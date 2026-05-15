ETV Bharat / bharat

NEET UG 2026: ২১ জুনত অনুষ্ঠিত হ’ব পুনৰ পৰীক্ষা, NTA ৰ ঘোষণা

২০২৬ৰ ২১ জুন, দেওবাৰে NEET UG ২০২৬ পুনৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ’ব ।

NEET UG 2026
প্ৰতিনিধিমূলক ফটো (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 15, 2026 at 10:32 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : দেশৰ সৰ্ববৃহৎ চিকিৎসা প্ৰৱেশ পৰীক্ষা NEET (UG) ২০২৬ ৰ নতুন তাৰিখ ঘোষণা । শুকুৰবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই ঘোষণা কৰে যে ২০২৬ চনৰ ২১ জুন দেওবাৰে NEET UG 2026 পুনৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ’ব ।

এনটিএ (National Testing Agency চমুকৈ NTA)-এ এক্সৰ এটা পোষ্টত এই কথা সদৰী কৰে ৷ NTA-এ কয়, "ভাৰত চৰকাৰৰ অনুমোদন সাপেক্ষে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই NEET-UG 2026 ৰ পুনৰ পৰীক্ষা ২১ জুন, ২০২৬ দেওবাৰে অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । প্ৰাৰ্থী আৰু অভিভাৱকসকলক কেৱল এনটিএৰ চৰকাৰী মাধ্যমকহে বিশ্বাস কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে ।"

সবিশেষ কিছু সময়ৰ পাছত...

TAGGED:

চিকিৎসা প্ৰৱেশ পৰীক্ষা
ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থা
সৰ্ববৃহৎ চিকিৎসা প্ৰৱেশ পৰীক্ষা
NEET UG 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.