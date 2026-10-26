চীনে ভাৰতৰ এক ইঞ্চি ভূমিও দখল কৰিব নোৱাৰে : অৰুণাচলৰ গৃহ মন্ত্ৰীৰ সকীয়নি

চীনে ভাৰতৰ এক ইঞ্চি ভূমিও দখল কৰিব নোৱাৰে : অৰুণাচলৰ গৃহ মন্ত্ৰীৰ সকীয়নি
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভাৰতীয় আৰু চীনা সেনাৰ মাজত সংঘাত চলি থকাৰ মাজতে ৰাজ্যখনৰ গৃহ মন্ত্ৰীয়ে কৰিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য ।
Published : October 26, 2026 at 1:00 PM IST
ছিৰোহী (ৰাজস্থান) : সীমান্তৰ ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশক লৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত মতানৈক্য অব্যাহত আছে । চীনে উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন অংশ দখল কৰাৰ অপচেষ্টা চলাই আহিছে ।
কেতিয়াবা অৰুণাচলৰ অঞ্চলৰ নতুন নাম দি চীনে নিজৰ বুলি দাবী কৰাও দেখা যায় । অৱশ্যে এই দাবীবোৰ নস্যাৎ কৰাৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশক ভাৰতৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজ্য বুলি দাবী কৰি আহিছে ।
Privileged to address Global Summit 2026 at Brahma Kumaris, Shantivan, on “Spiritual Awakening for World Renewal.” Emphasised how compassion, integrity and inner wisdom inspire enlightened leadership and a more peaceful, harmonious world @BrahmaKumaris https://t.co/PEXWSVTkt9— Mama Natung (@NatungMama) October 25, 2026
ইয়াৰ মাজতে অৰুণাচল চৰকাৰে চীনক গুৰুত্বপূৰ্ণ সকীয়নি প্ৰদান কৰিলে । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ গৃহ মন্ত্ৰী তথা আন্তঃৰাজ্যিক সীমা পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী মামা নাটুঙে চীনক সকীয়াই দিলে যে দেশখনে ভাৰতৰ এক ইঞ্চি ভূমিও দখল কৰিব নোৱাৰে ।
ৰাজস্থানৰ আবু ৰোডত ব্ৰহ্ম কুমাৰীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক সন্মিলনত ভাষণ দি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই মন্তব্য কৰে । নাটুঙে কয় যে অৰুণাচল প্ৰদেশক এসময়ত ভাৰতৰ 'শেষ' ৰাজ্য বুলি কোৱা হৈছিল যদিও আজি ইয়াক ভাৰতৰ 'প্ৰথম' ৰাজ্য বুলি গণ্য কৰা হয় ।
নাটুঙে কয়, "অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জনসাধাৰণ সীমান্তত সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ সৈতে শিলৰ দৰে থিয় হৈ আছে । নিশ্চিত হৈ থাকক চীনে আমাৰ মাটিৰ এক ইঞ্চিও ল'ব নোৱাৰে ।"
চীনক সকীয়াই দি তেওঁ লগতে কয় যে এয়া ১৯৬২ চনৰ ভাৰত নহয়, বৰঞ্চ ই 'নতুন ভাৰত' । তেওঁ লগতে কয় যে ১৯৬২ চনত চীনৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হোৱা ভাৰত আৰু বৰ্তমানৰ ভাৰতৰ মাজত বহু পাৰ্থক্য আছে ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত মাজে মাজে হোৱা উত্তেজনা স্বাভাৱিক বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কয় যে ভাৰতৰ দ্ৰুত উন্নয়ন আৰু সমৃদ্ধি একাংশ চুবুৰীয়া দেশে সহ্য কৰিব পৰা নাই ।
তেওঁ অভিযোগ কৰে, "তেওঁলোকে যুৱক-যুৱতীসকলক দুৰ্বল কৰাৰ লক্ষ্যৰে 'জেন-জেড' (যুৱক) ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে ড্ৰোণৰ জৰিয়তে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰাৰ দৰে কৌশলৰ আশ্ৰয় লয় । তেওঁলোকে ভাবে যুৱপ্ৰজন্ম দুৰ্বল হ'লে দেশো দুৰ্বল হৈ পৰিব । সেয়ে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে কৰা এনে ষড়যন্ত্ৰৰ প্ৰতি সকলো নাগৰিক সজাগ হৈ থাকিব লাগিব ।"
সীমান্তৰ ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভাৰতীয় আৰু চীনা সেনাৰ সংঘাত সম্পৰ্কত শেহতীয়াকৈ আইটিবিপিৰ সঞ্চালক প্ৰধান শত্রুজিৎ সিং কাপুৰে স্থিতি স্পষ্ট কৰিছিল । তেওঁ দাবী কৰিছিল যে এনে মুখামুখি সংঘাত অব্যাহত আছে । তেনে সময়ত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ গৃহ মন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ।
ইফালে অনুষ্ঠানত ভাষণ দি আৰ্মেনিয়া আৰু ছুডানত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূত হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা ভাৰতীয় বৈদেশিক সেৱাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া দীপক ভোৰাই ভাৰতৰ প্ৰতি পূৰ্বৰ ভাৱমূৰ্তি সলনি হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰে ।
তেওঁ কয়, "মোৰ প্ৰথম পোষ্টিং আছিল পেৰিছত । তেতিয়া ভাৰতক দুখীয়া মানুহ আৰু ভিক্ষাৰীৰ দেশ বুলি গণ্য কৰা হৈছিল । কিন্তু আজি মানুহে ভাৰতক সন্মানৰ দৃষ্টিৰে চায় ।"
তেওঁ লগতে কয় যে আজি যেতিয়াই তেওঁ ফ্ৰান্স ভ্ৰমণ কৰে তেতিয়াই তেওঁৰ ভাৰতীয় পাছপ'ৰ্ট দেখাৰ লগে লগে মানুহে তেওঁক আদৰিবলৈ আগ্ৰহী হৈ পৰে ।
লগতে পঢ়ক :