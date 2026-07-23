ETV Bharat / bharat

নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল ২০২৬ সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ডাঙৰ ঘোষণা; ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত অনুষ্ঠিত হ’ব শুনানি

বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই এক্সত পোষ্ট কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ‘‘আমাৰ যুৱপ্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যত ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাসকলক ৰেহাই দিয়া নহ’ব ।’’

PM Modi's Major Announcement On Paper Leaks
নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল ২০২৬ সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ডাঙৰ ঘোষণা (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 23, 2026 at 11:34 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কিছু পিছ হুহুকা থকা যেন অনুমান হয় । এই বিষয়ত বিৰোধীয়ে মোদী চৰকাৰক হেঁচা দি আহিছে । এই সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এক বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।

ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত অব্যাহত থকা প্ৰতিবাদৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৃহস্পতিবাৰে কয় যে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ সৈতে জড়িত লোকসকলক ক্ষীপ্ৰতাৰে আৰু কঠোৰ শাস্তি বিহিবলৈ কেন্দ্ৰই ফাষ্ট ট্ৰেক আদালত গঠনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

তেওঁ কয় যে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ সৈতে জড়িত লোকসকলক দ্ৰুত আৰু কঠোৰ শাস্তি নিশ্চিত কৰিবলৈ ফাষ্ট ট্ৰেক আদালত গঠন কৰা হ’ব । লগতে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহক এই দিশত যাৱতীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ কল্যাণ আৰু ভৱিষ্যত চৰকাৰৰ সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ বুলি উল্লেখ কৰে । যুৱক-যুৱতীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ লগত খেলা কৰা কোনো লোকক ৰেহাই দিয়া নহ’ব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

খবৰ অনুসৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলক এই বিষয়ত অনতিপলমে কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে এন ডি এৰ "মংগল মিলন" বৈঠকৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ ভৱিষ্যত তেওঁৰ চৰকাৰৰ প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ বুলি উল্লেখ কৰে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰু কয়, ‘‘এই ক্ষেত্ৰত যি সিদ্ধান্তৰ প্ৰয়োজন হ’ব, সেয়া লোৱা হ’ব আৰু কোনো ছাত্ৰৰ ক্ষতি নহ’ব ।’’ ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম এক্স’ত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি এই তথ্য শ্বেয়াৰ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ।

পোষ্টটোত তেওঁ লিখিছে, "আমাৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ মংগল আৰু ভৱিষ্যততকৈ অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ একোৱেই নাই ! প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ সৈতে জড়িতসকলক ক্ষীপ্ৰ আৰু কঠোৰ শাস্তি নিশ্চিত কৰাৰ বাবে আমি ফাষ্ট ট্ৰেক আদালত স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত লৈছো । আমি সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ আৰু বিষয়াসকলক এই ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয় সকলো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছো । ইয়াৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে আমাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে । যিসকলে আমাৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ ক্ষতি কৰাৰ প্ৰয়াস কৰে তেওঁলোকক ৰেহাই দিয়া নহ'ব ৷"

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে স্পষ্ট সতৰ্কবাণী জাৰি কৰি পুনৰ কয় যে দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছে । তেওঁ আৰু কয় যে যিসকলে এই কাম কৰিবলৈ সাহস কৰিছিল তেওঁলোকে সকলো পৰিস্থিতিত কঠোৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ’ব লাগিব । তেওঁলোকক ৰেহাই দিয়া নহ’ব । তেওঁ আৰু উল্লেখ কৰে যে এই কাৰণেই ফাষ্ট ট্ৰেক আদালত স্থাপন কৰা হৈছে ।

উল্লেখ্য যে, প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থাত হোৱা অনিয়মক লৈ ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী নেতৃত্বত নতুন দিল্লীত কেইবাদিনো ধৰি ব্যাপক প্ৰতিবাদ চলি থকাৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই মন্তব্য কৰে ।

লগতে পঢ়ক : নিশা যুদ্ধক্ষেত্ৰত পৰিণত যন্তৰ মন্তৰ; শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াসহ বহু জোৱান-ছাত্ৰ আহত

লগতে পঢ়ক : 'ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ কথা বিবেচনা কৰাৰ আশ্বাস দিয়ক চৰকাৰে', অনশন ভংগৰ বাবে নতুন চৰ্ত ৱাংচুকৰ

লগতে পঢ়ক : দেশক আপোনাৰ প্ৰয়োজন আছে... : সোণম ৱাংচুকক অনশন ভংগৰ আহ্বান অভিজিৎ দীপকেৰ

লগতে পঢ়ক : নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিল অতি গুৰুতৰ বিষয়: বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনত আলোচনাৰ বাবে সাজু চৰকাৰ

TAGGED:

নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ প্ৰতিবাদ
ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদ
PM MODI ON PAPER LEAKS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.