আইন মহাবিদ্যালয়সমূহৰ ওপৰত বিচিআইৰ নিয়ন্ত্ৰণ সম্পৰ্কত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আপত্তি
উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মতে বিচিআইয়ে সাধাৰণ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিব পাৰে যদিও আইনী শিক্ষাৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব নোৱাৰে ।
Published : September 23, 2026 at 8:10 PM IST
নতুন দিল্লী : দেশৰ বিশ্ববিদ্যালয়/আইন মহাবিদ্যালয়সমূহ আইনী শিক্ষা নিয়ন্ত্ৰণ আৰু পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় বাৰ কাউন্সিলৰ (বিচিআই) ক্ষমতা আছে নে নাই , সেয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পৰীক্ষা কৰিব । বুধবাৰে এই সন্দৰ্ভত শুনানি গ্ৰহণ কৰি মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তৰ নেতৃত্বাধীন বিচাৰপীঠে ভাৰতীয় বাৰ কাউন্সিলৰ আইনী শিক্ষা নিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।
বিষয়টোৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচী আৰু ভি মোহনাৰে গঠিত বিচাৰপীঠে কয়, "ভাৰতীয় বাৰ কাউন্সিল কেনেকৈ আইনী শিক্ষা নিয়ন্ত্ৰণৰ বিশেষজ্ঞ সংস্থা হ'ব পাৰে ? আইনী শিক্ষাৰ বিষয়ে তেওঁলোকে কি জানে...আইনী গৱেষক আছে, শিক্ষাবিদ আছে ।"
উচ্চতম ন্যায়ালয়ে লগতে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে যে বিচিআইয়ে সাধাৰণ নিৰ্দেশনা নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে, যেনে-আইন পাঠ্যক্ৰম ৪ বা ৫ বছৰৰ হ'ব লাগে নে নাই সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে । কিন্তু বিচিআইয়ে আইনী শিক্ষাৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব নোৱাৰে ।
বিচিআই-পিইএআৰএল ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাষ্টৰ কাৰ্যকলাপ আৰু এই ট্ৰাষ্টৰ অধীনত আইন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান স্থাপনৰ প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি বিচাৰপীঠে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ।
আবেদনকাৰীৰ হৈ অধিবক্তা প্ৰশান্ত ভূষণে কয় যে বিচিআইয়ে পূৰ্বৰ ট্ৰাষ্ট বিলুপ্ত কৰি নতুন ট্ৰাষ্টলৈ ধন সম্পত্তি হস্তান্তৰ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰিছে । ভূষণে চিবিআইৰ বিচাৰাধীন তদন্তৰ কথাও উল্লেখ কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত বিচিআই-পিইএআৰএল ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাষ্টৰ সৃষ্টিক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।
লগতে অধিবক্তাগৰাকীয়ে এই ট্ৰাষ্টে বাৰ পৰীক্ষা পৰিচালনা কৰে বুলি যুক্তি দি কয় যে বিচিআইৰ অধ্যক্ষ মনন কুমাৰ মিশ্ৰই নিজকে ট্ৰাষ্টৰ আজীৱন ট্ৰাষ্টী বুলি ঘোষণা কৰিছিল । ভূষণে দাবী কৰে যে পৰৱৰ্তী সময়ত ট্ৰাষ্টে গোৱাত এখন আইন মহাবিদ্যালয় আৰু অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত আন এখন আইন মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰে ।
বিচাৰপীঠে প্ৰশ্ন কৰে, "বিচিআইয়ে আইন মহাবিদ্যালয়সমূহ কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে ?" বিচাৰপীঠে কয় যে বিষয়টো হ'ল আইন বিদ্যালয়সমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা যাবনে ? যদি তাৰ উত্তৰ পোৱা যায়, তেন্তে এইটো সমাধান হয় ।
মুখ্য ন্যায়াধীশে কয়, "প্ৰথমে আমি পৰীক্ষা কৰিব বিচাৰিম যে বিচিআইৰ আইন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু পৰিচালনাৰ ক্ষমতা আছে নেকি ?" এগৰাকী অধিবক্তাই যুক্তি দিয়ে যে ভাৰতীয় চিকিৎসা পৰিষদেও চিকিৎসা শিক্ষা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু চিকিৎসকৰ নামভৰ্তিৰ অনুমতি দিয়ে । ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত বিচাৰপীঠে কয় যে আইনী শিক্ষাবিদসকলৰ ভূমিকা থাকিব লাগিব...।
আদালতে লগতে কয় যে কোনো প্ৰতিষ্ঠানৰ গঠনত প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ বা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা থাকিলেই সেই প্ৰতিষ্ঠানক আইনী শিক্ষাৰ বিশেষজ্ঞ সংস্থা বুলি প্ৰতিষ্ঠা নকৰে । জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা শোভা গুপ্তাই যুক্তি দিয়ে যে বিচিআইৰ প্ৰস্তাৱত কোৱা হৈছে যে ট্ৰাষ্টটো বন্ধ হৈ গ'ল আৰু বিচিআইৰ ওপৰত বোজা হৈ পৰিছিল । সেয়েহে সেই ট্ৰাষ্টটো বন্ধ কৰি ইয়াৰ সম্পত্তি নতুন ট্ৰাষ্টলৈ হস্তান্তৰ কৰিলে । তেওঁ লগতে কয় যে ট্ৰাষ্টটোৱে অনুদান সংগ্ৰহ কৰে আৰু আইন মহাবিদ্যালয়সমূহক অনুমোদন দিয়াৰ বাবে ট্ৰাষ্টলৈ কোটি কোটিৰ অনুদান আহে । সকলো পক্ষৰ যুক্তি শুনাৰ পিছত বিচাৰপীঠে আবেদন সন্দৰ্ভত জাননী জাৰি কৰি বিচিআইৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ বিতৰ্ক : জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণৰ দাবী বিৰোধীৰ, নিৰ্বাচন আয়োগৰ স্পষ্টীকৰণ