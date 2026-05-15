NEET UG 2026: ২১ জুনত অনুষ্ঠিত হ’ব পুনৰ পৰীক্ষা, NTA ৰ ঘোষণা
২০২৬ৰ ২১ জুন, দেওবাৰে NEET UG ২০২৬ পুনৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ’ব ।
Published : May 15, 2026 at 10:32 AM IST
নতুন দিল্লী : দেশৰ সৰ্ববৃহৎ চিকিৎসা প্ৰৱেশ পৰীক্ষা NEET (UG) ২০২৬ ৰ নতুন তাৰিখ ঘোষণা । শুকুৰবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই ঘোষণা কৰে যে ২০২৬ চনৰ ২১ জুন দেওবাৰে NEET UG 2026 পুনৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ’ব ।
এনটিএ (National Testing Agency চমুকৈ NTA)-এ এক্সৰ এটা পোষ্টত এই কথা সদৰী কৰে ৷ NTA-এ কয়, "ভাৰত চৰকাৰৰ অনুমোদন সাপেক্ষে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই NEET-UG 2026 ৰ পুনৰ পৰীক্ষা ২১ জুন, ২০২৬ দেওবাৰে অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । প্ৰাৰ্থী আৰু অভিভাৱকসকলক কেৱল এনটিএৰ চৰকাৰী মাধ্যমকহে বিশ্বাস কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে ।"
NEET (UG) 2026 — Examination Date Announced— National Testing Agency (@NTA_Exams) May 15, 2026
The National Testing Agency, with the approval of the Government of India, has scheduled the re-examination of NEET (UG) 2026 on Sunday, 21 June 2026.
Candidates and parents are requested to rely only on the official channels of NTA.…
