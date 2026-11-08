বিমুদ্ৰাকৰণে দেশৰ অৰ্থনীতি বিধ্বস্ত কৰিলে : প্ৰধানমন্ত্ৰীক কংগ্ৰেছৰ সমালোচনা
বিমুদ্ৰাকৰণৰ ১০ বছৰ সম্পূৰ্ণ ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশৰ তীব্ৰ সমালোচনা ৷
Published : November 8, 2026 at 9:40 PM IST
নতুন দিল্লী: সুবিধা পালেই বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে বিজেপিক সমালোচনা কৰিবলৈ নেৰে ৷ দেওবাৰৰ দিনটোতে বিমুদ্ৰাকৰণৰ ১০ বছৰ সম্পূৰ্ণ হ’ল ৷ যাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক কঠোৰ সমালোচনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় ৷
উল্লেখ্য যে, বিমুদ্ৰাকৰণে দেশৰ অৰ্থনীতিক ধ্বংস কৰি পেলাইছে ৷ আনহাতে, ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নাম কৰ্তনে দেশৰ সমগ্ৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাটোক ধ্বংস কৰি পেলাইছে । দেওবাৰে কংগ্ৰেছে বিজেপি চৰকাৰৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰি এইদৰে কয় ৷
Notebandi devastated the economy. Votebandi is destroying the polity. Both are the contributions of the PM.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 8, 2026
দলটোৱে একপ্ৰকাৰ দাবী কৰিয়েই কয় যে এই দুয়োটা কামেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্দেশমতে কৰা হৈছে ৷ আনহাতে, এই বিষয় দুটাক লৈ কংগ্ৰেছৰ যোগাযোগ বিভাগৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদক জয়ৰাম ৰমেশে সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিবেদনৰ এক স্ক্ৰীণশ্বট শ্বেয়াৰ কৰে ৷ এই স্ক্ৰীণশ্বটটোত দাবী কৰা হৈছিল যে ২০১৬ চনৰ বিমুদ্ৰাকৰণ এক দুৰ্যোগ আছিল আৰু ইয়াৰ ১০ বছৰৰ পাছতো ই সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ বুলি প্ৰমাণিত হৈছে ৷
নিজৰ পোষ্টটোত কংগ্ৰেছ নেতা ৰমেশে কয়, ‘‘বিমুদ্ৰাকৰণে অৰ্থনীতি ধ্বংস কৰিলে । 'ভোটবন্দী' য়ে ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা ধ্বংস কৰি আছে । দুয়োটা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাম ।’’
উল্লেখ্য যে, ২০১৬ চনৰ আজিৰ দিনটোতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেশবাসীক সম্বোধন কৰি ৫০০ আৰু ১০০০ টকীয়া নোটৰ বিমুদ্ৰাকৰণৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ।
বিমুদ্ৰাকৰণৰ প্ৰতিটো বৰ্ষপূৰ্তিতে কংগ্ৰেছে ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰক কঠোৰ বাক্যবাণেৰে সমালোচনা কৰি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ তেওঁলোকৰ মতে এই ‘কাণ্ডজ্ঞানহীন’ সিদ্ধান্তই ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ মেৰুদণ্ড ভাঙি পেলাইছে ৷ এই বৃহৎ বিপৰ্যয়ৰ বাবে দেশবাসীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে বুলিও বিৰোধী দলটোৱে সমালোচনা কৰে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে বিৰোধী দলটোৱে বিমুদ্ৰাকৰণক “বৃহৎ ভুল” আখ্যা দিছিল ৷ যিয়ে মোদী চৰকাৰে নিজৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পিছতো তাত উপনীত হোৱাত ব্যৰ্থ হোৱা বুলি কোৱা গৈছিল ।
লগতে পঢ়ক: কংগ্ৰেছলৈ অনুদানৰ পৰিমাণ ৭৫ শতাংশলৈ হ্ৰাস, এটা দশকত সৰ্বাধিক পতন