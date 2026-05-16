এয়া সত্যৰ অপলাপ: বিদেশ ভ্ৰমণৰ ওপৰত চৰকাৰী চেছৰ প্ৰতিবেদনক নস্যাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ

মোদীয়ে কয় যে বিদেশ ভ্ৰমণৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই উত্থাপন হোৱা নাই আৰু চৰকাৰে ‘ব্যৱসায় কৰাত সহজ’ নীতি বিকাশৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ফাইল ফটো (PTI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 16, 2026 at 7:12 AM IST

নতুন দিল্লী: কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিদেশ ভ্ৰমণৰ ওপৰত চেছ বা উপ-কৰ আৰোপ কৰাৰ কথা বিবেচনা কৰা বুলি দাবী কৰা এক বাতৰিৰ প্ৰতিবেদনক বিৰলভাৱে খণ্ডন কৰি শুকুৰবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইয়াক সম্পূৰ্ণ নস্যাৎ কৰে ।

চিএনবিচি-টিভি১৮ৰ প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে বিদেশ ভ্ৰমণৰ ওপৰত চেছ, কৰ বা উপ-কৰ আৰোপ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ চৰকাৰৰ উচ্চতম পৰ্যায়ত চৰ্চা চলি আছে । এটা X পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ উক্ত পোষ্টটোৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি কয় যে প্ৰতিবেদন হৈছে 'সত্যৰ অপলাপ' ।

পোষ্টটোত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "এয়া সম্পূৰ্ণ মিছা । ই হৈছে সত্যৰ অপলাপ । বিদেশ ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত এনে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই উত্থাপন নহয় । আমি আমাৰ জনসাধাৰণৰ বাবে 'ব্যৱসায় কৰাত সহজ' (Ease of Doing Business) আৰু 'জীৱন ধাৰণত সহজ' (Ease of Living) নীতি বিকাশৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈ আছোঁ ।"

পৰৱৰ্তী সময়ত চিএনবিচি-টিভি১৮য়ে এটা X পোষ্টত কয় যে এই প্ৰতিবেদন সঠিক নহয় । পোষ্টটোত কোৱা হৈছে, "বিদেশ ভ্ৰমণৰ ওপৰত চৰকাৰে কৰ/চেছ লগোৱাৰ কথা বিবেচনা কৰাৰ বিষয়ে আমাৰ যি প্ৰতিবেদন আছিল সেয়া সঠিক নহয় । আমি এই প্ৰতিবেদন প্ৰত্যাহাৰ কৰি এই ভুলৰ বাবে অনুশোচনা কৰিছোঁ ।"

উল্লেখ্য যে উক্ত প্ৰতিবেদন অনুসৰি, চলিত যুদ্ধৰ পৰিস্থিতি আৰু বৃদ্ধি পোৱা খাৰুৱা তেল আৰু আমদানিৰ ব্যয়ৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা বিত্তীয় প্ৰভাৱ কমোৱাৰ বাবে প্ৰস্তাৱিত কৰৰ কথা বিবেচনা কৰা হৈছে । প্ৰতিবেদনত লগতে দাবী কৰা হৈছে যে বিদেশ ভ্ৰমণৰ ওপৰত যিকোনো চেছ, কৰ বা উপকৰ বিভাজনযোগ্য কৰ শ্ৰেণীৰ পৰিৱৰ্তে পোনপটীয়াকৈ কেন্দ্ৰলৈ প্ৰবাহিত হ’ব আৰু অস্থায়ী ব্যৱস্থা হিচাপে এবছৰলৈকে ই থাকিব পাৰে । প্ৰতিবেদনত এইটোও উল্লেখ কৰা হৈছে যে বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ে এই প্ৰস্তাৱ সন্দৰ্ভত সোধা প্ৰশ্নৰ কোনো সঁহাৰি দিয়া নাই ।

