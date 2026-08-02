মানৱাধিকাৰ কৰ্মী প্ৰণৱ দলেৰ গ্ৰেপ্তাৰত এনএছএৰ অপব্যৱহাৰ অসম চৰকাৰৰ !
বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মাত মতা প্ৰত্যেকৰে কণ্ঠ ৰোধ কৰিবলৈ চৰকাৰে দমনমূলক নীতি ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশৰ ৷
Published : August 2, 2026 at 5:59 PM IST
নতুন দিল্লী: অসম আৰক্ষীয়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপত বিলাসী পৰ্যটন প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱক লৈ যোৱা ২৯ জুনত প্ৰতিবাদৰ সৈতে জড়িত পাঁচজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । ভূমি অধিকাৰৰ সপক্ষে সংগ্ৰাম কৰি অহা মানৱাধিকাৰ কৰ্মী প্ৰণৱ দলেকো অসম আৰক্ষীয়ে শেহতীয়াকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷
এই বিষয়টোক লৈ দেওবাৰে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে অসম চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ৷ দলটোৱে চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইনৰ মুকলিকৈ অপব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷ চৰকাৰে ৩০ জুলাইত দলেৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইন(এনএছএ) ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৷ জিলা আদালতে তেওঁক জামিন দিয়াৰ এদিন পিছতে চৰকাৰে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ।
On 30 July, the Assam Government invoked the National Security Act (NSA) against land rights activist Pranab Doley, just a day after the District Court granted him bail. This is a blatant misuse of preventive detention laws and overreach by the state.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) August 2, 2026
Doley has been arrested for…
চৰকাৰক সমালোচনা কৰি কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ জয়ৰাম ৰমেশে এক্সত উল্লেখ কৰে, ‘‘অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমৰ্থনত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপৰ প্ৰস্তাৱিত পাঁচ তাৰকাযুক্ত ৰিজ'ৰ্টৰ বিৰোধিতা কৰা গাঁওবাসীক সমৰ্থন কৰাৰ বাবে দলেক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । গোলাঘাটৰ স্থানীয় বাসিন্দাসকলে ২০২২ চনৰে পৰাই এই নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে ৷ আনকি তেওঁলোকে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়তো আবেদন দাখিল কৰিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়,"গাঁওবাসীয়ে অভিযোগ কৰা মতে তেওঁলোকৰ ভূমি বলপূৰ্বকভাৱে অধিগ্ৰহণ কৰা হৈছিল । ২৯ জুলাইত দলেক জামিন প্ৰদান কৰাৰ সময়ত জিলা দণ্ডাধীশৰ আদালতে ৰায় দিছিল যে যেতিয়া পৰিৱেশ সংৰক্ষণে খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্বৰ সৈতে সম্পৰ্ক ছেদ কৰে, তেনেক্ষেত্ৰত স্থানীয় বাসিন্দাসকলৰ উদ্বেগক দমন কৰিবলৈ অপৰাধমূলক আইন ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি ।’’
কংগ্ৰেছ নেতা ৰমেশে লগতে কয়, ‘‘এয়া স্পষ্ট যে অসম চৰকাৰে এনএছএক ঠিক এই উদ্দেশ্যেৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিল । এনএছএৰ অধীনত দলেৰ বিৰুদ্ধে দিয়া অৰ্ডাৰটো অস্পষ্ট আৰু জল্পনা-কল্পনাৰ অভিযোগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ৷ সন্দেহজনক বিদেশী উৎসৰ সৈতে প্ৰণৱ দলেই লেনদেন কৰাৰ অভিযোগ বিজেপি চৰকাৰে উত্থাপন কৰিছে, যিটো মোদী চৰকাৰে তোলা পৰিচিত অভিযোগ ৷"
বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মাত মতা প্ৰত্যেকৰে কণ্ঠ ৰোধ কৰিবলৈ চৰকাৰে এনেধৰণৰ দমনমূলক নীতি ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে ৷ তেওঁ লগতে কয় যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ নয়দাতো একেধৰণৰ নীতি ব্যৱহাৰ কৰি দমন কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল ৷ তেওঁ উল্লেখ কৰে যে, সমগ্ৰ দেশৰ বিজেপি চৰকাৰে গ্ৰেপ্তাৰ আৰু কঠোৰ আইনৰ জৰিয়তে শ্ৰমিক শ্ৰেণী, খিলঞ্জীয়া, প্ৰান্তীয় জনগোষ্ঠীৰ বৈধ অভিযোগ দমন কৰিব নোৱাৰে ।
তেওঁ কয়,‘‘অসম চৰকাৰে আইনৰ শাসন আৰু গণতান্ত্ৰিক মতানৈক্যৰ প্ৰতি ধাৰাবাহিকভাৱে সম্পূৰ্ণ অৱজ্ঞা প্ৰদৰ্শন কৰি আছে । উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু বিভিন্ন উচ্চ ন্যায়ালয়ে বাৰে বাৰে সকীয়াই দিছে যে প্ৰতিৰোধমূলক আইন ব্যৱহাৰ কৰি জামিন প্ৰদান কৰা আদালতৰ নিৰ্দেশক আওকাণ কৰা বা কোনো ব্যক্তিক দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে কাৰাগাৰত বন্দী কৰি থোৱাটো উচিত নহয় ৷’’
যোৱা ১৩ জুলাইত দলেক গুৱাহাটীত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত গোলাঘাট জিলা কাৰাগাৰত বন্দী কৰা হৈছিল ৷ অৱশ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে বৃহস্পতিবাৰে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এনএছএৰ নীতি প্ৰয়োগ কৰি একেখন কাৰাগাৰতে তেওঁক বন্দী কৰি ৰখাটো নিশ্চিত কৰে । ৰাজনৈতিক(ক) বিভাগে জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশত কোৱা হৈছে যে দলেৰ কাৰ্যকলাপ আইন-শৃংখলা আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে ক্ষতিকাৰক ৷ কাৰাগাৰৰ পৰা তেওঁ মুকলি হ’লে এনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপ অব্যাহত ৰখাৰ সম্ভাৱনা জাৰি কৰিছে চৰকাৰে ৷
লগতে পঢ়ক: প্ৰণৱ দলেসহ ৰাজ্যৰ পাঁচগৰাকী মানৱ অধিকাৰ কৰ্মীৰ আটককত চিন্তিত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিশেষজ্ঞ দল