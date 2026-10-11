এবছৰত মাত্ৰ ১ লাখ টকাৰ অনুদান লাভ কৰিলে এনপিপিয়ে, এজিপিয়ে ৭.৬৪ কোটি

এবছৰত মাত্ৰ ১ লাখ টকাৰ অনুদান লাভ কৰিলে এনপিপিয়ে, এজিপিয়ে ৭.৬৪ কোটি
স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ৰাষ্ট্ৰীয় দল এনপিপিয়ে ২০২৪-২৫ বিত্তীয় বৰ্ষত ২০,৯১১,০০০ টকাৰ অনুদান লাভ কৰে । সন্তু দাসৰ এক প্ৰতিবেদন ।
Published : October 11, 2026 at 12:55 PM IST
নতুন দিল্লী: মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমা নেশ্ব’নেল পিপলছ পাৰ্টী চমুকৈ এনপিপিয়ে ২০২৪-২৫ বিত্তীয় বৰ্ষৰ তুলনাত ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত অনুদান যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে ।
নিৰ্বাচন আয়োগক দাখিল কৰা এনপিপিৰ অনুদানৰ প্ৰতিবেদনত এই তথ্য পোহৰলৈ আহে । তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে মেঘালয়ত বৰ্তমান এনপিপি ক্ষমতাত আছে । উত্তৰ-পূবৰ মণিপুৰ, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু নাগালেণ্ড আদি ৰাজ্যতো এই দলটো যথেষ্ট শক্তিশালী ।
শেহতীয়াকৈ এনপিপিয়ে ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগত দাখিল কৰা অনুদানৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰে যে বিত্তীয় বৰ্ষটোত তেওঁলোকে মাত্ৰ ১ লাখ টকাহে অনুদান লাভ কৰিছে । এনপিপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা জেমছ পিকে চাংমাই এই ধনৰাশি চেকযোগে দলৰ পুঁজিলৈ বৰঙণি আগবঢ়ায় ।
২০২৪-২৫ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে দলৰ অনুদান প্ৰতিবেদন অনুসৰি এনপিপিয়ে ২০,৯১১,০০০ টকাৰ অনুদান লাভ কৰিছিল । এই অনুদান ২৫ জন ব্যক্তি আৰু ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ পৰা আহিছিল । চেক, এনইএফটি, ইউপিআইকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ পেমেণ্ট পদ্ধতিৰ জৰিয়তে এই অনুদান লাভ কৰা হৈছিল ।
অনুদান প্ৰতিবেদন অনুসৰি ২০২৪-২৫ বিত্তীয় বৰ্ষৰ তুলনাত ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত এনপিপিয়ে ২০,৮১১,০০০ টকাৰো কম অনুদান লাভ কৰিছে । ইয়াৰ ফলত দলীয় অনুদানৰ হাৰ ৯৯%তকৈ অধিক হ্ৰাস পাইছে ।
একেদৰে অসমৰ এক প্ৰধান আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল তথা অসমৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ সহযোগী অসম গণ পৰিষদে ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত ৭.৬৪ কোটিৰো টকাৰো অধিক অনুদান লাভ কৰিছে । দলটোৱে নিৰ্বাচন আয়োগক দাখিল কৰা অনুদান প্ৰতিবেদন অনুসৰি এই সময়ছোৱাত এজিপিয়ে মুঠ ৭৬,৪১১,০০০ টকা অনুদান লাভ কৰে । এই অনুদানসমূহ অনলাইন ট্ৰেন্সফাৰ আৰু চেক যোগেদি লাভ কৰিছিল ।
জনপ্ৰতিনিধি আইন, ১৯৫১ৰ ২৯চি (১) ধাৰা অনুসৰি যিকোনো ৰাজনৈতিক দলে প্ৰতিটো বিত্তীয় বৰ্ষত যিকোনো ব্যক্তি বা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা লাভ কৰা ২০ হাজাৰ টকাৰ অধিক অনুদানৰ প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰি আয়কৰ ৰিটাৰ্ণ দাখিল কৰাৰ নিৰ্ধাৰিত তাৰিখৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগক দাখিল কৰাটো বাধ্যতামূলক ।
কোনো দলৰ কোষাধ্যক্ষ বা তেওঁৰ দ্বাৰা অনুমোদিত কোনোবাই নিৰ্বাচন আয়োগক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগে । সময়সীমাৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব নোৱাৰা পক্ষই কৰ সুবিধা লাভ নকৰে ।