ETV Bharat / bharat

ৰামোজী ফিল্ম চিটীত এন এছ জিৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযানৰ আখৰা

তিনি ঘণ্টাতকৈ অধিক সময়ৰ ধৰি চলা অনুশীলনত পণবন্দীক উদ্ধাৰ, কে-৯ স্কোৱাড নিয়োগ, সন্দেহযুক্ত বিস্ফোৰক নিষ্ক্রিয় কৰাকে ধৰি একাধিক পৰ্যায়ৰ অনুশীলন কৰা হয় ।

RAMOJI FILM CITY
ৰামোজী ফিল্ম চিটীত এন এছ জিৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 19, 2026 at 2:46 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : শুকুৰবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা বাহিনীৰ ২৮ নং বিশেষ কম্পোজিট গ্ৰুপ হায়দৰাবাদৰ কমাণ্ডোসকলে ৰামোজী ফিল্ম চিটীত তিনি ঘণ্টাৰো অধিক সময় ধৰি ম’ক ড্ৰিল চলাই নিজৰ আকৰ্ষণীয় সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী প্ৰস্তুতি প্ৰদৰ্শন কৰে ৷

এই অনুশীলনে এক জটিল সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পৰিস্থিতি পুনৰ সৃষ্টি কৰিছিল, য’ত কৰ্মচাৰীসকলে কাম কৰি থকা সময়ত অস্ত্ৰধাৰী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে দুটা অট্টালিকা নিজৰ জিম্মাত লৈছিল ৷ এই চিমুলেটেড অভিযানত এন এছ জি কমাণ্ডোৱে অট্টালিকাত প্ৰৱেশ কৰা, পণবন্দীক উদ্ধাৰ কৰা, কৌশলগত অভিযান, কে-৯ (কুকুৰ স্কোৱাড নিয়োগ), সন্দেহযুক্ত বিস্ফোৰক নিষ্ক্রিয় কৰাকে ধৰি একাধিক পৰ্যায় সম্পন্ন কৰিছিল ৷

RAMOJI FILM CITY
ৰামোজী ফিল্ম চিটীত এন এছ জিৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান (ETV Bharat)

তেলেংগানা আৰক্ষীৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান শাখা (অক্টোপাছ)ৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত এই অনুশীলনত ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ নিৰাপত্তা আৰু জৰুৰীকালীন সঁহাৰিৰ দলো জড়িত আছিল ৷

কমাণ্ডো নামি আহে, অট্টালিকাবোৰত কৌশলগত অভিযান আৰম্ভ হয়

এন এছ জিৰ কমাণ্ডোসকলে চিমুলেটেড টাৰ্গেট বিল্ডিঙৰ ফালে আগবাঢ়ি গৈ নিৰ্দিষ্ট প্ৰৱেশ পদ্ধতিৰ অভ্যাসৰ জৰিয়তে অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷ কিছুমান আটাইতকৈ দৰ্শনীয় দৃশ্যৰ ভিতৰত আছিল ৰেপেলিং, দেৱালত খোজকঢ়া আৰু চিগনেচাৰ ‘স্পাইডাৰমেন’ কৌশলৰ প্ৰদৰ্শন, য'ত কমাণ্ডোৱে বিভিন্ন দিশৰ পৰা অট্টালিকাটোত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ গঠন কৰিছিল ৷

ইয়াৰ পিছত কমাণ্ডো অট্টালিকাৰ ভিতৰলৈ যায়, য’ত এন এছ জিৰ দলসমূহে ওপৰৰ পৰা তললৈ এটাৰ পাছত আনটো মহলাত আবদ্ধ কৰ্মচাৰীসকলক উদ্ধাৰ কৰে ৷ কমাণ্ডোসকলে চিৰি আৰু ভিতৰৰ অংশত বিশেষ সঁজুলি আৰু সমন্বিত কৌশলগত পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি আন্ধাৰত এক অনুকৰণীয় ভাবুকিৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে আগবাঢ়িছিল ৷

এই ক্ৰম ২৮টা বিশেষ সংমিশ্ৰিত গোটক অট্টালিকাৰ ভিতৰত মুখামুখি যুদ্ধ আৰু বিদ্ৰোহ বিৰোধী পদ্ধতিৰ অনুশীলন কৰিবলৈ এক বাস্তৱসন্মত পৰিৱেশ প্ৰদান কৰিছিল ৷

কে-৯ৰ যোগদান

অনুশীলনৰ আন এটা পৰ্যায়ত বিশেষভাৱে প্ৰশিক্ষিত এন এছ জি এছাল্ট কে-৯ (ডগ স্কোৱাড) নিয়োগ কৰা হৈছিল ৷ কে-৯ দলটোৱে কমাণ্ডো দলৰ সৈতে মিলি কাম কৰিছিল ৷

ম’ক ড্ৰিলৰ অন্তিম পৰ্যায়ত সম্ভাব্য বিস্ফোৰক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰা হয় ৷ সাম্ভাব্য স্থানত চিমুলেটেড বিস্ফোৰক থকা এটা সন্দেহজনক বেগ উদ্ধাৰ কৰা হয় আৰু বোমাটো নিষ্কিয় কৰিবলৈ ৰিম’ট অপাৰেটেড বাহন (আৰ অ’ ভি) ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ৷

RFC নিৰাপত্তা দলৰ অংশগ্ৰহণ

২৮ নং স্পেচিয়েল কম্পোজিট গ্ৰুপে কৌশলগত অনুশীলনৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত থাকিলেও এই অনুশীলনে ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ সুৰক্ষা দলেও অংশগ্ৰহণ কৰে ৷

কমাণ্ড এণ্ড কণ্ট্ৰল ৰূম, নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আৰু জৰুৰীকালীন সঁহাৰি দলৰ কৰ্মীসকলে এই অনুশীলনত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকে জৰুৰীকালীন পদ্ধতি আৰু সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী বিশেষ বাহিনীৰ সৈতে কেনেকৈ সমন্বয় স্থাপন কৰিব লাগে সেই বিষয়ে জানিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিছিল ৷

প্ৰায় ২০০০ একৰ ভূমিত বিস্তৃত ৰামোজী ফিল্ম চিটী কেম্পাছত এই অনুশীলন চলোৱা হৈছিল ৷

বিশেষ ক্ষমতাৰ প্ৰস্তুতি, সমন্বয়, আৰু প্ৰদৰ্শন

এই অনুশীলন এন এছ জিৰ নিয়মীয়া কাৰ্যকৰী প্ৰস্তুতি আৰু জ্ঞান-নিৰ্মাণ কাৰ্যকলাপৰ অংশ আছিল ৷ হায়দৰাবাদস্থিত ২৮ স্পেচিয়েল কম্পোজিট গ্ৰুপ এন এছ জিৰ আঞ্চলিক সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী সঁহাৰিৰ সামৰ্থৰ অংশ । ইয়াৰ কৰ্মীসকলক জটিল নিৰাপত্তাজনিত প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰিবলৈ আৰু জটিল সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান চলাবলৈ বিশেষভাৱে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় ।

অক্টোপাছ আৰু ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ নিৰাপত্তা আৰু জৰুৰীকালীন সঁহাৰি দলৰ অংশগ্ৰহণে সমন্বয়ৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ যোগ কৰিলে, যাৰ ফলত বিভিন্ন দলে বাস্তৱিক পৰিৱেশত একেলগে কাম কৰিব পাৰিলে ৷

এই অনুশীলনে আৰ এফ চিৰ কৰ্মী আৰু নিৰাপত্তা কৰ্মীসকলক বিশেষ কাৰ্যকৰী পদ্ধতিসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ লগতে বৃহৎ নিৰাপত্তা জৰুৰীকালীন অৱস্থাত প্ৰয়োজন হ’ব পৰা জৰুৰীকালীন ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে জানিবলৈও সুযোগ প্ৰদান কৰে ৷

লগতে পঢ়ক : কলকাতাত পৰ্যটন-বিবাহ-এমআইচিইৰ অফাৰ প্ৰদৰ্শন ৰামোজী ফিল্ম চিটিৰ

ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ যাদুকৰী প্ৰযুক্তি-আতিথ্য়ত আপ্লুত কানাডাৰ প্ৰতিনিধি দলৰ

BLTM ২০২৫ ত ৰামোজী ফ্লিম চিটীয়ে লাভ কৰিছে শিৰোনাম, শীৰ্ষ কৰ্প'ৰেট ইভেণ্টত স্থান দখল

TAGGED:

ৰামোজী ফিল্ম চিটী
কে ৯
সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান
ইটিভি ভাৰত অসম
RAMOJI FILM CITY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.