ্ঞানতো পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ দৰে নম্বৰৰ একে ব্যৱস্থা থাকিব ৷ বাকী জীৱবিজ্ঞানৰ ৯০ টা প্ৰশ্নৰ বিপৰীতে ৩৬০ নম্বৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ৷ তিনিওটা বিষয় মিলি পৰীক্ষাটোত মুঠ ১৮০ টা প্ৰশ্নৰ বিপৰীতে ৭২০ নম্বৰ থাকিব ৷
One examination. One fair field.— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 18, 2026
NEET UG 2026 brings a balanced structure across Physics, Chemistry and Biology, helping candidates approach the examination with clarity and confidence.#NTA #NTAUpdate #NTAExams #NEETUG2026 #ExamAwareness pic.twitter.com/H416AMj2Rg
আনহাতে, নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থাও প্ৰযোজ্য থাকিব । প্ৰতিটো শুদ্ধ উত্তৰৰ বাবদ চাৰি নম্বৰ লাভ কৰাৰ লগতে প্ৰতিটো ভুল উত্তৰৰ বাবদ এক নম্বৰকৈ কৰ্তন কৰা হ’ব ৷ উত্তৰ অবিহনে কোনো প্ৰশ্নত নম্বৰ দিয়া নহয় বুলি সংস্থাটোৱে সদৰী কৰিছে ৷
পৰীক্ষালৈ মাজত মাথোঁ দুটা দিন বাকী থকা অৱস্থাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সামাজিক মাধ্যমত বিয়পি পৰা যিকোনো ভুৱা খবৰ বা উৰাবাতৰিত ভোল নাযাবলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাটোৱে আহ্বান জনাইছে ৷
সংস্থাটোৱে কয়, ‘‘এক শক্তিশালী আৰু বহুস্তৰীয় সুৰক্ষা ব্যৱস্থা স্থাপন কৰা হৈছে । যিকোনো অনিয়মৰ সৈতে কঠোৰভাৱে মোকাবিলা কৰা হ’ব ৷ ইয়াৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে সৎ, কঠোৰ আৰু পৰিশ্ৰমী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা ।’’ বিগত সময়ত প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ পিছত পৰীক্ষা বাতিল কৰাটো এক কঠিন সিদ্ধান্ত আছিল বুলি সংস্থাটোৱে জনাইছে ৷
এইবাৰৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰশ্নকাকতৰ গাঁথনি এনেভাৱে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যাতে অনায়াসে ইয়াক সমাধান কৰিব পাৰে ৷ পদাৰ্থ বিজ্ঞান আৰু ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ দৰে চিকিৎসা সেৱাৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ হেতুকে জীৱবিজ্ঞানক অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । আনহাতে, পৰীক্ষাৰ পিছত প্ৰশ্নকাকতখন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ঘৰলৈ নিব পাৰিব বুলিও সংস্থাটোৱে জানিবলৈ দিছে ৷
দেশৰ সৰ্ববৃহৎ চিকিৎসা সেৱাৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষা নীটে এমবিবিএছ, বিডিএছ, বিএএমএছ, বিএইচএমছ, বিইউএমছ, বিএছএমছ আৰু অন্যান্য চিকিৎসা পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ বাবে যোগ্যতা আহৰণত সহায় কৰে । চৰকাৰী আৰু বে-চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহত আসন লাভৰ বাবে প্ৰতি বছৰে এই পৰীক্ষাত লাখ লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অৱতীৰ্ণ হয় । এই পৰীক্ষাৰ সৈতে জড়িত যিকোনো তথ্যৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই নিয়মীয়াকৈ ৱেবছাইট পৰীক্ষা কৰিবলৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পৰামৰ্শ দিছে ।
লগতে পঢ়ক: চিআইএছএফ নহয়, এইবাৰ শৰীৰ স্কেনাৰ; ভাৰতীয় বিমানবন্দৰবোৰত নতুন সংযোজন