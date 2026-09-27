কৈলেনজাঙৰ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিবাদত সেনাপতি জিলাত সোমবাৰে ১২ ঘণ্টীয়া বন্ধৰ আহ্বান NPO ৰ

কৈলেনজাঙৰ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিবাদত সেনাপতি জিলাত সোমবাৰে ১২ ঘণ্টীয়া বন্ধৰ আহ্বান NPO ৰ
নগা পিপলছ অৰ্গেনাইজেচনৰ দাবী অনুসৰি, ২৬ ছেপ্টেম্বৰত কৈলেনজাঙত চাৰিগৰাকী নগা নাগৰিকক লক্ষ্য কৰি আক্ৰমণ চলোৱা হৈছিল ।
Published : September 27, 2026 at 8:00 PM IST
তেজপুৰ: মণিপুৰৰ সেনাপতি জিলাৰ কৈলেনজাঙত যোৱা ২৬ ছেপ্টেম্বৰত সংঘটিত আক্ৰমণত তিনিগৰাকী নগা নাগৰিক নিহত হোৱাৰ ঘটনাৰ প্ৰতিবাদত ২৮ ছেপ্টেম্বৰত ১২ ঘণ্টীয়া বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে সেনাপতি জিলা নগা পিপলছ অৰ্গেনাইজেচনে ।
তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰা এক বিবৃতি অনুসৰি, ২৮ ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা ৬ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ৬ বজালৈ এই বন্ধ পালন কৰা হ’ব । বন্ধৰ সময়ছোৱাত সেনাপতি জিলাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, ব্যক্তিগত আৰু চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ লগতে যান-বাহনৰ চলাচল বন্ধ ৰখাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে । সংগঠনটোৱে সামৰিক কনভয়ৰ চলাচলতো বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে ।
নগা পিপলছ অৰ্গেনাইজেচনৰ দাবী অনুসৰি, ২৬ ছেপ্টেম্বৰত কৈলেনজাঙত চাৰিগৰাকী নগা নাগৰিকক লক্ষ্য কৰি আক্ৰমণ চলোৱা হৈছিল । এই ঘটনাত দুজন লোক ঘটনাস্থলীতে নিহত হয় আৰু আহত আন এজন ব্যক্তিয়ে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত পিছত মৃত্যুবৰণ কৰে । আন এজন আহত নাগৰিক বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে বুলি সংগঠনটোৱে জানিবলৈ দিয়ে ।
ঘটনাটোক লৈ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি NPO ই আক্ৰমণৰ এক নিৰপেক্ষ, সম্পূৰ্ণ আৰু ক্ষিপ্ৰ তদন্তৰ দাবী জনাইছে । হত্যাকাণ্ড আৰু আক্ৰমণৰ সৈতে জড়িত সকলো ব্যক্তিক চিনাক্ত কৰি আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈও সংগঠনটোৱে দাবী জনায় ।
ইফালে, কৈলেনজাঙৰ প্ৰাক্তন গাঁও প্ৰধান লিংজাজৈ হাংছিঙৰ বিৰুদ্ধেও NPO ই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । সংগঠনটোৰ দাবী, গাঁওখনৰ ওপৰত বৰ্তমান তেওঁৰ কোনো প্ৰচলিত বা প্ৰশাসনিক কৰ্তৃত্ব নাই । সেয়ে গাঁওখনৰ সৈতে জড়িত বিষয় বা সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে মন্তব্য কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ সাৱধান হোৱা উচিত বুলি NPO ই মত প্ৰকাশ কৰে ।
সংগঠনটোৱে লগতে অভিযোগ কৰে যে কৈলেনজাঙৰ ঘটনাত কুকি পক্ষৰ লোক জড়িত আছিল আৰু লিংজাজৈ হাংছিঙৰ ভূমিকাক লৈও তদন্তৰ প্ৰয়োজন আছে । অৱশ্যে এই অভিযোগসমূহ সংগঠনটোৰ বক্তব্যৰ ওপৰত আধাৰিত আৰু ইয়াৰ স্বতন্ত্ৰ নিশ্চিতকৰণ হোৱা নাই ।
সংগঠনটোৱে নগা সমাজে সাধাৰণ নাগৰিকৰ জীৱন আৰু সুৰক্ষাক গুৰুত্ব দিয়ে বুলি উল্লেখ কৰি সাধাৰণ নাগৰিকক লক্ষ্য কৰি সংঘটিত যিকোনো হিংসাত্মক ঘটনাক নিন্দা কৰে । তেওঁলোকে কয় যে নিহত তিনিগৰাকী নগা নাগৰিকৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ লগতে ঘটনাটোৰ ন্যায়সংগত তদন্ত আৰু দোষীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থাৰ দাবীত ২৮ ছেপ্টেম্বৰত বন্ধ পালন কৰা হ’ব ।
আহত নাগৰিকজনৰ চিকিৎসাৰ বাবেও সংগঠনটোৱে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । NPOৰ মতে, আহত ব্যক্তিজনে বৰ্তমান সেনাপতিৰ গেটৱেল ক্লিনিকত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি আছে । ইফালে, জিলাখনৰ সাধাৰণ নাগৰিক, ব্যৱসায়ী আৰু বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানক ১২ ঘণ্টীয়া বন্ধ সফল কৰিবলৈ সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ NPOই আহ্বান জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক: মণিপুৰক অশান্ত এলেকা ঘোষণা: কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে জাৰি কৰিলে নিৰ্দেশনা