৫৪৩ বিধ কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধী ঔষধৰ মূল্যৰ সংশোধন, ৯ নৱেম্বৰৰ পৰা নতুন নিৰিখ
প্ৰায় ১৩৭ টা এনেধৰণৰ ঔষধ বিক্ৰেতা কোম্পানীয়ে নিৰ্ধাৰিত নিৰিখতকৈ অধিক মূল্যত কৰ্কটৰ দৰে দুৰাৰোগ্য ৰোগসমূহৰ ঔষধ বিক্ৰী কৰি আহিছিল ।
Published : October 29, 2026 at 1:01 PM IST
নতুন দিল্লী: অত্যাৱশ্যকীয় অন্যান্য সা-সামগ্ৰীৰ লগতে দিনকদিনে ঔষধৰ মূল্যও বৃদ্ধি পাইছে ৷ বিশেষকৈ জীৱনদায়িনী ঔষধৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে ৰোগীৰ মূৰত একপ্ৰকাৰ মাধমাৰ শোধাইছে ৷ ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এক বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৷
জীৱনদায়িনী ঔষধসমূহ ৰোগীৰ বাবে অধিক সুলভ কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে ইয়াৰ মূল্য হ্ৰাসত চৰকাৰে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ৷ বুধবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঔষধ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰ্তৃপক্ষই ৫৪৩ টাকৈ বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধী ঔষধৰ মূল্য সংশোধন কৰিছে ৷ এই নতুন নিৰিখ সৰ্বাধিক খুচুৰা মূল্য(এমআৰপি)ৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ’ব ৷ ৯ নৱেম্বৰৰ পৰা ঔষধৰ এই নতুন নিৰিখ কাৰ্যকৰী হ’ব ।
জনস্বাৰ্থৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তৰ পিছতে এই সংশোধিত মূল্যৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ৷ প্ৰায় ১৩৭ টা এনেধৰণৰ ঔষধ বিক্ৰেতা কোম্পানীয়ে নিৰ্ধাৰিত নিৰিখতকৈ অধিক মূল্যত কৰ্কটৰ দৰে দুৰাৰোগ্য ৰোগসমূহৰ ঔষধ বিক্ৰী কৰি আহিছিল । যাৰ বাবে চৰকাৰে এনে সিদ্ধান্ত লৈছে যাতে সকলোৰে বাবে এনে ঔষধ ক্ৰয় কৰাটো কঠিন হৈ নপৰে ৷
এই সংশোধিত মূল্য তালিকাত ২৭ অক্টোবৰলৈকে ঔষধ কোম্পানীসমূহে প্ৰদান কৰা তথ্যসমূহ উল্লেখ কৰা হৈছে । কোম্পানীবোৰে কৰ্কট প্ৰতিৰোধী জীৱনদায়িনী ঔষধৰ সংশোধিত মূল্য প্ৰকাশ কৰাৰ লগে লগে ৰাষ্ট্ৰীয় ঔষধ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰ্তৃপক্ষই এই তালিকাখন আপডেট কৰি থাকিব ।
বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে ব্যৱহৃত ঔষধ, যেনে- স্তনৰ কৰ্কট ৰোগ, প্ৰষ্টেটৰ কৰ্কট ৰোগ, বৃহদান্ত্ৰৰ কৰ্কট ৰোগ, ডিম্বাশয়ৰ কৰ্কট ৰোগ আৰু ছাৰ্ভাইকেল কৰ্কট ৰোগ আদিকো তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
ইয়াৰোপৰি ইমিউন’থেৰাপি, টাৰ্গেটেড কৰ্কট ৰোগৰ থেৰাপী আৰু কেম’থেৰাপি গ্ৰহণ কৰা ৰোগীৰ বাবে সহায়ক হ’ব পৰাকৈ যিসমূহ ঔষধ প্ৰয়োজন, তাক এই তালিকাত সামৰি লোৱা হৈছে ।
সংশোধিত তালিকাত কৰ্কট প্ৰতিৰোধী কেইবাবিধো ঔষধৰ খুচুৰা মূল্য হ্ৰাস পাব । আৰপিজি লাইফ চায়েন্সেজে প্ৰস্তুত কৰা এনাৰ্জ’ল ব্ৰেণ্ডৰ ‘এনাষ্ট্ৰ’জ’ল’ টেবলেটৰ ১ মিলিগ্ৰামৰ ১০ টা টেবলেটৰ এটা পেকেটৰ মূল্য ৬৯৫.৭৬ টকাৰ পৰা ৭৩ টকালৈ হ্ৰাস কৰা হ’ব ।
একেদৰে ডাঃ ৰেড্ডীজ লেবৰেটৰীৰ ‘এজাচাইটিন’ ব্ৰেণ্ডৰ নামেৰে বিক্ৰীৰ বাবে উপলব্ধ ‘এজাচিটিডিন’ নামৰ এটা বেজীৰ মূল্য ৬,৩৩৭ টকাৰ পৰা ১,৪৯৫.০৪ টকালৈ হ্ৰাস কৰা হ’ব । এবট হেল্থকেয়াৰৰ ‘বেভাচিজাব’ বেজী(৪ মিলিলিটাৰৰ শিশিত উপলব্ধ)ৰ মূল্য ২১,৭৬৭.৭০ টকাৰ পৰা ৫,৯৩০.১৩ টকালৈ হ্ৰাস পাব ।
আনহাতে, দাছনাৰ ২০ মিলিগ্ৰামৰ এটা টেবলেটৰ মূল্য ২,৮১২.৫০ টকাৰ পৰা ১,০৮৫.৯৩ টকালৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে ৷ লগতে ফুলব্ৰেকা বেজীও এতিয়াৰে পৰা কিছু সস্তাত ৰোগীৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব ৷ বেজীটোৰ মূল্য ২৬,০৭২.১৬ টকাৰ পৰা ৫,৪৯১ টকালৈ হ্ৰাস পাব ।
ড্ৰাগছ(মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ) নিৰ্দেশ, ২০১৩ ৰ অধীনত ১৩৭ বিধ অনা-তালিকাভুক্ত কৰ্কট প্ৰতিৰোধী ঔষধৰ বিক্ৰী মূল্য ৩০% লৈ হ্ৰাস কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিগত ১৭ অক্টোবৰত চৰকাৰে এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ তাৰপিছতে এই সংশোধিত মূল্যৰ তালিকা প্ৰকাশ পায় ।
এনেধৰণৰ পদক্ষেপে এগৰাকী কৰ্কট ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ নামত বছৰি ব্যয় হ’বলগীয়া প্ৰায় ২৫০০ কোটি টকা ৰাহি হ’ব পাৰে বুলি চৰকাৰে অনুমান প্ৰকাশ কৰিছে ৷ ২০১৯ চনত প্ৰকাশ পোৱা জীৱনদায়িনী ঔষধৰ সংশোধিত মূল্যৰ তালিকাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷
সেই সময়ত ৪২ বিধ কৰ্কট প্ৰতিৰোধী ঔষধক তালিকাত সামৰি লোৱা হৈছিল ৷ যাৰ ফলত শতাধিক ব্ৰেণ্ডৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্কট প্ৰতিৰোধী ঔষধৰ মূল্য হ্ৰাস পাইছিল ।
ঔষধ বিভাগৰ মতে, খুচুৰা বিক্ৰেতা আৰু চিকিৎসালয়সমূহে ৯ নৱেম্বৰৰ পৰা সংশোধিত মূল্যসমূহ কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব । ঔষধ প্ৰস্তুতকৰ্তাসকলে এই সংশোধিত মূল্যসমূহ যোগান শৃংখলৰ জৰিয়তে যোগান ধৰিব লাগিব ৷ ৰাজ্যিক ঔষধ নিয়ন্ত্ৰকসকলক এই নীতি কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে নে নাই, তাৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিবলৈ চৰকাৰে কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে ৷
দেখা গৈছে যে, লাহে লাহে ভাৰতত কৰ্কট ৰোগৰ দৰে দুৰাৰোগ্য ৰোগৰ চিকিৎসা যথেষ্ঠ ব্যয়বহুল হৈ পৰিছে ৷ তেনেক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, সেয়া বহু ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰতে লাভজনক বিবেচিত হ’ব ৷
যোৱা মাহত স্বাস্থ্য বিষয়ক সংসদীয় সমিতিৰ ধাৰাবাহিক বৈঠকত কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ঔষধৰ মূল্যবৃদ্ধিক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷
ইটিভি ভাৰতৰ আগত সমিতিৰ এগৰাকী সদস্যই কয়, ‘‘ভাৰতত কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা অধিক সহজ কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যৰে বৈঠকত উপস্থিত থকা সকলোৰে পৰা সমিতিয়ে পৰামৰ্শ বিচাৰিছিল ।’’
বিগত সময়ত দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধী ঔষধৰ মূল্যবৃদ্ধিক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছিল ৷ ন্যায়ালয়ে এয়া একপ্ৰকাৰৰ ‘দিন-ডকাইতি’ আখ্যা দিছিল ৷ শেহতীয়াকৈ এই মূল্য সংশোধনৰ জৰিয়তে ৰোগীৰ ব্যয় হ্ৰাসত কিছু সকাহ দিব পৰা যাব বুলি চৰকাৰে এনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: ২০৩০ চনত অসমত নতুনকৈ আক্ৰান্ত কৰ্কট ৰোগী ৫৩ হাজাৰৰো অধিক হ'ব; আইচিএমআৰ