মণিপুৰত ৩ মেইটেই শ্ৰমিকৰ হত্যাকাণ্ডক এনপিঅ'ৰ গৰিহণা; মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ ইণ্ডিয়া ব্লকৰ

মণিপুৰত ৩ মেইটেই শ্ৰমিকৰ হত্যাকাণ্ডক এনপিঅ'ৰ গৰিহণা; মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ ইণ্ডিয়া ব্লকৰ
ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত অপৰাধীসকলক বিচাৰি উলিয়াবলৈ মণিপুৰ আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
Published : October 20, 2026 at 6:08 PM IST
তেজপুৰ : মণিপুৰৰ খংগবাল ছুনুৰক উয়ক পাহাৰত তিনিজন মেইটেই শ্ৰমিকক হত্যা কৰা ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে নাগা পিপ'লছ অৰ্গেনাইজেচন (NPO), সেনাপতিয়ে । আনহাতে, ৰাজ্যখনত নিৰীহ নাগৰিকৰ ধাৰাবাহিক হত্যাকাণ্ড আৰু নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি মঙলবাৰে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ মণিপুৰৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে মুখ্যমন্ত্ৰী ৱাই খেমচান্দ সিঙক সাক্ষাৎ কৰে ।
ইফালে, ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত অপৰাধীসকলক বিচাৰি উলিয়াবলৈ মণিপুৰ আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
সেনাপতিৰ পৰা জাৰি কৰা এক বিবৃতিত এনপিঅ'ৱে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, ১৯ অক্টোবৰৰ পুৱা প্ৰায় ৯.৩০ বজাত ১৪ জন মেইটেই শ্ৰমিক খৰি কাটিবলৈ পাহাৰীয়া অঞ্চলটোলৈ গৈছিল । সেই সময়তে তেওঁলোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ সংঘটিত হয় বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
এই আক্ৰমণত নংছুম মায়াই লেইকাইৰ অৰুবাম ৰণিল আৰু উয়ুমপক নংছুম আৱাং লেইকাইৰ লাইৰেনলাকপাম ইনাওবি নামৰ দুজন শ্ৰমিকৰ ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । আনহাতে, উয়ুমপক মায়াই লেইকাইৰ ক্ষেত্ৰিমায়ুম সুশীল নামৰ আন এজন শ্ৰমিকৰ পিছত আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত মৃত্যু হয় । আক্ৰমণটোত আন কেইবাজনো শ্ৰমিক গুলীবিদ্ধ হোৱা বুলিও বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ বক্তব্যৰ উদ্ধৃতি দি এনপিঅ'ৱে অভিযোগ কৰে যে চৰকাৰৰ সৈতে হোৱা Suspension of Operations (SoO) চুক্তিৰ অধীনত থকা কুকি সশস্ত্ৰ গোটৰ সদস্যসকল এই আক্ৰমণৰ সৈতে জড়িত । সংগঠনটোৱে SoO চুক্তিৰ নীতি-নিৰ্দেশনাৰ কাৰ্যকাৰিতা, চুক্তিবদ্ধ সশস্ত্ৰ গোটসমূহৰ জবাবদিহিতা আৰু এনে ঘটনা প্ৰতিৰোধৰ বাবে থকা ব্যৱস্থাসমূহক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।
এনপিঅ'ৱে মণিপুৰত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত সংঘটিত হোৱা বুলি অভিযোগ উঠা ধাৰাবাহিক আক্ৰমণক লৈও উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।
সংগঠনটোৱে মহাদেৱ–টলয় ৰোডেৰে ব্যক্তিগত বাহনত গৈ থকা অৱস্থাত আক্ৰমণৰ বলি হোৱা বুলি অভিযোগ উঠা সন্দীপ ৰায়ৰ হত্যাকাণ্ডৰ কথা উল্লেখ কৰে । ইয়াৰ উপৰি ইম্ফল–উখৰুল পথৰে যাত্ৰা কৰি থকা নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ ওপৰতো আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলিছিল বুলি অভিযোগ কৰে । অৱশ্যে তেওঁলোকে সেই আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।
নিৰীহ নাগৰিকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাত চৰকাৰ ব্যৰ্থ হোৱা বুলি অভিযোগ কৰি এনপিঅ'ৱে এনে হিংসাত্মক ঘটনা ৰোধৰ বাবে ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনায় ।
ইফালে, লেইলন ভাইফেই কুকি গাঁৱত ছজন নগা নাগৰিকক অপহৰণ কৰি হত্যা কৰা বুলি উত্থাপিত অভিযোগক লৈও সংগঠনটোৱে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে । এনপিঅ'ৰ দাবী অনুসৰি, কুকি নেচনেল ফ্ৰণ্ট–প্ৰেছিডেণ্টৰ (KNF-P) সদস্যসকল জড়িত থকা বুলি প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছতো জবাবদিহিতা নিশ্চিত কৰাত পলম হোৱাত চৰকাৰৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ আস্থা হ্ৰাস পাইছে । অৱশ্যে এই অভিযোগসমূহ স্বতন্ত্ৰভাৱে নিশ্চিত কৰিব পৰা হোৱা নাই ।
সংগঠনটোৱে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা হিংসাত্মক ঘটনাৰ আঁৰত বাহ্যিক সমৰ্থন বা সুৰক্ষা থকাৰ সম্ভাৱনাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । অৱশ্যে এই দাবীৰ সমৰ্থনত কোনো নিৰ্দিষ্ট প্ৰমাণ দাঙি ধৰা নাই ।
মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ ইণ্ডিয়া ব্লকৰ
আনহাতে, মঙলবাৰে পুৱা ১১ বজাত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ মণিপুৰৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে মুখ্যমন্ত্ৰী ৱাই খেমচান্দ সিঙক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাংলোত সাক্ষাৎ কৰে । ৰাজ্যখনত নিৰীহ নাগৰিকৰ ধাৰাবাহিক হত্যাকাণ্ডৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা গুৰুতৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে প্ৰতিনিধি দলটোৱে মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰে ।
প্ৰতিনিধি দলটোৱে মণিপুৰত অসম ৰাইফলছৰ ভূমিকা আৰু কাৰ্যপ্ৰণালীক লৈও গুৰুতৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে । ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণৰ নিৰাপত্তা সম্পৰ্কীয় উদ্বেগসমূহ দূৰ কৰা আৰু সাধাৰণ নাগৰিকৰ জীৱন সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে চৰকাৰক প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
ৰাজ্যখনত বাৰে বাৰে নিৰীহ লোকৰ প্ৰাণহানি হোৱা ঘটনাক লৈ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি ইণ্ডিয়া ব্লকৰ প্ৰতিনিধি দলটোৱে হিংসা বন্ধ কৰা, সাধাৰণ নাগৰিকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰা, দোষীক জবাবদিহি কৰা আৰু ৰাজ্যখনত শান্তি-সম্প্ৰীতি তথা স্বাভাৱিক পৰিস্থিতি ঘূৰাই অনাৰ বাবে তাৎক্ষণিক আৰু ফলপ্ৰসূ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰক আহ্বান জনায় ।
মণিপুৰত অব্যাহত থকা নিৰাপত্তাজনিত উদ্বেগৰ মাজতে শেহতীয়া ঘটনাসমূহে সাধাৰণ নাগৰিকৰ সুৰক্ষাক লৈ নতুনকৈ আশংকাৰ সৃষ্টি কৰিছে । এনপিঅ'ৱে সকলো খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীক ঐক্যবদ্ধ হৈ নিজৰ জীৱন, ভূমি আৰু সামূহিক ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবেও আহ্বান জনায় । লগতে খংগবাল ছুনুৰক উয়ক পাহাৰৰ ঘটনাত নিহত তিনিজন শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰে ।
“নগা জনসাধাৰণে হিংসাৰ বলি হোৱা সকলো নিৰীহ লোকৰ সৈতে সংহতি প্ৰকাশ কৰে আৰু এনে বৰ্বৰ কাৰ্যক দৃঢ়ভাৱে বিৰোধিতা কৰে ।” এনপিঅ'ৱে প্ৰকাশ কৰা বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰে ।
ইফালে, মণিপুৰ আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহে আৰম্ভ কৰা অভিযানত বৰ্তমানলৈ কোনো লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নেকি, সেই সম্পৰ্কে আনুষ্ঠানিক তথ্য লাভ কৰা হোৱা নাই । আক্ৰমণৰ সৈতে জড়িত সশস্ত্ৰ গোটসমূহৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ, অসম ৰাইফলছৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে প্ৰকাশ কৰা উদ্বেগ আৰু চৰকাৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়লৈকে স্বতন্ত্ৰভাৱে নিশ্চিত কৰিব পৰা হোৱা নাই ।