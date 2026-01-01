হাতে হাতে মম জ্বলাই এঞ্জেল হত্যাৰ ন্যায় বিচাৰি ডেৰাডুনৰ ৰাজপথত উত্তৰ-পূবৰ শিক্ষাৰ্থী

হাতে হাতে মম জ্বলাই এঞ্জেল হত্যাৰ ন্যায় বিচাৰি ডেৰাডুনৰ ৰাজপথত উত্তৰ-পূবৰ শিক্ষাৰ্থী
এঞ্জেল চাকমাৰ ছবি থকা বেনাৰ লৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে "বৰ্ণবাদ বন্ধ কৰক", "আমি ভাৰতীয়" আদি শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে ডেৰাডুনৰ ৰাজপথ ।
ডেৰাডুন: ত্রিপুৰাৰ ২৪ বছৰীয়া এঞ্জেল চাকমাক হত্যা কৰাৰ প্রতিবাদত বুধবাৰে সন্ধিয়া উত্তৰ-পূর্বাঞ্চলৰ পৰা অধ্যয়নৰ বাবে অহা ছাত্র-ছাত্রীসকলে বৰ্ণ বৈষম্যৰ বিৰুদ্ধে শ্ল’গান দি ন্যায়ৰ দাবী উত্থাপন কৰে ৷
‘ইউনিফাইড ত্ৰিপুৰা ষ্টুডেণ্টছ এছ’চিয়েচন’ৰ বেনাৰত বুধবাৰে ডেৰাডুনৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে গান্ধী পাৰ্কৰ বাহিৰত সমবেত হৈ হাতে হাতে জ্বলন্ত মম লৈ ক্লক টাৱাৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰে । আন ৰাজ্যৰ একাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়েও এই প্ৰতিবাদত ভাগ লয় ।
এঞ্জেল চাকমাৰ ছবি থকা বেনাৰ লৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে "বৰ্ণবাদ বন্ধ কৰক", "আমি ভাৰতীয়", "আমি ন্যায় বিচাৰো" আদি শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে ডেৰাডুনৰ ৰাজপথ । ডেৰাডুনৰ ইউ টি এছ এৰ সাধাৰণ সম্পাদক চুৰান্তা ত্ৰিপুৰাই অভিযোগ কৰে যে আৰক্ষীয়ে গোচৰটো গাপ দিবলৈ চেষ্টা চলাইছে আৰু সেয়েহে ইয়াক বৰ্ণবাদৰ সৈতে জড়িত গোচৰ হিচাপে গণ্য কৰা নাই ।
নৱবৰ্ষ উদযাপনৰ বাবে যান-বাহনৰ সমস্যাৰ উদ্ধৃতি দি আৰক্ষীয়ে এই সমদল বন্ধ কৰিবলৈ কোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰে প্ৰতিবাদী শিক্ষাৰ্থীসকলে ।
ডেৰাডুনৰ এখন ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এম বি এৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ছাত্ৰ এঞ্জেল চাকমাক যোৱা ৯ ডিচেম্বৰত একাংশ যুৱকে ছুৰী আদিৰে আক্ৰমণ কৰি গুৰুতৰভাৱে আহত কৰিছিল । আহত এঞ্জেলক ১৭ দিন চিকিৎসালয়ত ৰখাৰ পিছত ২৬ ডিচেম্বৰত তেওঁৰ মৃত্যু হয় ।
এঞ্জেল চাকমাৰ পৰিয়াল আৰু বন্ধু-বান্ধৱীয়ে এই ঘটনাক বৰ্ণবাদী বৈষম্যৰ ফল বুলি অভিহিত কৰাৰ বিপৰীতে ডেৰাডুন আৰক্ষীয়ে কয় যে তেওঁলোকৰ তদন্তত এতিয়ালৈকে বৰ্ণ বৈষম্যৰ কোনো প্ৰমাণ পোৱা নাই ।
ডেৰাডুনৰ এছ এছ পি অজয় সিঙে কয় যে উত্তৰ-পূবৰ ২০০০ৰো অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকে ধৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পঢ়া-শুনা কৰিবলৈ ডেৰাডুনলৈ আহে । তেওঁ কয় যে কেৱল ত্ৰিপুৰাৰেই প্ৰায় ২৫০ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ডেৰাডুনত অধ্যয়ন কৰি আছে ।
