ETV Bharat / bharat

নীট ইউজিৰ পুনঃ পৰীক্ষা : প্ৰশ্নকাকত আৰু মূল্যায়ন ব্যৱস্থাৰ আৰ্হি প্ৰকাশ, উৰাবাতৰিত গুৰুত্ব নিদিবলৈ আহ্বান

ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই অধিক স্বচ্ছতাৰে নীট ইউজিৰ পুনৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ আশা প্ৰকাশ কৰিছে ৷

NEET UG 2026 Re Exam
নিজৰ ৰোল নম্বৰ বিচাৰি থকাৰ মুহূৰ্তত নীট পৰীক্ষাৰ এগৰাকী ছাত্ৰী (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 18, 2026 at 9:03 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: চলিত বছৰত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ২১ জুনত নীট ইউজি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ পিছত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল কিছু পৰিমাণে হতাশ হোৱাৰ পিছতো দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে পৰীক্ষাত বহিবলৈ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে ৷

বৃহস্পতিবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই প্ৰশ্নকাকত আৰু মূল্যায়ন ব্যৱস্থাৰ আৰ্হিকে ধৰি প্ৰয়োজনীয় কিছু তথ্য প্ৰকাশ কৰে ৷ সমগ্ৰ পৰীক্ষাটো স্বচ্ছতাৰে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই গুৰুত্ব আৰোপ কৰা দেখা গৈছে ৷

সামাজিক মাধ্যম এক্সত প্ৰকাশিত এটা পোষ্টত সংস্থাটোৱে এনেদৰে উল্লেখ কৰে, ‘‘নীট ইউজি ২০২৬ পৰীক্ষাৰ বাবে মাজত মাত্ৰ তিনিটা দিনহে বাকী আছে । প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থী, যিয়ে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰাৰ লগতে পৰীক্ষাৰ বাবে ভালদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছে, এতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰচেষ্টাক বিশ্বাসত লোৱাৰ সময় । শান্তভাৱে থাকক, পৰ্যাপ্ত জিৰণি লওক আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ শ্ৰেষ্ঠখিনি উজাৰি দিয়াত মনোনিৱেশ কৰক । আপোনালোকৰ পৰা সেইটোৱেই আশা কৰা হৈছে ।’’

উল্লেখ্য যে, প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ পিছত বিগত ৩ মে’ত অনুষ্ঠিত হোৱা নীট ইউজি পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছিল ৷ যাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই একেটা পৰীক্ষা পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ দিন নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ৷

পৰীক্ষণ সংস্থাটোৰ মতে, নীট ইউজি পুনঃ পৰীক্ষাত মুঠ ১৮০ টা প্ৰশ্নৰ বিপৰীতে মুঠ সৰ্বাধিক ৭২০ নম্বৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা থাকিব । এই পৰীক্ষাই পদাৰ্থ বিজ্ঞান, ৰসায়ন বিজ্ঞান আৰু জীৱবিজ্ঞানৰ দৰে তিনিটা বিষয়ক সামৰি ল’ব ।

পৰীক্ষাটোত পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ ৪৫ টা প্ৰশ্নৰ বিপৰীতে থাকিব মুঠ ১৮০ নম্বৰ ৷ আনহাতে, ৰসায়ন বিজ্ঞানতো পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ দৰে নম্বৰৰ একে ব্যৱস্থা থাকিব ৷ বাকী জীৱবিজ্ঞানৰ ৯০ টা প্ৰশ্নৰ বিপৰীতে ৩৬০ নম্বৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ৷ তিনিওটা বিষয় মিলি পৰীক্ষাটোত মুঠ ১৮০ টা প্ৰশ্নৰ বিপৰীতে ৭২০ নম্বৰ থাকিব ৷

আনহাতে, নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থাও প্ৰযোজ্য থাকিব । প্ৰতিটো শুদ্ধ উত্তৰৰ বাবদ চাৰি নম্বৰ লাভ কৰাৰ লগতে প্ৰতিটো ভুল উত্তৰৰ বাবদ এক নম্বৰকৈ কৰ্তন কৰা হ’ব ৷ উত্তৰ অবিহনে কোনো প্ৰশ্নত নম্বৰ দিয়া নহয় বুলি সংস্থাটোৱে সদৰী কৰিছে ৷

পৰীক্ষালৈ মাজত মাথোঁ দুটা দিন বাকী থকা অৱস্থাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সামাজিক মাধ্যমত বিয়পি পৰা যিকোনো ভুৱা খবৰ বা উৰাবাতৰিত ভোল নাযাবলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাটোৱে আহ্বান জনাইছে ৷

সংস্থাটোৱে কয়, ‘‘এক শক্তিশালী আৰু বহুস্তৰীয় সুৰক্ষা ব্যৱস্থা স্থাপন কৰা হৈছে । যিকোনো অনিয়মৰ সৈতে কঠোৰভাৱে মোকাবিলা কৰা হ’ব ৷ ইয়াৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে সৎ, কঠোৰ আৰু পৰিশ্ৰমী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা ।’’ বিগত সময়ত প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ পিছত পৰীক্ষা বাতিল কৰাটো এক কঠিন সিদ্ধান্ত আছিল বুলি সংস্থাটোৱে জনাইছে ৷

এইবাৰৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰশ্নকাকতৰ গাঁথনি এনেভাৱে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যাতে অনায়াসে ইয়াক সমাধান কৰিব পাৰে ৷ পদাৰ্থ বিজ্ঞান আৰু ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ দৰে চিকিৎসা সেৱাৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ হেতুকে জীৱবিজ্ঞানক অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । আনহাতে, পৰীক্ষাৰ পিছত প্ৰশ্নকাকতখন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ঘৰলৈ নিব পাৰিব বুলিও সংস্থাটোৱে জানিবলৈ দিছে ৷

দেশৰ সৰ্ববৃহৎ চিকিৎসা সেৱাৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষা নীটে এমবিবিএছ, বিডিএছ, বিএএমএছ, বিএইচএমছ, বিইউএমছ, বিএছএমছ আৰু অন্যান্য চিকিৎসা পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ বাবে যোগ্যতা আহৰণত সহায় কৰে । চৰকাৰী আৰু বে-চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহত আসন লাভৰ বাবে প্ৰতি বছৰে এই পৰীক্ষাত লাখ লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অৱতীৰ্ণ হয় । এই পৰীক্ষাৰ সৈতে জড়িত যিকোনো তথ্যৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই নিয়মীয়াকৈ ৱেবছাইট পৰীক্ষা কৰিবলৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পৰামৰ্শ দিছে ।

লগতে পঢ়ক: চিআইএছএফ নহয়, এইবাৰ শৰীৰ স্কেনাৰ; ভাৰতীয় বিমানবন্দৰবোৰত নতুন সংযোজন

TAGGED:

নীট পৰীক্ষাৰ আৰ্হি
NEET UG 2026 RE EXAM
ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থা
২১ জুনত নীট ইউজি পৰীক্ষা
NEET UG 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.