এনটিএৰ ৪৭ গৰাকী বিষয়াক চাকৰিৰ পৰা অপসাৰণ
সমগ্ৰ দেশতে নীট ইউ-জি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক লৈ প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ মাজতে এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মোদী চৰকাৰে ৷
By ANI
Published : July 24, 2026 at 10:55 PM IST
নতুন দিল্লী: দেশজোৰা উত্তাল প্ৰতিবাদৰ মাজতে মোদী চৰকাৰৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত ৷ নীট ইউ-জি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক কেন্দ্ৰ কৰি চলি থকা বিতৰ্কৰ মাজতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থা চমুকৈ এনটিএৰ ৪৭ গৰাকী বিষয়াক চাকৰিৰ পৰা অপসাৰণ কৰা হৈছে ৷ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ লগতে পৰীক্ষা ব্যৱস্থাত হোৱা অনিয়মৰ গুৰুতৰ অভিযোগত নাম সাঙোৰ খোৱা এনটিএৰ ৪৭ গৰাকী বিষয়া-কৰ্মচাৰীক তাৎক্ষণিকভাৱে চাকৰিৰ পৰা অপসাৰণ কৰা হৈছে বুলি সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ।
অপসাৰণ কৰা একাংশ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে আইনী আৰু অপৰাধমূলক গোচৰ ৰুজু কৰা হ’ব । উল্লেখ্য যে, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই জেইই, নীট আৰু চিইউইটিকে ধৰি কমেও ২০ টাকৈ ভিন্নধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰে । পৰৱৰ্তী এমাহৰ ভিতৰত এনটিএৰ পুনৰ্গঠন সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি সূত্ৰসমূহে লগতে ইংগিত দিছে ৷
নীট ইউ-জি আৰু অন্যান্য কেইবাটাও বৃহৎ বৃহৎ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা সন্দৰ্ভত বিগত কিছুদিনৰে পৰা দেশজুৰি প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হৈছে । সমগ্ৰ দেশৰ লাখ লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু বিভিন্ন সংগঠনে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ।
Sources- "National Testing Agency has terminated 47 officials from their service. Legal and criminal actions will also be taken against some of these officials. This is part of a complete overhaul of NTA that has been in controversy over paper leaks." pic.twitter.com/zz2mcGIqQp— ANI (@ANI) July 24, 2026
বিশেষকৈ ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত এমাহৰো অধিক সময় ৰাজধানী দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু যুৱক-যুৱতীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে । শেহতীয়াকৈ অনশনৰ অন্ত পেলোৱা ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকে আৰু সমাজকৰ্মী সোণম ৱাংচুকৰ নেতৃত্বত ২০ জুলাইত সংসদ অভিমুখে কৰা যাত্ৰাৰ সময়ত প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হোৱাত এই প্ৰতিবাদ তীব্ৰতৰ হৈ পৰে ।
পৰীক্ষা ব্যৱস্থাত সংস্কাৰ সাধন কৰা আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰাটোৱে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতিবাদৰ প্ৰাথমিক দাবী । বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই সন্দৰ্ভত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস দিছিল । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ মাত্ৰ কেইঘণ্টামানৰ পিছতে শুকুৰবাৰে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ সৈতে জড়িতসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ শাস্তি নিশ্চিত কৰিবলৈ এখন খচৰা বিধেয়কত অনুমোদন জনায় । সম্প্ৰতি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৪৭ গৰাকী এনটিএৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰীক চাকৰিৰ পৰা অপসাৰণ কৰাৰ দৰে বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: পঁইতাচোৰাই গলাব নোৱাৰিলে চৰকাৰৰ মন; ধৰ্মেন্দ্ৰৰ পদত্যাগেই আলোচনাৰ গতিৰোধক