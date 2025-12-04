উত্তৰ-পূব কেৱল সীমান্ত অঞ্চল নহয়, ৰাষ্ট্ৰ উন্নতিৰ এক নতুন ইঞ্জিন: সৰ্বানন্দ সোণোৱাল
মাহীআইৰ দৃষ্টিৰে চোৱা উত্তৰ-পূব এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দূৰদৰ্শিতাৰ বলত জাকত জিলিকা হৈ পৰিছে ।
নতুন দিল্লী : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্বৰ ফলতে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক দশক দশক ধৰি কৰি অহা অৱহেলাৰ ঐতিহাসিক পৰিৱৰ্তন ঘটিছে । বৃহস্পতিবাৰে এই মন্তব্য কৰে কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ।
বিগত দশকত উত্তৰ-পূবৰ উন্নয়নমূলক সাফল্যৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি সোণোৱালে কয়, "ৰাজ্যৰ ৰাজধানীলৈকে ৰে'ল সংযোগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিশ্বমানৰ ঘাইপথ, বিমানবন্দৰ আৰু জলপথলৈকে, এই অঞ্চলটোৱে ভাৰতৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন ইঞ্জিন হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । বগীবিলৰ দৰে মেগা প্ৰকল্পৰ সম্পূৰ্ণতা, এইমছ গুৱাহাটীৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু পথ আৰু বিমানবন্দৰৰ আন্তঃগাঁথনিৰ কামৰ দ্ৰুত উন্নয়নে চলি থকা গভীৰ পৰিৱৰ্তনক প্ৰদৰ্শন কৰে ।"
উত্তৰ-পূবে সাত দশক ধৰি অপ্ৰতিনিধিত্ব আৰু কম বিনিয়োগৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি সোণোৱালে কয়, “মোদী জীৰ অধীনত এই অঞ্চলটো ভাৰতৰ অষ্টলক্ষ্মী হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছে — কেৱল সীমান্ত অঞ্চল নহয় কিন্তু ৰাষ্ট্ৰৰ উন্নতিৰ এক নতুন ইঞ্জিন । ৰে’লৱেৰ মূলধন সংযোগ আৰু বিমানবন্দৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঘাইপথ, শক্তি, ডিজিটেল নেটৱৰ্ক আৰু অভ্যন্তৰীণ জলপথলৈকে এই পৰিৱৰ্তন ঐতিহাসিক ।”
সোণোৱালে কয় যে সংযোগ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰোডমেপৰ মূল শিলাস্তম্ভ হৈ আহিছে । "অঞ্চলটোৰ সকলো ব্ৰডগজ ৰূপান্তৰৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে, অৰুণাচল প্ৰদেশ, ত্ৰিপুৰা, মণিপুৰ আৰু মিজোৰাম ব্ৰডগজ নেটৱৰ্কৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । প্ৰথমবাৰৰ বাবে মালবাহী আৰু যাত্ৰীবাহী ৰে'লসমূহে অঞ্চলটোৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে । ২০১৮ চনত সম্পূৰ্ণ হোৱা বগীবিল ৰে'ল-কম-ৰোড দলং আৰু ২০২৫ চনৰ জুন মাহত ভৈৰাবী–ছাইৰাং সংযোগৰ কাম আৰম্ভ হোৱাৰ ফলত সমগ্ৰ অসম আৰু মিজোৰামত প্ৰৱেশৰ সম্প্ৰসাৰণ ঘটিছে ।"
তেওঁ কয় যে নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, ছিকিম আৰু মেঘালয়ত চাৰিটা মূলধনী সংযোগ ৰে’ল প্ৰকল্প চলি আছে, আনহাতে ভাৰত–বাংলাদেশ আগৰতলা–আখৌৰা ৰে’ল সংযোগ ২০২৩ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত দুয়োখন দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যৌথভাৱে উদ্বোধন কৰিছিল ।
তেওঁ কয়, "পথৰ ক্ষেত্ৰত যোৱা দশকত ১১ হাজাৰ কিলোমিটাৰতকৈ অধিক উন্নীতকৃত ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু কৌশলগত ঘাইপথ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । মুখ্য কৰিডৰসমূহৰ ভিতৰত আছে শ্বিলং–নংষ্ট’ইন–তুৰা অংশ, নেচিপু–হোজ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ–১৩ প্ৰকল্প, আৰু কোহিমা, ইটানগৰ আৰু গেংটকলৈ যোৱা ৰাজধানী সংযোগ ঘাইপথ, ইয়াৰে কেইবাটাও ২০২৫ চনত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে ।"
তেওঁ কয় যে বিমান সংযোগত “এটা বিপ্লৱ” হৈছে । সোণোৱালে কয়, “২০১৪ চনত ৯টা বিমানবন্দৰৰ পৰা উত্তৰ-পূবত এতিয়া ১৯টা কাৰ্যক্ষম বিমানবন্দৰ আছে । উড়ান আঁচনিৰ অধীনত উন্নীতকৃত তেজু, ৰূপশী আৰু আগৰতলা টাৰ্মিনেলৰ লগতে পাকয়ং আৰু হ’লংগীৰ গ্ৰীণফিল্ড বিমানবন্দৰসমূহ কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল । দুৰ্গম জিলাসমূহৰ সৈতে সংযোগ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে হেলিপ’ৰ্ট আৰু জল বিমানবন্দৰৰ নেটৱৰ্ক সংযোজন কৰা হৈছে ।”
সোণোৱালে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দৃষ্টিভংগীয়ে উত্তৰ-পূবলৈ ঐতিহাসিক বিনিয়োগ আকৰ্ষণ কৰিছে ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, “ভাৰতৰ প্ৰথম বাঁহভিত্তিক ইথানল উদ্যোগ নুমলীগড়ৰ জৈৱ শোধনাগাৰে কৃষকৰ বাবে আয়ৰ নতুন পথ মুকলি কৰিছে । নুমলীগড় শোধনাগাৰ ২২,৫৯৪ কোটি টকা ব্যয়ৰে সম্প্ৰসাৰণ কৰি ইয়াৰ ক্ষমতা তিনিগুণ বৃদ্ধি কৰি অঞ্চলটোক কৌশলগত শক্তিৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলা হৈছে ।”
তেওঁ কয়, “জাগীৰোডত অৰ্ধপৰিবাহী সমাবেশ আৰু পৰীক্ষণ সুবিধাই ২৭,০০০ কোটি টকাৰ বিনিয়োগেৰে বছৰি ১৫ বিলিয়ন চিপ উৎপাদন কৰি ২৭,০০০ চাকৰিৰ সৃষ্টি কৰিব, যাৰ ফলত উত্তৰ-পূবক বিশ্ব প্ৰযুক্তিৰ মানচিত্ৰত স্থান দিয়া হ’ব ।”
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, “অঞ্চলটোৰ উন্নয়নৰ বাবে কৃষি আৰু জৈৱিক সামগ্ৰী অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । কৃষক-উৎপাদক সংগঠন, শিথিল বাঁহ উদ্যোগৰ নিয়ম আৰু বিশেষ অভিযানৰ সহায়ত ভাৰতৰ জৈৱিক মূল্য শৃংখলত উত্তৰ-পূব এতিয়া আগৰণুৱা হৈছে ।”
সোণোৱালে কয় যে বড়ো, কাৰ্বি, ব্ৰু আদি গোটৰ সৈতে হোৱা শান্তি চুক্তিৰ বাবে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত স্থিতিশীলতা উন্নত হৈছে, আনহাতে ২০১৪ চনৰ পৰা আফছপা (AFSPA) ৭৫ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "মোদী দশকে উত্তৰ-পূবৰ বাবে অভূতপূৰ্ব অৰ্থনৈতিক সম্ভাৱনা মুকলি কৰি দিছে — নুমলীগড়ৰ বাঁহ ভিত্তিক জৈৱ শোধনাগাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জাগীৰোডৰ প্ৰথমটো অৰ্ধপৰিবাহী উদ্যোগলৈকে । এইবোৰ বিচ্ছিন্ন প্ৰকল্প নহয়; ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ অঞ্চলৰ প্ৰতি নবীকৃত জাতীয় আস্থা প্ৰতিফলিত হয় ।"
তেওঁ কয়, "শান্তি চুক্তি, সাংস্কৃতিক পুনৰুজ্জীৱন, লাচিত বৰফুকন আৰু ভূপেন হাজৰিকাৰ দৰে আইকনৰ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতিৰ সমান্তৰালকৈ আমি আমাৰ ভূমিত পৰিচয়, গৌৰৱ, সুযোগ আৰু বিনিয়োগৰ নৱজাগৰণৰ সাক্ষী হৈ আছো ।"
সোণোৱালে কয় যে এক্ট ইষ্ট পলিচীৰ (Act East Policy) অধীনত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল জলপথ, ঘাইপথ আৰু ৰে’ল সংযোগী সংহত চেক প’ষ্ট, সীমান্ত আন্তঃগাঁথনি আৰু মাল্টিম’ডাল সংযোগৰ জৰিয়তে দক্ষিণ-পূব এছিয়ালৈ লজিষ্টিক আৰু সাংস্কৃতিক দ্বাৰ হৈ পৰিছে ।