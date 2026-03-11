‘‘মই ন্যায় বিচাৰো…’’ দিল্লীৰ ৰাজপথত উত্তৰ-পূবৰ মহিলাৰ আৰ্তনাদ
দেওবাৰে সন্ধিয়া উত্তৰ-পূবৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে নিজৰ বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে এখন পাৰ্কত খোজকাঢ়ি থকা অৱস্থাত চাৰিজনীয়া কিশোৰৰ এটা দলে আক্ৰমণ কৰে ।
Published : March 11, 2026 at 11:12 PM IST
নতুন দিল্লী: সময়ে সময়ে ৰাজধানী দিল্লীৰ ৰাজপথত নিৰ্যাতিত হৈছে বহু মহিলা ৷ বিশেষকৈ উত্তৰ-পূবৰ মহিলাসকলে প্ৰায়ে এই সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ৷
শেহতীয়াকৈ সাকেট জিলা আদালত চৌহদৰ সমীপত মণিপুৰৰ এগৰাকী মহিলাক শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগত দিল্লী আৰক্ষীয়ে চাৰিজন নাবালকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৷ এই ঘটনাৰ এদিন পিছতে ভুক্তভোগীয়ে ন্যায়ৰ বাবে আদালতৰ ওচৰত আবেদন জনাইছে । ‘‘মই ন্যায় বিচাৰো…’’ ভুক্তভোগীয়ে সংক্ষেপে এ এন আইক কয় ।
এই ঘটনাৰ পিছতে সোমবাৰে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড কে চাংমাই দুখ প্ৰকাশ কৰি ইয়াক বৰ্ণবাদী বৈষম্য তথা নিৰ্যাতন বুলি অভিহিত কৰি উত্তৰ-পূবৰ লোকৰ ওপৰত বাৰে বাৰে হোৱা এনে আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল’বলৈ প্ৰশাসনক আহ্বান জনায় ।
চাংমাই নিজৰ পোষ্টত লিখিছে, ‘‘ভাৰতত বিশেষকৈ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ লোকৰ ওপৰত বাৰে বাৰে আক্ৰমণ চলি থকাত মই গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছো । দিল্লীৰ সাকেট ক'ৰ্টৰ সমীপত মণিপুৰ আৰু অসমৰ পৰা অহা আমাৰ দুজন লোকৰ ওপৰত হোৱা শাৰীৰিক আক্ৰমণ অতি নিন্দনীয় । বৰ্ণবাদী হাৰাশাস্তিক স্বাভাৱিক বুলি গণ্য কৰা উচিত নহয় আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব । প্ৰশাসনক কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনাইছো ।’’
মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই সামাজিক মাধ্যমত এই কাণ্ডক গৰিহণা দিয়াৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে অপৰাধীৰ অনুসন্ধানত তদন্ত আৰম্ভ কৰে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত অভিযুক্তক চিনাক্ত কৰাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে কেইবাটাও দল নিয়োগ কৰে ৷
দিল্লী আৰক্ষীয়ে বুধবাৰে পুৱা আইনৰ সংশ্লিষ্ট ধাৰাত অপৰাধমূলক গোচৰ ৰুজু কৰে ।
