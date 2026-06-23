CUET UG 2026ৰ ফলাফল ঘোষণা এনটিএৰ; স্ক'ৰকাৰ্ড কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব জানক?
এনটিএয়ে মঙলবাৰে CUET UG 2026ৰ ফলাফল ঘোষণা কৰে । পৰীক্ষাৰ্থীসকলে এতিয়া স্ক’ৰকাৰ্ড ডাউনলোড কৰি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত নামভৰ্তিৰ পদ্ধতি আৰম্ভ কৰিব পাৰিব ।
By PTI
Published : June 23, 2026 at 5:13 PM IST
নতুন দিল্লী : অৱশেষত সমগ্ৰ দেশৰ লাখ লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল । মঙলবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষা সংস্থাই (National Testing Agency, NTA) কমন ইউনিভাৰ্ছিটী এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট (Common University Entrance Test Undergraduate, CUET UG) ২০২৬ৰ ফলাফল ঘোষণা কৰে ।
আনহাতে, ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে কেন্দ্ৰীয় আৰু অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ স্নাতক কাৰ্যসূচীৰ বাবে নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায় আৰম্ভ হৈছে ।
পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা পৰীক্ষাৰ্থীসকলে এতিয়া এনটিএৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট: cuet.nta.nic.in ৰ পৰা নিজৰ স্ক’ৰকাৰ্ড পৰীক্ষা কৰি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ।
এনটিএৰ তথ্য অনুসৰি, CUET UG 2026ৰ বাবে মুঠ ১৫,৬৮,৮৬৭ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পঞ্জীয়ন কৰাৰ বিপৰীতে ১১,৬৪,০৯৮ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । ফলাফলৰ সৈতে এনটিএয়ে পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত লাভ কৰা নম্বৰো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে । এইবোৰ ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ শিক্ষাবৰ্ষৰ বাবে স্নাতক পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ বাবে ইয়াৰ অন্তৰ্গত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহক প্ৰদান কৰা হ’ব ।
CUET UG 2026ৰ ফলাফল আৰু স্ক'ৰকাৰ্ড কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব
পৰীক্ষাৰ্থীসকলে তলৰ পদক্ষেপসমূহ অনুসৰণ কৰি তেওঁলোকৰ স্ক’ৰকাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰে :
- CUET অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ যাওক : cuet.nta.nic.in
- হোমপেজত উপলব্ধ CUET UG 2026 ৰ ফলাফলৰ লিংকত ক্লিক কৰক
- আপোনাৰ আবেদন নম্বৰ আৰু জন্ম তাৰিখ/পাছৱৰ্ড দিয়ক
- সবিশেষ তথ্য প্ৰদান দিয়ক
- আপোনাৰ স্ক’ৰকাৰ্ড পৰ্দাত ওলাব
- ভৱিষ্যতে নামভৰ্তি আৰু পৰামৰ্শ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে পিডিএফ ডাউনলোড কৰি সংৰক্ষণ কৰক
নামভৰ্তি সম্পৰ্কীয় আনুষ্ঠানিকতাৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক স্ক’ৰকাৰ্ডৰ ছপা কপি ৰাখিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।
উল্লেখ্য যে এই পৰীক্ষা প্ৰায় ১৯ দিন অনুষ্ঠিত হৈছিল ।
CUET UG 2026 কম্পিউটাৰ বেছড টেষ্ট (CBT) মোডত ১১ মে’ৰ পৰা ৩১ মে’ৰ ভিতৰত আৰু ৬ আৰু ৭ জুনত অনুষ্ঠিত হৈছিল । ১৯ দিন আৰু ৩৫টা শ্বিফটত অনুষ্ঠিত এই পৰীক্ষাটো দেশৰ ভিতৰতে অনুষ্ঠিত অন্যতম বৃহৎ প্ৰৱেশ পৰীক্ষা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।