ৰামোজী ফিল্ম চিটীত এন এছ জিৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযানৰ আখৰা
তিনি ঘণ্টাতকৈ অধিক সময়ৰ ধৰি চলা অনুশীলনত পণবন্দীক উদ্ধাৰ, কে-৯ স্কোৱাড নিয়োগ, সন্দেহযুক্ত বিস্ফোৰক নিষ্ক্রিয় কৰাকে ধৰি একাধিক পৰ্যায়ৰ অনুশীলন কৰা হয় ।
Published : September 19, 2026 at 2:46 PM IST
হায়দৰাবাদ : শুকুৰবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা বাহিনীৰ ২৮ নং বিশেষ কম্পোজিট গ্ৰুপ হায়দৰাবাদৰ কমাণ্ডোসকলে ৰামোজী ফিল্ম চিটীত তিনি ঘণ্টাৰো অধিক সময় ধৰি ম’ক ড্ৰিল চলাই নিজৰ আকৰ্ষণীয় সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী প্ৰস্তুতি প্ৰদৰ্শন কৰে ৷
এই অনুশীলনে এক জটিল সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পৰিস্থিতি পুনৰ সৃষ্টি কৰিছিল, য’ত কৰ্মচাৰীসকলে কাম কৰি থকা সময়ত অস্ত্ৰধাৰী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে দুটা অট্টালিকা নিজৰ জিম্মাত লৈছিল ৷ এই চিমুলেটেড অভিযানত এন এছ জি কমাণ্ডোৱে অট্টালিকাত প্ৰৱেশ কৰা, পণবন্দীক উদ্ধাৰ কৰা, কৌশলগত অভিযান, কে-৯ (কুকুৰ স্কোৱাড নিয়োগ), সন্দেহযুক্ত বিস্ফোৰক নিষ্ক্রিয় কৰাকে ধৰি একাধিক পৰ্যায় সম্পন্ন কৰিছিল ৷
তেলেংগানা আৰক্ষীৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান শাখা (অক্টোপাছ)ৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত এই অনুশীলনত ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ নিৰাপত্তা আৰু জৰুৰীকালীন সঁহাৰিৰ দলো জড়িত আছিল ৷
কমাণ্ডো নামি আহে, অট্টালিকাবোৰত কৌশলগত অভিযান আৰম্ভ হয়
এন এছ জিৰ কমাণ্ডোসকলে চিমুলেটেড টাৰ্গেট বিল্ডিঙৰ ফালে আগবাঢ়ি গৈ নিৰ্দিষ্ট প্ৰৱেশ পদ্ধতিৰ অভ্যাসৰ জৰিয়তে অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷ কিছুমান আটাইতকৈ দৰ্শনীয় দৃশ্যৰ ভিতৰত আছিল ৰেপেলিং, দেৱালত খোজকঢ়া আৰু চিগনেচাৰ ‘স্পাইডাৰমেন’ কৌশলৰ প্ৰদৰ্শন, য'ত কমাণ্ডোৱে বিভিন্ন দিশৰ পৰা অট্টালিকাটোত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ গঠন কৰিছিল ৷
ইয়াৰ পিছত কমাণ্ডো অট্টালিকাৰ ভিতৰলৈ যায়, য’ত এন এছ জিৰ দলসমূহে ওপৰৰ পৰা তললৈ এটাৰ পাছত আনটো মহলাত আবদ্ধ কৰ্মচাৰীসকলক উদ্ধাৰ কৰে ৷ কমাণ্ডোসকলে চিৰি আৰু ভিতৰৰ অংশত বিশেষ সঁজুলি আৰু সমন্বিত কৌশলগত পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি আন্ধাৰত এক অনুকৰণীয় ভাবুকিৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে আগবাঢ়িছিল ৷
এই ক্ৰম ২৮টা বিশেষ সংমিশ্ৰিত গোটক অট্টালিকাৰ ভিতৰত মুখামুখি যুদ্ধ আৰু বিদ্ৰোহ বিৰোধী পদ্ধতিৰ অনুশীলন কৰিবলৈ এক বাস্তৱসন্মত পৰিৱেশ প্ৰদান কৰিছিল ৷
কে-৯ৰ যোগদান
অনুশীলনৰ আন এটা পৰ্যায়ত বিশেষভাৱে প্ৰশিক্ষিত এন এছ জি এছাল্ট কে-৯ (ডগ স্কোৱাড) নিয়োগ কৰা হৈছিল ৷ কে-৯ দলটোৱে কমাণ্ডো দলৰ সৈতে মিলি কাম কৰিছিল ৷
ম’ক ড্ৰিলৰ অন্তিম পৰ্যায়ত সম্ভাব্য বিস্ফোৰক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰা হয় ৷ সাম্ভাব্য স্থানত চিমুলেটেড বিস্ফোৰক থকা এটা সন্দেহজনক বেগ উদ্ধাৰ কৰা হয় আৰু বোমাটো নিষ্কিয় কৰিবলৈ ৰিম’ট অপাৰেটেড বাহন (আৰ অ’ ভি) ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ৷
RFC নিৰাপত্তা দলৰ অংশগ্ৰহণ
২৮ নং স্পেচিয়েল কম্পোজিট গ্ৰুপে কৌশলগত অনুশীলনৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত থাকিলেও এই অনুশীলনে ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ সুৰক্ষা দলেও অংশগ্ৰহণ কৰে ৷
কমাণ্ড এণ্ড কণ্ট্ৰল ৰূম, নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আৰু জৰুৰীকালীন সঁহাৰি দলৰ কৰ্মীসকলে এই অনুশীলনত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকে জৰুৰীকালীন পদ্ধতি আৰু সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী বিশেষ বাহিনীৰ সৈতে কেনেকৈ সমন্বয় স্থাপন কৰিব লাগে সেই বিষয়ে জানিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিছিল ৷
প্ৰায় ২০০০ একৰ ভূমিত বিস্তৃত ৰামোজী ফিল্ম চিটী কেম্পাছত এই অনুশীলন চলোৱা হৈছিল ৷
বিশেষ ক্ষমতাৰ প্ৰস্তুতি, সমন্বয়, আৰু প্ৰদৰ্শন
এই অনুশীলন এন এছ জিৰ নিয়মীয়া কাৰ্যকৰী প্ৰস্তুতি আৰু জ্ঞান-নিৰ্মাণ কাৰ্যকলাপৰ অংশ আছিল ৷ হায়দৰাবাদস্থিত ২৮ স্পেচিয়েল কম্পোজিট গ্ৰুপ এন এছ জিৰ আঞ্চলিক সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী সঁহাৰিৰ সামৰ্থৰ অংশ । ইয়াৰ কৰ্মীসকলক জটিল নিৰাপত্তাজনিত প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰিবলৈ আৰু জটিল সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান চলাবলৈ বিশেষভাৱে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় ।
অক্টোপাছ আৰু ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ নিৰাপত্তা আৰু জৰুৰীকালীন সঁহাৰি দলৰ অংশগ্ৰহণে সমন্বয়ৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ যোগ কৰিলে, যাৰ ফলত বিভিন্ন দলে বাস্তৱিক পৰিৱেশত একেলগে কাম কৰিব পাৰিলে ৷
এই অনুশীলনে আৰ এফ চিৰ কৰ্মী আৰু নিৰাপত্তা কৰ্মীসকলক বিশেষ কাৰ্যকৰী পদ্ধতিসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ লগতে বৃহৎ নিৰাপত্তা জৰুৰীকালীন অৱস্থাত প্ৰয়োজন হ’ব পৰা জৰুৰীকালীন ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে জানিবলৈও সুযোগ প্ৰদান কৰে ৷