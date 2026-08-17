এনটিএৰ অধ্যক্ষৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ এনএছইউআই-এছএফআইৰ
এনএছইউআই, সৰ্বভাৰতীয় ছাত্ৰ সন্থা, এছএফআইৰ প্ৰতিবাদ ৷ এনটিএৰ অধ্যক্ষৰ পদত্যাগৰ দাবী উত্থাপন প্ৰতিবাদকাৰীৰ ৷
Published : August 17, 2026 at 7:38 PM IST
নতুন দিল্লী : দেওবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই চমুকৈ এনটিএয়ে ইউজিচি-নেট (UGC-NET) ২০২৬ৰ তিনিটা বিষয়ৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছে বুলি ঘোষণা কৰাৰ পাছতে সোমবাৰে ভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনসমূহে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৷ সোমবাৰে এনএছইউআই, সৰ্বভাৰতীয় ছাত্ৰ সন্থা, এছএফআইৰ এটা দলে এনটিএৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি, এনটিএৰ অধ্যক্ষৰ পদত্যাগৰ দাবী উত্থাপন কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, জুনিয়ৰ ৰিচাৰ্চ ফেল’শ্বিপ, সহকাৰী অধ্যাপকৰ যোগ্যতা, পিএইচডি কাৰ্যসূচীত নামভৰ্তিৰ বাবে ২২ জুনৰ পৰা ৩০ জুনলৈ ৮৭টা বিষয়ত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছিল । কিন্তু ইউজিচি-নেট পৰীক্ষাত ইংৰাজী, বাণিজ্য আৰু সমাজবিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকতসমূহত কিছু প্ৰশ্নৰ বিসংগতি দেখা পোৱা গৈছিল ৷ যাৰ বাবে এই তিনিটা বিষয়ৰ পৰীক্ষা পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বুলি এনটিএয়ে ঘোষণা কৰিছিল ৷
এনএছইউআইৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি বিনোদ জাখৰে অভিযোগ কৰে, "পৰীক্ষা ব্যৱস্থাত বাৰে বাৰে ব্যৰ্থ হোৱাটোৱে বিজেপি আৰু আৰএছএছৰ প্ৰত্যক্ষ ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপৰ প্ৰতিফলন ঘটায় ৷ যাৰ ফলত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ প্ৰতি বিশ্বাসযোগ্যতা হেৰাই গৈছে । এনটিএয়ে সময়ে সময়ে অনুষ্ঠিত কৰা বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ বহু পৰীক্ষা বাতিল কৰিব লগা হৈছে । যাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীৰ মনোবল হেৰাই গৈছে ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"এনটিএ বন্ধ কৰি এনটিএৰ অধ্যক্ষই শীঘ্ৰে পদত্যাগ কৰিব লাগে । এনটিএয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কষ্ট বুজি নাপায় ৷ সেয়ে এনটিএ নিষিদ্ধ নোহোৱালৈকে আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ন্যায় নোপোৱালৈকে আমি এই যুঁজখন অব্যাহত ৰাখিম ।" প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰি সৰ্বভাৰতীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বই কয়," ইউজিচি-নেট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছে সেয়ে তদন্ত কৰিব লাগে ৷"
এনটিএৰ কাম-কাজক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি এছএফআইৰ নেতৃত্বই দাবী কৰে, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতত প্ৰভাৱ পেলোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে এনে পৰিস্থিতি গ্ৰহণযোগ্য নহয় । পৰীক্ষা ব্যৱস্থাত অধিক স্বচ্ছতাৰ প্ৰয়োজন ৷
লগতে পঢ়ক: প্ৰতিবাদী শিক্ষাৰ্থীক ব্যক্তিগতভাৱে সাক্ষাৎ কৰিবলৈ হেমন্ত ছোৰেণক আহ্বান ৰাহুল গান্ধীৰ